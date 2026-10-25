Coppa del Mondo Sci Alpino 2026/2027
Rettenbach (Austria), 25 Ottobre 2026
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Coppa del Mondo Sci Alpino 2026/2027
Rettenbach (Austria), 25 Ottobre 2026
Ieri il trionfo di Paula Moltzan con un centesimo di vantaggio su Lara Colturi: oggi sulla pista con tracciatura norvegese i favoriti principali sono Marco Odermatt e Lucas Pinheiro Braathen, mentre non sarà della partita Alexander Steen Olsen a causa dei postumi dei problemi al ginocchio che gli fecero saltare la scorsa stagione (ricordiamo che nel 2024 vinse proprio qui a Sölden). Citiamo poi l’apripista Atle Lie McGrath, sul podio del Rettenbach negli ultimi due anni.
Sono sette gli azzurri in gara: il primo a partire oggi sarà Alex Vinatzer con il pettorale numero 11. A seguire col 29 Giovanni Borsotti, quindi Giovanni Franzoni (numero 31), Filippo Della Vite (33), Luca De Aliprandini (44), Tobias Kastlunger (48) e infine Simon Talacci (54).
In gara oggi in tutto 69 atleti: il norvegese Atle Lie McGrath sarà il primo a partire col pettorale numero 1, a seguire Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Lucas Pinheiro Braathen, Loic Meillard e Marco Odermatt.
La situazione climatica di stamane sul Rettenbach è piuttosto complessa: come da previsioni, spira un vento molto forte nella zona di gara e, laddove la visibilità sembra al momento buona, gli organizzatori hanno comunque deciso di abbassare la partenza per mitigare gli effetti del vento in quota. Tuttavia restano confermati gli orari di partenza (a differenza di ieri che, per spazzare la neve caduta in nottata, si è optato per un rinvio di mezz’ora per ogni manche): alle 10:00 scatterà la prima manche, alle 13:00 la seconda.
Rotto il ghiaccio (è il caso di dirlo) ieri con la prova femminile, il primo fine settimana della Coppa del Mondo di Sci 2026/2027 prosegue sempre a Sölden con l’altro Slalom Gigante, quello dove gareggiano gli uomini. Sulla pista del Rettenbach troveremo il mattatore delle ultime stagioni Marco Odermatt, già vincitore della gara inaugurale della CdM lo scorso anno, ma non della Coppa di specialità, andata a Lucas Pinheiro Braathen, che ha portato al Brasile uno storico trionfo nella competizione e che sarà anch’egli al via della prova di Rettenbach. Presenti tra gli altri anche Marco Schwarz, mentre a proposito di austriaci non ci sarà Marcel Hirscher, nel frattempo passato con la nazionale dei Paesi Bassi (dove è nata la madre) per non togliere punti alle nuove leve austriache e che deve saltare Sölden per un ritardo di condizione dovuto ad un infortunio al ginocchio. Saranno invece sette gli azzurri in gara oggi, tra cui l’argento olimpico nella discesa libera di Milano-Cortina Giovanni Franzoni.
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