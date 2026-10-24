Sono in tutto 67 le atlete in gara oggi nel SuperG di Sölden: ad aprire la prima manche la vicecampionessa di specialità nella CdM 2025/2026 (e quinta nella generale) Alice Robinson. A seguire Julia Scheib e Sara Hector. Col pettorale 5 Mikaela Shiffrin, dopo Thea Stjernesund. Segnaliamo poi Camille Rast settima a partire e Lara Colturi decima.