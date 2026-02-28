Virgilio Sport
Diretta Coppa del Mondo Sci Alpino Femminile Soldeu, Live SuperG: attesa per Goggia e Brignone

Sulle nevi di Soldeu, in Andorra, prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile con il quinto SuperG della stagione: la diretta della gara

Ultimo aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Riassunto dell'evento

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025/2026
Soldeu (ANDORRA) – Sabato 28 febbraio 2026

Il calendario della Coppa del Mondo di Sci femminile 2025/2026

Cronaca in diretta

  1. Live
    Alice Robinson si prende la leadership!

    In cerca di riscatto, la neozelandese Alice Robinson guadagna ben 63 centesimi e al traguardo si porta in testa con 10 centesimi di vantaggio su Suter.

    10:31
  2. Live
    Hütter si avvicina a Suter: è seconda

    Il bronzo di Milano Cortina Cornelia Hütter si dimostra veloce e fluida e guadagna di più rispetto a Suter. Sul finale lima il distacco a 86 centesimi.

    10:30
  4. Live
    Anche Curtoni finisce dietro

    Subito un’altra azzurra, ovvero Elena Curtoni. Paga 62 centesimi nel primo settore, e termina a 1.53 dalla vetta. Sino a qui i distacchi sono abbastanza marcati sulla pista di Andorra.

    10:27
  5. Live
    Roberta Melesi per ora fanalino di coda delle prime 5

    Fa un po’ di fatica Roberta Melesi, ma verso la parte finale guadagna rispetto a Suter. Chiude tuttavia quinta a 1.90.

    10:25
  6. Live
    Cashman sotto il secondo di ritardo

    Sbavature anche per Keely Cashman: la statunitense recupera comunque uno svantaggio iniziale ma chiude in ogni caso quarta, pur sotto il secondo di ritardo.

    10:23
  7. Live
    Tocca a Stuhec e a Cerutti, ma Suter resta prima

    La slovena Ilka Stuhec è la seconda a scendere, ma per lei un distacco di 1.27. A seguire Camille Cerutti: non una prova ineccepibile per la francese nella prima parte del percorso di gara, che poi riesce a limare il suo gap e a chiudere seconda con un ritardo di 1.08.

    10:21
  8. Live
    Inizia il SuperG: Suter fissa il primo riferimento

    La svizzera apre la gara e fissa come primo riferimento 1:27.70.

    10:18
  10. Pre
    I primi pettorali di partenza: apre Suter

    La svizzera Corinne Suter, che proprio ieri sulla Discesa della pista di Andorra ha colto il suo primo successo in Coppa del Mondo da tre anni in questa parte, sarà la prima a partire. Pettorale n.2 per la slovena Ilka Stuhec, a seguire la francese Camille Cerutti e la statunitense Keely Cashman prima della nostra Roberta Melesi.

    10:12
  11. Pre
    Alle 10:15 la partenza del SuperG

    Sono in tutto 58 le sciatrici che disputeranno il SuperG di Solden, il quinto della stagione nonché il primo dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Sofia Goggia in classifica è l’attuale leader di specialità con 280 punti, frutto di una vittoria e tre podi. Segue la neozelandese Alice Robinson, staccata di 60 lunghezze, e Lindsey Vonn, a -90 e ovviamente assente dopo l’infortunio ai Giochi.

     

    10:02
  12. Pre
    Benvenuti alla diretta del SuperG femminile di Soldeu

    A breve inizierà il quinto SuperG della stagione, che vedrà il debutto di Federica Brignone dopo il doppio oro a Milano Cortina 2026. In tutto saranno dieci le azzurre in gara, questi i pettorali di partenza:

    5 Roberta Melesi

    6 Elena Curtoni

    9 Sofia Goggia

    10 Federica Brignone

    17 Laura Pirovano

    33 Sara Allemand

    34 Asja Zenere

    43 Sara Thaler

    45 Nicol Delago

    54 Nadia Delago

    18:20

  14. Proseguono gli appuntamenti a Soldeu, in Andorra, per la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile. Dopo la discesa di ieri è la volta del SuperG, il quinto di questa stagione e a cui seguirà un altro appuntamento della specialità sempre domani sulla stessa pista. Sulla Aliga di El Tarter si recupera il SuperG di Zauchensee cancellato lo scorso gennaio per le condizioni meteo avverse, tra forti venti e nevicate. C’è attesa in particolare per il ritorno di Federica Brignone in CdM dopo il doppio trionfo olimpico di Milano Cortina: la campionessa di specialità partirà con il pettorale n.10, anche se ieri ha saltato la discesa per forti dolori alla gamba reduce dall’infortunio di qualche mese fa.

