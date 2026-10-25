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Diretta Coppa del Mondo Sci 2026/2027, Slalom Gigante Soelden Uomini LIVE: cambia la partenza a causa del meteo

Dopo la prova femminile di ieri il primo fine settimana della Coppa del Mondo di Sci 2026/2027 prosegue a Soelden con lo Slalom Gigante maschile: la diretta delle manche

Aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Coppa del Mondo Sci Alpino 2026/2027
Rettenbach (Austria), 25 Ottobre 2026

Cronaca in diretta

  1. Pre
    I principali favoriti di oggi

    Ieri il trionfo di Paula Moltzan con un centesimo di vantaggio su Lara Colturi: oggi sulla pista con tracciatura norvegese i favoriti principali sono Marco Odermatt e Lucas Pinheiro Braathen, mentre non sarà della partita Alexander Steen Olsen a causa dei postumi dei problemi al ginocchio che gli fecero saltare la scorsa stagione (ricordiamo che nel 2024 vinse proprio qui a Sölden). Citiamo poi l’apripista Atle Lie McGrath, sul podio del Rettenbach negli ultimi due anni.

    09:37
  2. Pre
    Gli azzurri in gara e i pettorali di partenza

    Sono sette gli azzurri in gara: il primo a partire oggi sarà Alex Vinatzer con il pettorale numero 11. A seguire col 29 Giovanni Borsotti, quindi Giovanni Franzoni (numero 31), Filippo Della Vite (33), Luca De Aliprandini (44), Tobias Kastlunger (48) e infine Simon Talacci (54).

    09:13
  4. Pre
    Gli atleti in pista oggi: chi aprirà la prima manche

    In gara oggi in tutto 69 atleti: il norvegese Atle Lie McGrath sarà il primo a partire col pettorale numero 1, a seguire Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Lucas Pinheiro Braathen, Loic Meillard e Marco Odermatt.

    09:07
  5. Pre
    Il punto sulle condizioni meteo

    La situazione climatica di stamane sul Rettenbach è piuttosto complessa: come da previsioni, spira un vento molto forte nella zona di gara e, laddove la visibilità sembra al momento buona, gli organizzatori hanno comunque deciso di abbassare la partenza per mitigare gli effetti del vento in quota. Tuttavia restano confermati gli orari di partenza (a differenza di ieri che, per spazzare la neve caduta in nottata, si è optato per un rinvio di mezz’ora per ogni manche): alle 10:00 scatterà la prima manche, alle 13:00 la seconda.

    08:54
  6. Pre
    Benvenuti alla diretta del Gigante di Sölden Maschile
    08:54

  8. Rotto il ghiaccio (è il caso di dirlo) ieri con la prova femminile, il primo fine settimana della Coppa del Mondo di Sci 2026/2027 prosegue sempre a Sölden con l’altro Slalom Gigante, quello dove gareggiano gli uomini. Sulla pista del Rettenbach troveremo il mattatore delle ultime stagioni Marco Odermatt, già vincitore della gara inaugurale della CdM lo scorso anno, ma non della Coppa di specialità, andata a Lucas Pinheiro Braathen, che ha portato al Brasile uno storico trionfo nella competizione e che sarà anch’egli al via della prova di Rettenbach. Presenti tra gli altri anche Marco Schwarz, mentre a proposito di austriaci non ci sarà Marcel Hirscher, nel frattempo passato con la nazionale dei Paesi Bassi (dove è nata la madre) per non togliere punti alle nuove leve austriache e che deve saltare Sölden per un ritardo di condizione dovuto ad un infortunio al ginocchio. Saranno invece sette gli azzurri in gara oggi, tra cui l’argento olimpico nella discesa libera di Milano-Cortina Giovanni Franzoni.

Diretta Coppa del Mondo Sci 2026/2027, Slalom Gigante Soelden Uomini LIVE: cambia la partenza a causa del meteo Fonte: Getty

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