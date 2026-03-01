Diretta Coppa del Mondo Sci Femminile, SuperG Soldeu LIVE: riscatto Goggia, è in testa!

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025/2026
Soldeu (ANDORRA) – Domenica 1 Marzo 2026
Il calendario della Coppa del Mondo di Sci femminile 2025/2026
La statunitense Jacqueline Wiles entra tra le prime venti con un ritardo di 3.21. A seguire Nina Ortlieb, con l’austriaca che conclude nona a 1,43 riscattandosi dopo il passo falso di ieri. Breezy Johnson, successiva nella lista di partenza, termina invece dieci posizioni più in là, 19esima a 2.96.
Sono scese le prime venti atlete, ventuno se consideriamo Roberta Melesi che però non ha completato la sua gara. In testa Sofia Goggia, seguita da Emma Aicher a 24 centesimi di ritardo, Kajsa Vickhoff Lie a 31 centesimi, Corinne Suter a +0.60 e Laura Pirovano a +0.77. Ottava Federica Brignone a +0.99.
Ilka Stuhec per ora fanalino di coda, a 3.18. Tocca a Keely Cashman, decima a 1.85.
Scende un’altra azzurra, Laura Pirovano, che chiude con un buon quinto posto a 77 centesimi da Goggia. Intanto arrivano immagini da Melesi, in piedi e tutto sommato in forma dopo lo spavento di stamane.
La svizzera Malorie Blanc chiude 11esima a 2.15 di ritardo. Tocca poi all’austriaca Mirjam Puchner, 15esima a 2.97.
Intanto Goggia ha commentato la sua prova a Rai Sport: “A dire la verità quando ho tagliato il traguardo non pensavo di essere la prima. Ieri non avevo preso la linea d’entrata del muro. Bene così, ottima anche la classifica così recupero dei punti sulla Robinson”.
Ester Ledecka parte subito forte ma lascia 4 centesimi nel secondo intertempo. Tuttavia riesce a riprendere il ritmo, ma non basta: è quinta a 78 centesimi, davanti a Brignone
Solo decima Cornelia Hütter, a 2.28 da Goggia. Tocca quindi a Emma Aicher, che realizza una gran prova e si avvicina alla leader, chiudendo seconda a 24 centesimi.
Dopo Romane Mirandoli, quinta a 1.12, tocca a Sofia Goggia che nel secondo intertempo recupera i 13 centesimi di ritardo iniziali. Guadagna inoltre 26 centesimi e chiude in testa con 1:25.95.
La norvegese Kajsa Vickhoff Lie disputa una gran prova e conquista il miglior tempo con 1:26.26, fissando il nuovo riferimento e scalzando Suter dalla vetta. Brignone scala al quarto posto.
Elena Curtoni conclude la sua prova al momento ottava, a 1.55 dalla leader Suter.
Dopo il 15esimo posto di ieri, Federica Brignone accusa 38 centesimi di ritardo nel primo intertempo, e a seguire 54. Sul tratto finale disegna perfettamente le curve e recupera il suo gap. Conclude terza a 39 centesimi, a 5 centesimi da Robinson.
Prova molto arrembante di Alice Robinson, che però è seconda pur staccata di 32 centesimi. Ora Brignone.
Laura Gauche chiude a 1.84, al momento ancora nessuna scalza Suter. A seguire, Kira Weidle-Winkelmann, con un discreto intertempo iniziale: conclude la sua gara terza, a 1.52. Ora tocca all’attesa Alice Robinson, e poi Federica Brignone.
Fortunatamente solo uno spavento per Melesi. Dopo una brevissima pausa, riparte la gara con Camille Cerutti: la francese chiude a 1.33 da Suter.
Prima azzurra in gara oggi, Roberta Melesi inizia a perdere un secondo durante la sua prova, ma poi perde il controllo e scivola fuori pista. Fortunatamente nulla di grave per la nostra sciatrice, che ha alzato la mano per far capire di stare bene.
Corinne Suter inaugura la gara di questa domenica e sigla il primo riferimento di giornata, ovvero 1.26:55.
La pioggia caduta tra la gara di ieri e quella odierna ha reso più morbida la pista, soprattutto nella parte finale.
Corinne Suter partirà con il pettorale n.1, seguita dalla nostra Roberta Melesi e dalla francese Camille Cerutti. Federica Brignone scenderà per settima, subito dopo Alice Robinson e prima di Elena Curtoni; pettorale n.11 per Sofia Goggia.
Eccoci con il secondo appuntamento con il SuperG a Soldeu, sulla pista frutto dell’ingegno di Giovanni Feltrin. Si riparte dalla vittoria di Emma Aicher ieri, e da Sofia Goggia che grazie al sesto posto ottenuto preserva la leadership nella classifica di specialità, pur con un margine ristrettosi a 20 punti dai 60 che aveva da Alice Robinson, seconda nella prova di sabato 28 febbraio. La stessa Aicher ha fatto un balzo al terzo posto, superando l’infortunata Lindsey Vonn, con un distacco di 96 punti dalla bergamasca.
Seconda giornata di SuperG a Soldeu, in quel dell’Andorra dove ha fatto tappa la Coppa del Mondo di Sci femminile in questo fine settimana (il programma comprendeva anche la Discesa Libera di venerdì, vinta dalla svizzera Corinne Suter). È il sesto appuntamento della disciplina della stagione 2025/2026, e che va a sostituire la prova di Zauchensee dello scorso gennaio, annullata causa vento e nevicate tali da non poter disputare la gara. Ieri la vittoria di Emma Aicher davanti ad una ritrovata Alice Robinson e Suter, mentre le nostre azzurre hanno mancato il podio con Sofia Goggia migliore delle italiane con il suo sesto posto finale a 1.32 secondi dalla vetta, e che anche oggi avrà il pettorale rosso da leader della classifica di specialità, che comunque mantiene in classifica con un margine di 20 punti su Robinson. In top ten nel SuperG di ieri anche Laura Pirovano, ottava. In cerca di riscatto oggi, gamba reduce dall’infortunio permettendo, Federica Brignone, con la due volte campionessa olimpica di Milano Cortina che ieri si è fermata a 2.17 dalla vittoria.
