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Diretta Giro d'Italia 2026, Live Tappa 7 Formia-Blockhaus: c'è Milan in fuga

La diretta della settima tappa del Giro d'Italia 2026, Formia-Blockhaus: oggi il primo arrivo in salita in quella che è la frazione più lunga di questa edizione. Gli uomini di classifica usciranno allo scoperto?

Ultimo aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Giro d’Italia 2026, Tappa 7: Formia-Blockhaus (244 km)

KM Situazione
144/244 Sin dalle prime fasi della tappa odierna una fuga ha animato la corsa: tra i battistrada Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Tim Naberman (Team Picnic PostNL), Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), già visto nelle fughe più importanti delle precedenti tappe e attuale leader della classifica scalatori, e Jonathan Milan, con il velocista della Lidl Trek a caccia oggi dei punti per la maglia ciclamino da conquistare nei traguardi intermedi (ricordiamo che in classifica guida attualmente Paul Magnier con 130 punti, il campione olimpico su pista insegue a quota 76). Il gruppo maglia rosa è staccato di circa 4 minuti e 45: mancano 100 km al traguardo, la velocità media è di 43,5 km/h, il clima è nuvoloso ma non piove.

Cronaca in diretta

  1. 14:32
    Verso il primo GPM di giornata

    A breve i corridori affrontano il primo GPM classificato di giornata, quello di seconda categoria di Roccaraso, lungo 6,9 km con pendenza media del 6,5% e punte che toccano il 12%

    14:32
  2. 14:30
    Il punto della situazione quando mancano 100 km al traguardo

    Sin dalle prime fasi della tappa odierna una fuga ha animato la corsa: tra i battistrada Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Tim Naberman (Team Picnic PostNL), Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), già visto nelle fughe più importanti delle precedenti tappe e attuale leader della classifica scalatori, e Jonathan Milan, con il velocista della Lidl Trek a caccia oggi dei punti per la maglia ciclamino da conquistare nei traguardi intermedi (ricordiamo che in classifica guida attualmente Paul Magnier con 130 punti, il campione olimpico su pista insegue a quota 76). Il gruppo maglia rosa è staccato di circa 4 minuti e 45: mancano 100 km al traguardo, la velocità media è di 43,5 km/h, il clima è nuvoloso ma non piove.

    14:24
  4. Live
    Benvenuti alla diretta della settima tappa del Giro d'Italia 2026
    14:24

  6. Dopo sei tappe in cui è successo un po’ di tutto, tra colpi di scena, leader a sorpresa e cadute che hanno stravolto il gruppo, oggi il Giro d’Italia propone una tappa che è il primo esame, in tutto e per tutto, per gli uomini di classifica e per chi intende vincere la Corsa Rosa 2026. Non solo quella odierna, che parte da Formia, è la frazione più lunga con i suoi 244 km, ma c’è pure la scalata finale al temibile Blockhaus. È il primo arrivo in salita di questa edizione, ed è anche il debutto di un GPM di prima categoria nel programma di quest’anno (con in più l’insidia del vento a complicare il tutto). I favoriti per il successo finale a Roma – uno su tutti, Jonas Vingegaard, mentre l’Italia confida in Giulio Pellizzari che già nelle tappe bulgare è rimasto a ruota del danese nei suoi primi attacchi – sono quindi chiamati a dimostrare di che pasta sono fatti. Va detto comunque che l’attuale maglia rosa (una tra le sorprese di questo avvio di Giro) Afonso Eulálio ha un vantaggio in classifica di sei minuti sui principali favoriti, Vingegaard incluso. Che, stando alle dichiarazioni proferite ieri dal corridore della Visma | Lease a Bike, non si aspetta un cambio di maglia dopo il Blockhaus. Solo pretattica?

Diretta Giro d'Italia 2026, Live Tappa 7 Formia-Blockhaus: c'è Milan in fuga Fonte: Getty

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