Diretta Coppa del Mondo Sci Alpino Femminile Soldeu, Live SuperG: attesa per Goggia e Brignone

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025/2026
Soldeu (ANDORRA) – Sabato 28 febbraio 2026
Il calendario della Coppa del Mondo di Sci femminile 2025/2026
In cerca di riscatto, la neozelandese Alice Robinson guadagna ben 63 centesimi e al traguardo si porta in testa con 10 centesimi di vantaggio su Suter.
Il bronzo di Milano Cortina Cornelia Hütter si dimostra veloce e fluida e guadagna di più rispetto a Suter. Sul finale lima il distacco a 86 centesimi.
Subito un’altra azzurra, ovvero Elena Curtoni. Paga 62 centesimi nel primo settore, e termina a 1.53 dalla vetta. Sino a qui i distacchi sono abbastanza marcati sulla pista di Andorra.
Fa un po’ di fatica Roberta Melesi, ma verso la parte finale guadagna rispetto a Suter. Chiude tuttavia quinta a 1.90.
Sbavature anche per Keely Cashman: la statunitense recupera comunque uno svantaggio iniziale ma chiude in ogni caso quarta, pur sotto il secondo di ritardo.
La slovena Ilka Stuhec è la seconda a scendere, ma per lei un distacco di 1.27. A seguire Camille Cerutti: non una prova ineccepibile per la francese nella prima parte del percorso di gara, che poi riesce a limare il suo gap e a chiudere seconda con un ritardo di 1.08.
La svizzera apre la gara e fissa come primo riferimento 1:27.70.
La svizzera Corinne Suter, che proprio ieri sulla Discesa della pista di Andorra ha colto il suo primo successo in Coppa del Mondo da tre anni in questa parte, sarà la prima a partire. Pettorale n.2 per la slovena Ilka Stuhec, a seguire la francese Camille Cerutti e la statunitense Keely Cashman prima della nostra Roberta Melesi.
Sono in tutto 58 le sciatrici che disputeranno il SuperG di Solden, il quinto della stagione nonché il primo dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Sofia Goggia in classifica è l’attuale leader di specialità con 280 punti, frutto di una vittoria e tre podi. Segue la neozelandese Alice Robinson, staccata di 60 lunghezze, e Lindsey Vonn, a -90 e ovviamente assente dopo l’infortunio ai Giochi.
A breve inizierà il quinto SuperG della stagione, che vedrà il debutto di Federica Brignone dopo il doppio oro a Milano Cortina 2026. In tutto saranno dieci le azzurre in gara, questi i pettorali di partenza:
5 Roberta Melesi
6 Elena Curtoni
9 Sofia Goggia
10 Federica Brignone
17 Laura Pirovano
33 Sara Allemand
34 Asja Zenere
43 Sara Thaler
45 Nicol Delago
54 Nadia Delago
Proseguono gli appuntamenti a Soldeu, in Andorra, per la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile. Dopo la discesa di ieri è la volta del SuperG, il quinto di questa stagione e a cui seguirà un altro appuntamento della specialità sempre domani sulla stessa pista. Sulla Aliga di El Tarter si recupera il SuperG di Zauchensee cancellato lo scorso gennaio per le condizioni meteo avverse, tra forti venti e nevicate. C’è attesa in particolare per il ritorno di Federica Brignone in CdM dopo il doppio trionfo olimpico di Milano Cortina: la campionessa di specialità partirà con il pettorale n.10, anche se ieri ha saltato la discesa per forti dolori alla gamba reduce dall’infortunio di qualche mese fa.
