Diretta Giro d'Italia 2026, Live Tappa 7 Formia-Blockhaus: c'è Milan in fuga

Sin dalle prime fasi della tappa odierna una fuga ha animato la corsa: tra i battistrada Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Tim Naberman (Team Picnic PostNL), Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), già visto nelle fughe più importanti delle precedenti tappe e attuale leader della classifica scalatori, e Jonathan Milan, con il velocista della Lidl Trek a caccia oggi dei punti per la maglia ciclamino da conquistare nei traguardi intermedi (ricordiamo che in classifica guida attualmente Paul Magnier con 130 punti, il campione olimpico su pista insegue a quota 76). Il gruppo maglia rosa è staccato di circa 4 minuti e 45: mancano 100 km al traguardo, la velocità media è di 43,5 km/h, il clima è nuvoloso ma non piove.