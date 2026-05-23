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Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 14 Aosta - Pila LIVE: il giorno della verità per Vingegaard, maxi fuga in corso

La cronaca della Tappa 14 del Giro d'Italia 2026, Aosta-Pila: tappone alpino dove Jonas Vingegaard potrebbe mettere l'ipoteca alla Corsa Rosa, spodestando Eulalio e prendendosi la maglia rosa

Ultimo aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Giro d’Italia 2026, Tappa 14: Aosta – Pila (Gressan) (133 km)

KM Situazione
43/133

Nella prima ora di gara si è messa in luce una maxi fuga di 23 corridori, tra cui Giulio Ciccone. Il gruppo maglia rosa attualmente è a più di due minuti di ritardo: a trainare in testa ci sono i Movistar, in cerca di una affermazione di tappa in questo Giro piuttosto avaro per la loro formazione.

Cronaca in diretta

  1. 14:30
    Il punto della situazione quando mancano 90 km al traguardo

    Nella prima ora di gara si è messa in luce una maxi fuga di 23 corridori: tra essi troviamo Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), Alexander Cepeda, Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Enric Mas, Juanpe López, Lorenzo Milesi, Einer Rubio (Movistar Team), Jan Hirt (NSN Cycling Team), David de la Cruz, Mark Donovan, Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Koen Bouwman, Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla), Ludovico Crescioli (Team Polti-VisitMalta), Igor Arrieta, Jan Christen, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Johannes Kulset e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). In testa al gruppo maglia rosa, che ha un ritardo di circa 2 minuti e 20, si piazzano gli uomini della Movistar, compagine in disperata ricerca di un successo di tappa. Il clima è ampiamente solleggiato e piuttosto caldo, e la media sino a qui è di 38,7 km/h.

    14:32
  2. Live
    Benvenuti alla diretta della Tappa 14 del Giro d'Italia 2026
    14:32

  5. Dopo circa due settimane di gatto col topo, ora Jonas Vingegaard ha l’occasione per iniziare a chiudere la pratica Giro d’Italia 2026 strappando una volta per tutte la maglia rosa ad Afonso Eulalio. Il danese in questa edizione ha vinto i due arrivi in saliti del Blockhaus e di Corno alle Scale, ma al tempo stesso nell’unica cronometro di questa Corsa Rosa non ha inferto il vagheggiato colpo da ko al portoghese della Bahrain Victorious. Il quale sta vivendo un momento di grazia, nel senso che è graziato da un Vingegaard che se volesse lo ricaccerebbe nelle retrovie della top ten: eppure il danese a tratti è parso pure non estremamente pimpante, forse per i postumi dei problemi fisici e degli infortuni di questo avvio di stagione, chissà. Sia come sia, oggi con la tappa 14 di l’Aosta – Pila di 133 km, dislivello di 4.350 metri e finale con GPM di prima categoria con punte a doppia cifra nonché lungo 16,5 km, tutto sembra predisposto per il cambio della guarda della maglia rosa. Sono 33 i secondi che dividono i due in classifica generale, quindi è preventivabile un colpo da ko odierno ad Eulalio e al Giro da parte di Vingegaard, che ha effettivamente come unico avversario sé stesso vista la mancanza di pesi massimi quest’anno in una Corsa Rosa snobbata spietatamente dai big: con tutto il rispetto, ma non è che dobbiamo considerare i vari Eulalio, Arensman o Gall stelle di primaria grandezza del ciclismo contemporaneo. E il povero Pellizzari per ora è tramortito da una forma non eccelsa e dalle pressioni dei media che vedevano in lui il nuovo Nibali, quando in realtà è al Giro anche per fare esperienza e farsi le ossa: sarà già un successo un buon piazzamento in top ten.

Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 14 Aosta - Pila LIVE: il giorno della verità per Vingegaard, maxi fuga in corso Fonte: Ansa

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