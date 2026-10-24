Coppa del Mondo Sci Alpino 2026/2027
Rettenbach (Austria), 24 Ottobre 2026
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Coppa del Mondo Sci Alpino 2026/2027
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Stamane intanto è arrivata la comunicazione ufficiale: entrambe le manche del SuperG di oggi partiranno in ritardo a causa dei lavori per l’adeguamento della pista dopo le nevicate notturne sulla zona del Rettenbach. Di conseguenza la prima manche non scatterà più alle 10:00 come previsto bensì alle 10:30, e così anche la seconda che anziché iniziare alle 13:00 slitta alle 13:30.
La prima ad affrontare il SuperG di oggi sarà Lara Della Mea, col pettorale 12; Asja Zenere sarà la 21esima a disputare la manche, poi l’atteso ritorno di Marta Bassino col numero 28. Quindi Laura Pirovano con il numero 31, Anna Trocker col 34, Sophie Mathou col 37, Ilaria Ghisalberti col 38, Alice Pazzaglia col 41, Giorgia Collomb con il 49, Tatum Bieler col 56 e infine Emilia Mondinelli con il 66.
Sono in tutto 67 le atlete in gara oggi nel SuperG di Sölden: ad aprire la prima manche la vicecampionessa di specialità nella CdM 2025/2026 (e quinta nella generale) Alice Robinson. A seguire Julia Scheib e Sara Hector. Col pettorale 5 Mikaela Shiffrin, dopo Thea Stjernesund. Segnaliamo poi Camille Rast settima a partire e Lara Colturi decima.
Marta Bassino
Lara Della Mea
Laura Pirovano
Asja Zenere
Giorgia Collomb
Tatum Bieler
Ilaria Ghisalberti
Anna Trocker
Emilia Mondinelli
Sophie Mathiou
Alice Pazzaglia
Incomincia la stagione 2026/2027 della Coppa del Mondo di Sci Alpino, giunta alla sua 61esima edizione. La tradizionale apertura vedrà anzitutto le donne disputare il SuperGigante di Sölden, sulla pista austriaca del Rettenbach, mentre domani sarà la volta degli uomini.
Per quanto riguarda le atlete, avevamo lasciato Sofia Goggia conquistare il tanto agognato e storico per lo sci italiano trionfo di specialità nel SuperG 2025/2026. Tuttavia la campionessa bergamasca non sarà al via, né si sa al momento quando inizierà la sua stagione, giacché è alle prese con i postumi di una doppia infezione virale contratta in Argentina (ovvero Chikungunya e Parvovirus B19, quest’ultimo negli adulti può causare artropatie che non sono il massimo per chi scia) nel corso della preparazione estiva. In tutto comunque avremo 11 azzurre al cancelletto di partenza, tra cui l’atteso ritorno alle competizioni della già vincitrice della Coppa di Slalom Gigante nel 2021 Marta Bassino, dopo una stagione precedente cancellata per via di un infortunio. Presenti nel novero delle altre sciatrici nomi di primo piano come una Mikaela Shiffrin in cerca di riscatto, la vincitrice della prova di Sölden dello scorso anno Julia Scheib, la seconda classificata nella precedente CdM di specialità Alice Robinson, Sara Hector, Camille Rast e la rientrante dopo tre anni di assenza dai giganti Corinne Suter.
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