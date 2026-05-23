Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 14 Aosta - Pila LIVE: il giorno della verità per Vingegaard, maxi fuga in corso

Nella prima ora di gara si è messa in luce una maxi fuga di 23 corridori: tra essi troviamo Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), Alexander Cepeda, Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Enric Mas, Juanpe López, Lorenzo Milesi, Einer Rubio (Movistar Team), Jan Hirt (NSN Cycling Team), David de la Cruz, Mark Donovan, Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Koen Bouwman, Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla), Ludovico Crescioli (Team Polti-VisitMalta), Igor Arrieta, Jan Christen, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Johannes Kulset e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). In testa al gruppo maglia rosa, che ha un ritardo di circa 2 minuti e 20, si piazzano gli uomini della Movistar, compagine in disperata ricerca di un successo di tappa. Il clima è ampiamente solleggiato e piuttosto caldo, e la media sino a qui è di 38,7 km/h.