Diretta Coppa del Mondo Sci Femminile, SuperG Soldeu LIVE: riscatto Goggia, è in testa!

Sono scese le prime venti atlete, ventuno se consideriamo Roberta Melesi che però non ha completato la sua gara. In testa Sofia Goggia, seguita da Emma Aicher a 24 centesimi di ritardo, Kajsa Vickhoff Lie a 31 centesimi, Corinne Suter a +0.60 e Laura Pirovano a +0.77. Ottava Federica Brignone a +0.99.