Diretta Coppa del Mondo Sci Femminile, SuperG Val di Fassa LIVE: colpaccio Curtoni, Goggia non chiude i conti

La diretta del penultimo SuperG della stagione di Coppa del Mondo di Sci femminile: in Val di Fassa attesa per la mattatrice delle discese Laura Pirovano, mentre Sofia Goggia punta alla Coppa di specialità

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
Val di Fassa (Italia) 8 marzo 2026

Cronaca in diretta

  1. Live
    Melesi in top ten per ora

    Un’altra azzurra, Roberta Melesi, che sbaglia andando troppo larga durante la sua discesa per poi cercare di salvare il possibile. Conclude 10a a 75 centesimi di ritardo, davanti a Suter.

    11:24
  2. Live
    Il primo commento della leader Curtoni

    Mentre la tedesca Winkelmann conclude con 2.14 di ritardo, Elena Curtoni commenta a caldo la sua provvisoria leadership a Rai Sport: “Sapevo di poter fare una bella gara perché questa è una pista che mi piace e mi trovo sempre bene. Certo essere lì davanti, è da tanto che non lo facevo”.

    11:22
  4. Live
    Errore per Aicher

    Una buona notizia per la classifica di Sofia Goggia: Emma Aicher, terza in classifica, sbaglia la linea e non conclude la sua prova.

    11:18
  5. Live
    Goggia ottava, Robinson ringrazia

    È il momento della leader della classifica di SuperG Sofia Goggia: stesso tempo di Curtoni dopo i primi 15 secondi di gara, per poi pagare solo 3 centesimi nel settore successivo. Va un po’ lunga ma la luce torna verde nel seguente intertempo, tuttavia paga successivamente 52 centesimi e chiude ottava a 64 centesimi. Alice Robinson rosicchia quindi qualche punto a Goggia, che deve rinviare i propositi di chiudere i conti con la corsa alla Coppa.

    11:16
  6. Live
    Pirovano settima, tocca poi a Goggia

    Ora due azzurre in successione: si parte con Laura Pirovano, grande protagonista in questo fine settimana sulle discesa in Val di Fassa: subito luce verde nel primo settore, per poi chiudere settima a 46 centesimi dalla connazionale Curtoni. Tocca quindi a Sofia Goggia.

    11:13
  7. Live
    Gara sempre combattuta: Lie seconda e spodesta il duo Miradoli-Robinson

    Kajsa Vickhoff Lie manca per 26 centesimi la leadership, sempre appannaggio di Elena Curtoni.

    11:11
  8. Live
    Blanc spreca l'occasione

    Malorie Blanc guadagna progressivamente, ma finisce un po’ lunga azzerando il suo vantaggio. Riesce comunque a riprendersi un centesimi ma manca la leadership per 38 centesimi.

    11:09
  10. Live
    Le discese di Hütter e Ledecka

    Cornelia Hütter conclude quarta a 44 centesimi da Curtoni. A seguire Ester Ledecka si posiziona alle sue spalle, a 70 centesimi dalla vetta.

    11:07
  11. Live
    Curtoni nuova leader

    Tocca alla prima delle dieci azzurre, ovvero Elena Curtoni che disputa una gara eccelsa, la migliore della sua stagione guadagnano progressivamente e e chiudendo a 1:29.07: è la nuova leader con 34 centesimi su Miradoli e Robinson.

    11:03
  12. Live
    Miradoli con lo stesso tempo della leader Robinson

    Romane Miradoli sbaglia un dosso e va lungo, ma comunque salva la luce verde nel corso della sua discesa ma non solo: conclude in testa con lo stesso tempo di Robinson.

    11:01
  13. Live
    Robinson di potenza

    L’attuale seconda nella classifica di SuperG Alice Robinson guadagna ben 82 centesimi sul finale e chiude prima a +0.48. Perde qualcosa ma tanto basta per issarsi al momento in vetta.

    10:58
  14. live
    Cerutti manca la leadership per 3 decimi

    Ottima anche la prova di Camille Cerutti, nonostante qualche sbavatura: la francese conclude a 3 decimi da Suter.

    10:56
  16. Live
    Stuhec manca la vetta per poco

    Ilka Stuhec realizza un’ottima discesa ma chiude seconda, pur con soli 7 decimi di distacco.

    10:54
  17. Live
    Nuovo cambio in vetta: Suter scende sotto l'1:30

    Ora una delle favorite, Corinne Suter, che recupera 22 centesimi su Puchner verso metà discesa. La svizzera conclude con 41 centesimi di vantaggio ed è in testa.

    10:52
  18. Live
    Puchner subito nuova leader

    Mirjam Puchner inizia subito a guadagnare 12 centesimi su Ortlieb, sul finale accusa 2 centesimi per poi recuperare e chiudere con 12 centesimi di vantaggio.

    10:49
  19. Live
    Al via il SuperG della Val di Fassa

    Il primo riferimento è l’1:30.42 di Nina Ortlieb. Non una prova eccelsa da parte dell’austriaca.

    10:47
  20. Pre
    Le prime 8 sciatrici che affronteranno il SuperG

    Con il pettorale n.1 scenderà Nina Ortlieb, seguita da Mirjam Puchner. Numero 3 per Corinne Suter, poi Ilka Stuhec, Camille Cerutti e Alice Robinson. Scenderà col n.7 Romane Miradoli, prima della nostra Elena Curtoni.

    10:28
  22. Pre
    I pettorali di partenza delle azzurre

    8 Curtoni

    13 Pirovano

    14 Goggia

    18 Melesi

    23 Nicol Delago

    32 Allemand

    33 Zenere

    42 Thaler

    53 Nadia Delago

    54 Ghisalberti

    20:13
  23. Pre
    Benvenuti alla diretta del SuperG di Val di Fassa
    20:13

  25. Si chiude il fine settimana sulle Dolomiti della Coppa del Mondo di Sci femminile: settimo e penultimo SuperG della stagione, di scena in quel della Val di Fassa, dove sulla pista La VolatA Sofia Goggia potrebbe chiudere in gloria e in anticipo la sua corsa verso la prima Coppa di Specialità in carriera. La bergamasca è leader di classifica con 84 punti di vantaggio su Alice Robinson e 116 su Emma Aicher, seconda proprio dietro a Goggia nel precedente SuperG di Soldeu.

    Ma c’è attesa anche per Laura Pirovano, capace di vincere le due discese in Val di Fassa in questo fine settimana e che oggi partirà col pettorale numero 14 (ad aprire Nina Ortlieb), seguita da Goggia. Al via anche Mikaela Shiffrin, al suo secondo SuperG in questa stagione, e tra le partenti segnaliamo inoltre Conny Huetter, Corinne Suter, Elena Curtoni, Nicol e Nadia Delago, Sara Allemand, Asja Zenere, Sara Thaler e al suo esordio nella specialità in CdM Ilaria Ghisalberti.

