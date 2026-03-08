Diretta Coppa del Mondo Sci Femminile, SuperG Val di Fassa LIVE: colpaccio Curtoni, Goggia non chiude i conti

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
Val di Fassa (Italia) 8 marzo 2026
Un’altra azzurra, Roberta Melesi, che sbaglia andando troppo larga durante la sua discesa per poi cercare di salvare il possibile. Conclude 10a a 75 centesimi di ritardo, davanti a Suter.
Mentre la tedesca Winkelmann conclude con 2.14 di ritardo, Elena Curtoni commenta a caldo la sua provvisoria leadership a Rai Sport: “Sapevo di poter fare una bella gara perché questa è una pista che mi piace e mi trovo sempre bene. Certo essere lì davanti, è da tanto che non lo facevo”.
Una buona notizia per la classifica di Sofia Goggia: Emma Aicher, terza in classifica, sbaglia la linea e non conclude la sua prova.
È il momento della leader della classifica di SuperG Sofia Goggia: stesso tempo di Curtoni dopo i primi 15 secondi di gara, per poi pagare solo 3 centesimi nel settore successivo. Va un po’ lunga ma la luce torna verde nel seguente intertempo, tuttavia paga successivamente 52 centesimi e chiude ottava a 64 centesimi. Alice Robinson rosicchia quindi qualche punto a Goggia, che deve rinviare i propositi di chiudere i conti con la corsa alla Coppa.
Ora due azzurre in successione: si parte con Laura Pirovano, grande protagonista in questo fine settimana sulle discesa in Val di Fassa: subito luce verde nel primo settore, per poi chiudere settima a 46 centesimi dalla connazionale Curtoni. Tocca quindi a Sofia Goggia.
Kajsa Vickhoff Lie manca per 26 centesimi la leadership, sempre appannaggio di Elena Curtoni.
Malorie Blanc guadagna progressivamente, ma finisce un po’ lunga azzerando il suo vantaggio. Riesce comunque a riprendersi un centesimi ma manca la leadership per 38 centesimi.
Cornelia Hütter conclude quarta a 44 centesimi da Curtoni. A seguire Ester Ledecka si posiziona alle sue spalle, a 70 centesimi dalla vetta.
Tocca alla prima delle dieci azzurre, ovvero Elena Curtoni che disputa una gara eccelsa, la migliore della sua stagione guadagnano progressivamente e e chiudendo a 1:29.07: è la nuova leader con 34 centesimi su Miradoli e Robinson.
Romane Miradoli sbaglia un dosso e va lungo, ma comunque salva la luce verde nel corso della sua discesa ma non solo: conclude in testa con lo stesso tempo di Robinson.
L’attuale seconda nella classifica di SuperG Alice Robinson guadagna ben 82 centesimi sul finale e chiude prima a +0.48. Perde qualcosa ma tanto basta per issarsi al momento in vetta.
Ottima anche la prova di Camille Cerutti, nonostante qualche sbavatura: la francese conclude a 3 decimi da Suter.
Ilka Stuhec realizza un’ottima discesa ma chiude seconda, pur con soli 7 decimi di distacco.
Ora una delle favorite, Corinne Suter, che recupera 22 centesimi su Puchner verso metà discesa. La svizzera conclude con 41 centesimi di vantaggio ed è in testa.
Mirjam Puchner inizia subito a guadagnare 12 centesimi su Ortlieb, sul finale accusa 2 centesimi per poi recuperare e chiudere con 12 centesimi di vantaggio.
Il primo riferimento è l’1:30.42 di Nina Ortlieb. Non una prova eccelsa da parte dell’austriaca.
Con il pettorale n.1 scenderà Nina Ortlieb, seguita da Mirjam Puchner. Numero 3 per Corinne Suter, poi Ilka Stuhec, Camille Cerutti e Alice Robinson. Scenderà col n.7 Romane Miradoli, prima della nostra Elena Curtoni.
8 Curtoni
13 Pirovano
14 Goggia
18 Melesi
23 Nicol Delago
32 Allemand
33 Zenere
42 Thaler
53 Nadia Delago
54 Ghisalberti
Si chiude il fine settimana sulle Dolomiti della Coppa del Mondo di Sci femminile: settimo e penultimo SuperG della stagione, di scena in quel della Val di Fassa, dove sulla pista La VolatA Sofia Goggia potrebbe chiudere in gloria e in anticipo la sua corsa verso la prima Coppa di Specialità in carriera. La bergamasca è leader di classifica con 84 punti di vantaggio su Alice Robinson e 116 su Emma Aicher, seconda proprio dietro a Goggia nel precedente SuperG di Soldeu.
Ma c’è attesa anche per Laura Pirovano, capace di vincere le due discese in Val di Fassa in questo fine settimana e che oggi partirà col pettorale numero 14 (ad aprire Nina Ortlieb), seguita da Goggia. Al via anche Mikaela Shiffrin, al suo secondo SuperG in questa stagione, e tra le partenti segnaliamo inoltre Conny Huetter, Corinne Suter, Elena Curtoni, Nicol e Nadia Delago, Sara Allemand, Asja Zenere, Sara Thaler e al suo esordio nella specialità in CdM Ilaria Ghisalberti.
