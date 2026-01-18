Diretta Coppa del Mondo Sci Femminile: SuperG Tarvisio LIVE. Sofia Goggia cerca il riscatto

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
TARVISIO (ITALIA) 18 Gennaio 2026
Ultimo aggiornamento:
Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
TARVISIO (ITALIA) 18 Gennaio 2026
Pochi minuti al via del SuperG di Tarvisio. Ad aprire la pista (tracciatura austriaca) sarà come abbiamo detto Laura Pirovano. Al momento il manto nevoso si sta compattando, poca la nebbia sulla Di Prampero, visibilità buona.
Attualmente nella località friulana il cielo è coperto, con una temperatura di 0° (avvertiti -1°). Umidità al 100%, grecale da nord-est a 8 km/h e raffiche da 17 km/h.
1 Laura Pirovano
11 Sofia Goggia
12 Elena Curtoni
16 Roberta Melesi
33 Sara Allemand
40 Sara Thaler
45 Nicol Delago
50 Nadia Delago
Benvenuti nella diretta di Virgilio Sport del SuperG di Tarvisio, ventunesimo appuntamento della Coppa del Mondo di Sci Femminile. Si tratta del terzo Supergigante della stagione, dopo la cancellazione della tappa di specialità di Zauchensee. La gara inizierà alle 11:15: scenderanno 60 atlete, in rappresentanza di 19 nazioni. Saranno 8 le azzurre.
Prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di Sci Femminile in quel di Tarvisio: dopo la discesa libera di ieri è la volta del SuperG, il terzo della stagione. E l’ultima volta a trionfare, era l’appuntamento di Val d’Isere dello scorso 21 dicembre, era stata Sofia Goggia, davanti all’attuale leader della classifica di specialità Alice Robinson (che rispetto alla bergamasca detiene un vantaggio di venti punti) e una indomita Lindsey Vonn. Proprio la campionessa olimpica del 2018 nella discesa libera deve offrire una prova di forza dopo la deludente prestazione di ieri sulla pista Di Prampero: Goggia resta ancora a secco di successi nella discesa libera e in generale ha raccolto molto poco in questa parte di stagione prima delle Olimpiadi, perciò oggi è l’occasione di poter riscattarsi nella specialità che combina tecnica e velocità. E a proposito di ieri, ritroviamo nel SuperG la vincitrice a sorpresa nella discesa di Tarvisio Nicol Delago, che però partirà oggi col pettorale 45. Robinson scatterà con il 14, anticipata da Goggia con l’11. Ad aprire il tracciato con il n.1 Laura Pirovano, seguita da Stuhec e Weidle-Winkelmann. Attenzione poi ad una delle favorite, la versatile Emma Aicher, n.5. Settima in ordine di discesa Vonn.
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND