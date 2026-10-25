Ieri il trionfo di Paula Moltzan con un centesimo di vantaggio su Lara Colturi: oggi sulla pista con tracciatura norvegese i favoriti principali sono Marco Odermatt e Lucas Pinheiro Braathen, mentre non sarà della partita Alexander Steen Olsen a causa dei postumi dei problemi al ginocchio che gli fecero saltare la scorsa stagione (ricordiamo che nel 2024 vinse proprio qui a Sölden). Citiamo poi l’apripista Atle Lie McGrath, sul podio del Rettenbach negli ultimi due anni.