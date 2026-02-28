Diretta Coppa del Mondo Sci Alpino Femminile Soldeu, Live SuperG: attesa per Goggia e Brignone

Sono in tutto 58 le sciatrici che disputeranno il SuperG di Solden, il quinto della stagione nonché il primo dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Sofia Goggia in classifica è l’attuale leader di specialità con 280 punti, frutto di una vittoria e tre podi. Segue la neozelandese Alice Robinson, staccata di 60 lunghezze, e Lindsey Vonn, a -90 e ovviamente assente dopo l’infortunio ai Giochi.