Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 21 Roma-Roma LIVE: ultima chiamata per i velocisti, Milan contro Magnier

Afonso Eulalio ha debuttato da professionista lo scorso anno, e quello dopo ha vestito per nove tappe la maglia rosa al Giro d’Italia. Una notevole progressione per questo portoghese classe 2001, ma se volessimo fare gli apocalittici questo è stato il segno lampante di una Corsa Rosa pressoché boicottata dai grandi nomi e che ha dato la possibilità a carneadi come Eulalio (senza offesa) o prima di lui Guillermo Silva di poter svettare nella classifica generale (anche se nelle prime fasi di una grande corsa a tappe è frequente vedere dei nomi non di primo piano prendersi la maglia più importnate). Fatto sta che il vincitore annunciato Jonas Vingegaard ha lasciato fare, sapendo che non avrebbe avuto fastidi particolari dagli uomini di classifica (altra spia di un Giro dalle assenze eccellenti). Ma Eulalio, a dispetto da quanto ci si sarebbe potuti attendere, ha resistito entrando nella seconda settimana con la rosa, non l’ha ceduta neanche nel giorno della cronometro che doveva segnare il cambio della guardia in vetta, ha tenuto duro persino sulle montagne, anche quando Vingegaard gli ha strappato infine la maglia. Il corridore della Bahrain Victorious ha affrontato questo Giro con l’incoscienza di chi non aveva certo i favori del pronostico, sorrideva pure quando il gruppo lo lasciava quasi piantato sulle salite dell’ultima settimana, tanto il suo l’aveva fatto anche ampiamente. Maglia bianca di miglior giovane quindi meritata, e sesto posto nella generale.