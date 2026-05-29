Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 19 Feltre-Alleghe LIVE: Ciccone, beffa amara sul finale

Giro d’Italia 2026, Tappa 19: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzé) (151 km)
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Sepp Kuss ha ripreso Ciccone ai -2,2 km e scatta per andare a prendersi la vittoria di tappa. Il gruppo maglia rosa intanto è a 58 secondi.
Ultimo aggiornamento:
Giro d’Italia 2026, Tappa 19: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzé) (151 km)
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Sepp Kuss ha ripreso Ciccone ai -2,2 km e scatta per andare a prendersi la vittoria di tappa. Il gruppo maglia rosa intanto è a 58 secondi.
Sepp Kuss ha ripreso Ciccone ai -2,2 km e scatta per andare a prendersi la vittoria di tappa. Il gruppo maglia rosa intanto è a 58 secondi.
Gall, secondo in classifica, e Vingegaard fanno il ritmo del gruppo maglia rosa. Ciccone resta in testa, pur disturbato da dei tifosi narcisisti, mentre Kuss è sempre più vicino all’abruzzese portandosi a 10 secondi da lui.
Sull’ultima salita Gee, Pellizzari e Kuss vanno all’inseguimento di uno scatenato Ciccone: il distacco cala a 35 secondi, quello con la maglia rosa a un minuto e 31 (da cui si stacca la maglia bianca Eulalio).
Il ritardo degli inseguitori di Ciccone scende sotto il minuto, portandosi sui 40 secondi. Accorcia anche il gruppo maglia rosa (con Eulalio che scala nelle ultime posizioni), a un minuto e 47 secondi.
Ciccone approccia per primo la salita finale, mentre gli inseguitori sono a un minuto e 5 secondi. Il gruppo maglia rosa, con Vingegaard che continua ad essere relativamente tranquillo, è a 2 minuti e 10.
Tocca ora all’ultima salita di oggi, il GPM di seconda categoria di Pian di Pezzè, 5 km al 9,6% di media e punte massime del 15%.
Quando mancano poco meno di 14 km al traguardo Ciccone in picchiata guadagna 58 secondi sul gruppetto di diretti inseguitori (tra cui Caruso, Gee, Hirt, Kuss e Pellizzari), mentre il gruppo maglia rosa è a 2 minuti e 47.
Ciccone, con i nervi a fior di pelle e probabilmente imprecando tra sé e sé dopo l’affronto di Rubio che ha avuto l’ardire di interrompere il suo filotto di cime conquistate, affronta a tutta la discesa di una ventina di chilometri portandosi in testa e staccando il resto degli inseguitori a 40 secondi. Il gruppo maglia rosa è a 2 minuti e 51.
Il Falzarego non viene conquistato da Ciccone: i 18 punti vengono presi da Rubio, che ha sorpreso l’abruzzese sprintando prima di lui: tra i due volano stracci, e il corridore della Lidl-Trek per ripicca prova a staccare l’avversario in discesa.
I corridori stanno affrontando il Passo Falzarego, penultimo di giornata e che presenta una lunghezza di 19 km con pendenze massime del 19%. A seguire circa 23 km di discesa che conduce alla salita finale della tappa 19.
Derek Gee passa per primo sul traguardo volante e si prende 6 secondi di abbuono per la sua classifica generale. Intanto tra lo statunitense e Storer volano scintille in merito agli accordi in seno al gruppo su chi deve tirare.
La Decathlon prende il comando delle operazioni in testa al gruppo per salvaguardare la piazza d’onore della classifica generale di Felix Gall: tra i fuggitivi infatti ci sono corridori come Storer e Gee, che potrebbero insidiare l’austriaco (Gee in particolare potrebbe persino spodestarlo: a breve ci sarà il traguardo volante che assegna abbuoni proprio per la classifica). Per la cronaca, il gruppo maglia rosa è 2 minuti e 44.
La classifica maglia azzurra vede ora Giulio Ciccone svettare dopo i punti del Giau: per la precisione l’abruzzese è a quota 259, contro i 214 punti di Vingegaard (ricordiamo che i prossimi GPM mettono a disposizione un massimo di 36 punti, 18 a testa: anche qualora il danese scollinasse per primo, Ciccone resterebbe leader degli scalatori). E a proposito di salite, dopo la discesa dalla Cima Coppi i corridori affronteranno la penultima asperità di giornata, il Passo Falzarego da 10,1 chilometri e pendenza media del 5,6% (punte del 10%).
Giulio Ciccone scatta e transita per primo sulla Cima Coppi del Passo Giau e conquista i 50 punti massimi a disposizione di chi scollina sulla vetta. Intanto il quintetto di fuggitivi diventa un sestetto con Damiano Caruso, che si va ad aggiungere a Ciccone, Pellizzari, Rubio, Gee e Storer. Il gruppo maglia rosa è 2 minuti e 25.
Intanto il quartetto di testa è raggiunto da Gee e Storer: ricordiamo che sono in palio 50 punti a chi scollinerà per primo sulla Cima Coppi del Giau. Nel frattempo nel gruppo maglia rosa l’ex leader della generale Eulalio a momenti rischiava di scontrarsi con un corridore davanti.
Alle spalle di Pellizzari e Ciccone si muove Sepp Kuss, uno degli uomini di Vingegaard (che continua con l’attendismo). L’americano raggiunge i due italiani, assieme a Rubio, formando un nuovo quartetto di battistrada quando mancano 50 km al traguardo.
Giulio Pellizzari raggiunge Ciccone e Rubio, e nel frattempo il ritardo del gruppo maglia rosa cala sotto i 2 minuti (1 minuto e 50, per la precisione). In seguito i due italiani staccano un Rubio che affronta qualche difficoltà a tenere il ritmo.
Intanto nel gruppo maglia rosa Jai Hindley della Red Bull-Bora-Hansgrohe si porta in testa dettando i ritmi, davanti ai Visma | Lease a Bike di Vingegaard. Nei pressi anche il compagno di squadra Giulio Pellizzari.
I corridori affrontano ora la Cima Coppi di questa edizione, il Passo Giau di 9,9 km al 9,3% di pendenza media e vetta sui 2.200 metri di altitudine.
Alla fine i quattro fuggitivi, tra cui Ciccone, vengono ripresi dai contrattaccanti. La fuga quindi si compone di Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Derek Gee-West (Lidl-Trek), Matteo Sobrero (Lidl-Trek), Einer Rubio (Movistar Team), Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany Ineos), Jan Hirt (NSN Cycling), David De La Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team), Chris Harper (Team Jayco AlUla), Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Ludovico Crescioli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Will Barta (Movistar Team), Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team), Johannes Kulset (Uno-X Mobility), Alberto Bettiol (XDS Astana Team). Si stacca da loro Enric Mas, mentre il gruppo maglia rosa è a 2 minuti e 11.
Si aggiungono due corridori a Rubio e Ciccone: sono Chris Harper e Ludovico Crescioli. Il vantaggio dei quattro però è di circa 15 secondi sui diretti inseguitori, mentre il gruppo maglia rosa è a 2 minuti e mezzo. Mancano circa 61 km al traguardo.
Ciccone si prende i 18 punti massimi anche dello Staulanza, scattando davanti a Rubio: ora l’abruzzese è a quota 209 punti, contro i 214 del leader Vingegaard. Gli inseguitori sono a 21 secondi, mentre il gruppo maglia rosa è a 2 minuti e 36.
È il momento della terza salita odierna, il GPM di seconda categoria della Forcella Staulanza, 6,3 km al 6,7% di pendenza. Ciccone e Rubio continuano ad essere in testa con un ritardo di 18 secondi sugli inseguitori, il gruppo è a due minuti e mezzo.
Ciccone scollina il Coi prendendosi 18 punti per la classifica scalatori, e accorcia ancora il divario dal leader in classifica Vingegaard.
Nel corso della salita del Coi Ciccone e Rubio, nella maxi fuga di circa 25-26 corridori, staccano il resto del gruppo e si portano in testa con un vantaggio sugli inseguitori di circa una trentina di secondi. Sale ancora il ritardo del gruppo maglia rosa, che sfiora i 2 minuti e mezzo. Intanto l’ex maglia rosa Eulalio fatica a tenere il passo del gruppo.
Inizia la salita del Coi, GPM di seconda categoria di 5,8 km con pendenze medie del 9,7% e punte del 19%. Intanto si forma un gruppo compatto di fuggitivi, che si porta a 2 minuti di vantaggio dal gruppo maglia rosa.
Complice la prudenza nell’affrontare la discesa, il gruppo maglia rosa non forza i ritmi e si ritrova con un ritardo che sale a 2 minuti e 38 dai battistrada.
I corridori stanno affrontando la discesa del Passo Duran, ma a breve inizierà la seconda salita di giornata, il Coi che presenta massime del 19%. Intanto la classifica scalatori vede Ciccone avvicinarsi ancora un po’ al leader Vingegaard, in testa con 214 punti contro i 173 dell’abruzzese.
Il primo a scollinare sul Passo Duran, e guadagnare i punti massimi (40) per la classifica scalatori, è Giulio Ciccone.
Nella prima ora di corsa si forma, tra innesti e defezioni, una fuga composta da Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Darren Rafferty (EF Education – EasyPost), Jardi Christiaan Van Der Lee (EF Education – EasyPost), Josh Kench (Groupama – FDJ United), Giulio Ciccone (Lidl – Trek), Enric Mas (Movistar Team), Iván García Cortina (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Nico Denz (Red Bull – BORA – hansgrohe), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike), Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates – XRG), Jan Christen e Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates – XRG), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Johannes Kulset e Simon Dalby (Uno-X Mobility), Alberto Bettiol (XDS Astana Team) e Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), con un vantaggio di poco più di 30 secondi su un drappello di contrattaccanti tra cui Derek Gee (Lidl-Trek). Il gruppo maglia rosa è a circa minuto e 15 di ritardo dai battistrada. Intanto i corridori hanno iniziato la prima salita di giornata, il Passo Duran, GPM di prima categoria lungo 12,1 km con una pendenza media dell’8,2% e punte del 14%. La media nella prima ora di gara è stata di 46 km/h (piuttosto inedita visto la tappa odierna pregna di ascese durissime).
Da segnalare poi il primo colpo di scena di questa tappa durissima: si ritira Jhonatan Narvaez, già leader di classifica della maglia ciclamino. L’ecuadoriano, le cui condizioni fisiche non erano al massimo da ieri, ha gettato la spugna dopo i primi 25 km.
Tra oggi e domani si decide la classifica generale (almeno nella top ten) e soprattutto il podio del Giro d’Italia 2026. Si comincia con la tappa regina, la diciannovesima di questa edizione e che porterà i corridori da Feltre ad Alleghe, attraversando i paesaggi delle Dolomiti e soprattutto affrontando cinque Gran Premi della Montagna lungo 151 km, quasi tutti di seconda categoria. E c’è anche la Cima Coppi, la vetta più alta della Corsa Rosa che quest’anno sarà il Passo Giau (a quota 2.236 metri). Insomma, i 5.000 metri di dislivello di questo tappone saranno un esame probante e durissimo per i corridori, ma la maglia rosa Jonas Vingegaard è pronto a chiudere i conti e, stando alle dichiarazioni di ieri, non ha nascosto neppure il desiderio di vincere la tappa 19, dopo aver imposto la sua legge negli arrivi in salita di questa edizione. Gli altri, salvo colpi di scena clamorosi, si contenderanno le piazze d’onore, a partire dall’attuale secondo in classifica Felix Gall, seguito da Thymen Arensman e da Jai Hindley. E chissà se oggi Giulio Ciccone, molto attivo al Giro di quest’anno nella sua nuova veste di cacciatore di tappe, possa pensare di provare l’impresa e conquistare la sua prima frazione nell’edizione 2026, la più prestigiosa.
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