Diretta Coppa del Mondo Sci Femminile, SuperG Soldeu LIVE: riscatto Goggia, è in testa!

La diretta live del SuperG di Soldeu, secondo di fila del fine settimana e sesto della stagione, valido per la Coppa del Mondo di Sci femminile. Dopo la vittoria di Aicher ieri le nostre azzurre provano a riscattarsi: Goggia mantiene il pettorale rosso

Ultimo aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista



Coppa del Mondo Sci Alpino 2025/2026
Soldeu (ANDORRA) – Domenica 1 Marzo 2026

Il calendario della Coppa del Mondo di Sci femminile 2025/2026

    Riscatto per Ortlieb

    La statunitense Jacqueline Wiles entra tra le prime venti con un ritardo di 3.21. A seguire Nina Ortlieb, con l’austriaca che conclude nona a 1,43 riscattandosi dopo il passo falso di ieri. Breezy Johnson, successiva nella lista di partenza, termina invece dieci posizioni più in là, 19esima a 2.96.

    11:10
  2. Live
    Il punto dopo le prime venti

    Sono scese le prime venti atlete, ventuno se consideriamo Roberta Melesi che però non ha completato la sua gara. In testa Sofia Goggia, seguita da Emma Aicher a 24 centesimi di ritardo, Kajsa Vickhoff Lie a 31 centesimi, Corinne Suter a +0.60 e Laura Pirovano a +0.77. Ottava Federica Brignone a +0.99.

    11:01
  4. Live
    Ancora nessuna impensierisce la leader Goggia

    Ilka Stuhec per ora fanalino di coda, a 3.18. Tocca a Keely Cashman, decima a 1.85.

    10:56
  5. Live
    Buona prova per Laura Pirovano, ma niente podio

    Scende un’altra azzurra, Laura Pirovano, che chiude con un buon quinto posto a 77 centesimi da Goggia. Intanto arrivano immagini da Melesi, in piedi e tutto sommato in forma dopo lo spavento di stamane.

    10:52
  6. Live
    Il primo commento a caldo di Sofia Goggia

    La svizzera Malorie Blanc chiude 11esima a 2.15 di ritardo. Tocca poi all’austriaca Mirjam Puchner, 15esima a 2.97.

    Intanto Goggia ha commentato la sua prova a Rai Sport: “A dire la verità quando ho tagliato il traguardo non pensavo di essere la prima. Ieri non avevo preso la linea d’entrata del muro. Bene così, ottima anche la classifica così recupero dei punti sulla Robinson”.

    10:50
  7. Live
    Ledecka quinta: Goggia resta leader

    Ester Ledecka parte subito forte ma lascia 4 centesimi nel secondo intertempo. Tuttavia riesce a riprendere il ritmo, ma non basta: è quinta a 78 centesimi, davanti a Brignone

    10:45
  8. Live
    Aicher spaventa Goggia

    Solo decima Cornelia Hütter, a 2.28 da Goggia. Tocca quindi a Emma Aicher, che realizza una gran prova e si avvicina alla leader, chiudendo seconda a 24 centesimi.

    10:43
  10. Live
    Sofia Goggia nuova leader!

    Dopo Romane Mirandoli, quinta a 1.12, tocca a Sofia Goggia che nel secondo intertempo recupera i 13 centesimi di ritardo iniziali. Guadagna inoltre 26 centesimi e chiude in testa con 1:25.95.

    10:39
  11. Live
    Colpaccio Lie!

    La norvegese Kajsa Vickhoff Lie disputa una gran prova e conquista il miglior tempo con 1:26.26, fissando il nuovo riferimento e scalzando Suter dalla vetta. Brignone scala al quarto posto.

    10:36
  12. Live
    È il momento di Curtoni

    Elena Curtoni conclude la sua prova al momento ottava, a 1.55 dalla leader Suter.

    10:33
  13. Live
    Brignone in cerca del riscatto

    Dopo il 15esimo posto di ieri, Federica Brignone accusa 38 centesimi di ritardo nel primo intertempo, e a seguire 54. Sul tratto finale disegna perfettamente le curve e recupera il suo gap. Conclude terza a 39 centesimi, a 5 centesimi da Robinson.

    10:31
  14. Live
    Robinson va alla grande ma è seconda

    Prova molto arrembante di Alice Robinson, che però è seconda pur staccata di 32 centesimi. Ora Brignone.

    10:29
  16. Live
    Si avvicina il momento di Federica Brignone: ma prima Robinson

    Laura Gauche chiude a 1.84, al momento ancora nessuna scalza Suter. A seguire, Kira Weidle-Winkelmann, con un discreto intertempo iniziale: conclude la sua gara terza, a 1.52. Ora tocca all’attesa Alice Robinson, e poi Federica Brignone.

    10:27
  17. Live
    Prosegue la gara

    Fortunatamente solo uno spavento per Melesi. Dopo una brevissima pausa, riparte la gara con Camille Cerutti: la francese chiude a 1.33 da Suter.

    10:23
  18. Live
    Melesi fuori pista!

    Prima azzurra in gara oggi, Roberta Melesi inizia a perdere un secondo durante la sua prova, ma poi perde il controllo e scivola fuori pista. Fortunatamente nulla di grave per la nostra sciatrice, che ha alzato la mano per far capire di stare bene.

    10:20
  19. Live
    Comincia il SuperG di Soldeu: Suter segna il primo riferimento

    Corinne Suter inaugura la gara di questa domenica e sigla il primo riferimento di giornata, ovvero 1.26:55.

    10:17
  20. Pre
    Le condizioni della pista

    La pioggia caduta tra la gara di ieri e quella odierna ha reso più morbida la pista, soprattutto nella parte finale.

    10:09
  22. Pre
    L'ordine di partenza: apre Suter, segue un'azzurra

    Corinne Suter partirà con il pettorale n.1, seguita dalla nostra Roberta Melesi e dalla francese Camille Cerutti. Federica Brignone scenderà per settima, subito dopo Alice Robinson e prima di Elena Curtoni; pettorale n.11 per Sofia Goggia.

    10:05
  23. Pre
    Benvenuti alla diretta del secondo SuperG di Soldeu

    Eccoci con il secondo appuntamento con il SuperG a Soldeu, sulla pista frutto dell’ingegno di Giovanni Feltrin. Si riparte dalla vittoria di Emma Aicher ieri, e da Sofia Goggia che grazie al sesto posto ottenuto preserva la leadership nella classifica di specialità, pur con un margine ristrettosi a 20 punti dai 60 che aveva da Alice Robinson, seconda nella prova di sabato 28 febbraio. La stessa Aicher ha fatto un balzo al terzo posto, superando l’infortunata Lindsey Vonn, con un distacco di 96 punti dalla bergamasca.

    14:57

  25. Seconda giornata di SuperG a Soldeu, in quel dell’Andorra dove ha fatto tappa la Coppa del Mondo di Sci femminile in questo fine settimana (il programma comprendeva anche la Discesa Libera di venerdì, vinta dalla svizzera Corinne Suter). È il sesto appuntamento della disciplina della stagione 2025/2026, e che va a sostituire la prova di Zauchensee dello scorso gennaio, annullata causa vento e nevicate tali da non poter disputare la gara. Ieri la vittoria di Emma Aicher davanti ad una ritrovata Alice Robinson e Suter, mentre le nostre azzurre hanno mancato il podio con Sofia Goggia migliore delle italiane con il suo sesto posto finale a 1.32 secondi dalla vetta, e che anche oggi avrà il pettorale rosso da leader della classifica di specialità, che comunque mantiene in classifica con un margine di 20 punti su Robinson. In top ten nel SuperG di ieri anche Laura Pirovano, ottava. In cerca di riscatto oggi, gamba reduce dall’infortunio permettendo, Federica Brignone, con la due volte campionessa olimpica di Milano Cortina che ieri si è fermata a 2.17 dalla vittoria.

