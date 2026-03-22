Diretta Coppa del Mondo Sci femminile, finale SuperG Kvitfjell LIVE: Goggia riesce nell'impresa, flop Robinson

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
Kvitfjell (Norvegia), 22 marzo 2026
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Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
Kvitfjell (Norvegia), 22 marzo 2026
Chiudiamo questa ultima diretta del SuperG con Asja Zenere, ultima azzurra in gara oggi e 26esima atleta a scendere: la veneta chiude 15esima a 2.32, conquistando dei punti preziosi.
Mikaela Shiffrin risponde non certo al meglio delle sue potenzialità all’offensiva della diretta rivale per la CdM generale Emma Aicher, che ha ridotto il suo gap dalla statunitense a 45 punti. L’attuale leader della classifica conclude 21esima a 2.38.
Chiude 14esima Breezy Johnson, a 2.18. Valerie Grenier invece conclude solo 18esima a 2.58 di ritardo.
Oltre al primo posto di Goggia, al momento Elena Curtoni è ottava, Laura Pirovano tredicesima. L’ultima azzurra a scendere oggi è Asja Zenere, col pettorale 26. E intanto Mary Bocock chiude 17esima a 2.60 di ritardo.
La svizzera Corinne Suter disputa una gara quasi perfetta e insidia Goggia, chiudendo seconda a 32 centesimi.
Buona prova per Arianne Raedler, sesta a 1.19 da Goggia.
Nina Ortlieb chiude 13esima a 2.67. A seguire Laura Gauché, nona a 1.87.
Quindicesima sciatrice in gara oggi, Ester Ledecka chiude quinta a +1.12.
Emma Aicher, che ben si è distinta nella classifica generale di Coppa del Mondo (seconda a 1191 punti dietro Mikaela Shiffrin, a quota 1286), inizia al meglio con due settori verdi ma poi inizia a perdere con un tratto finale più lento. Chiude terza a 61 centesimi.
Cornelia Hütter spodesta Curtoni e conclude terza a 84 centesimi.
Elena Curtoni paga qualche errore, in particolare nel settore finale, ma chiude comunque per ora terza a 1.38 da Goggia.
La diretta rivale di Goggia per la Coppa di specialità, Alice Robinson, sapeva che ormai non poteva fare molto per ribaltare la corsa al titolo di SuperG: la neozelandese paga nel secondo settore 30 centesimi dalla bergamasca e continua a perdere nonché a sbagliare nelle curve. Rischia di finire fuori e conclude settima a 2.41: ora è ufficiale, Sofia Goggia vince la CdM di SuperG 2025/2026.
È il momento di Kajsa Vickhoff Lie, ma anche lei sbaglia approcciando male il tracciato, nel suo caso però nella parte alta.
Mentre Sofia Goggia si emoziona e conquista matematicamente la sua Coppa di specialità, tocca a Romane Miradoli, che però non conclude la sua prova andando dritta fuori tracciato sul finale.
Sofia Goggia nel primo settore perde 5 centesimi, successivamente va un po’ lunga ma tiene la pista e perde solo 13 centesimi. Poi inizia a guadagnare, 24 centesimi per la precisione e incrementa ulteriormente a -0.49. Finale in crescendo e primo posto con 60 centesimi di vantaggio.
Malorie Blanc segna la velocità più alta tra le sciatrici sino a qui in gara, ma chiude seconda a 85 centesimi. Adesso è il momento di Sofia Goggia.
La detentrice della Coppa del Mondo di Discesa 2025/2026 Laura Pirovano affronta in maniera precisa la sua prova ma perde rispetto a Weidle-Winkelmann. La velocità cala rispetto a com’era stata approcciata nella parte alta per poi crescere di nuovo, ma l’azzurra chiude quarta a 1.57.
Kira Weidle Winkelmann, dopo il podio di ieri, conclude questo SuperG con una gara in crescendo dimostrandosi la più veloce sino ad ora. A parte una sbavatura nel finale, la tedesca chiude in testa con 95 centesimi su Cashman.
Prima azzurra a scendere in questa finale in Norvegia: Roberta Melesi perde 1.01 nel secondo settore, peggiorando a 1.44 in quello successivo e quindi 1.82. Il tracciato è inclemente con la nostra azzurra, che chiude quarta a 2 secondi e 11 dalla vetta.
Ilka Stuhec alla sua ultima gara in Coppa del Mondo chiude con un ritardo di un secondo da Cashman. Intanto la slovena festeggia al traguardo la fine della propria carriera dopo quindici anni di Coppa del Mondo.
Keely Cashman guadagna 42 centesimi su Puchner ed è la prima provvisoria.
La slovena Mirjam Puchner inaugura su una pista un po’ ventosa (e un clima umido) l’ultimo SuperG femminile della stagione: come primo riferimento viene fissato 1:31.20.
La prima a scendere sarà l’austriaca Mirjam Puchner, seguita dalla statunitense Keely Cashman. Prima di Roberta Melesi sarà quindi la volta della slovena Ilka Stuhec, col pettorale numero 3.
Ultimo SuperG per la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile 2025/2026: nelle Finali di Lillehammer scenderanno quest’oggi 27 atlete, di cui 5 italiane, a cominciare da una Sofia Goggia in cerca dell’affermazione nella CdM di specialità. La bergamasca scenderà col pettorale numero 8; prima di lei Roberta Melesi (numero 4), la fresca detentrice della CdM di Discesa 2025/2026 Laura Pirovano (n.6) e infine Elena Curtoni col pettorale 12 e Asja Zenere con il numero 26.
Dopo un sabato da annali per lo sci italiano grazie alla vittoria di Laura Pirovano della Coppa del Mondo di Discesa (e sempre ieri Dominik Paris ha vinto la prova di discesa maschile), oggi è il turno di Sofia Goggia per conquistare un’altra CdM di specialità. La bergamasca arriva alle Finali da leader della classifica di SuperG con 449 punti. A seguire Alice Robinson, diretta rivale per la coppetta e a quota 386: un divario di 63 lunghezze che potrebbe non essere né colmabile né superabile dalla neozelandese se la medaglia di bronzo di Milano Cortina 2026 chiuderà sulla pista di Kvitfjell almeno sesta nella prova di SuperG. Sotto questo piazzamento e sino al 14esimo posto, allora Goggia dovrà sperare che la rivale Robinson non vinca la gara, perché altrimenti ci sarebbe il temuto ribaltone. Considerando che i punti nelle Finali vengono assegnate alle prime 15, se l’azzurra si piazzerà dal 15esimo posto in giù potrà comunque vincere la CdM di SuperG se Robinson non chiuderà al primo o al secondo posto.
In gara oggi anche altre quattro italiane: oltre alla trionfatrice della CdM di Discesa 2025/2026 Pirovano, al via anche Elena Curtoni, Roberta Melesi e Asja Zenere.
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