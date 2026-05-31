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Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 21 Roma-Roma LIVE: ultima chiamata per i velocisti, Milan contro Magnier

La cronaca in diretta della Tappa 21 del Giro d'Italia 2026, Roma-Roma: si chiude la Corsa Rosa con la consueta passerella e un finale dentro la capitale che chiama a raccolta i velocisti, salvo fagianate 

Ultimo aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Giro d’Italia 2026, Tappa 21: Roma-Roma (131 km)

KM Situazione
11/131

Iniziata da poco, la tappa ovviamente si sta sviluppando su ritmi molto blandi e rilassati, con i corridori che sbevazzano e brindano, in particolare la squadra della maglia rosa, la Visma | Lease a Bike, e si mettono in posa per le foto di gruppo di rito. L’andatura è da cicloturismo, mancano 120 km al traguardo.

Cronaca in diretta

  1. 16:37
    Le maglie del Giro 2026: la maglia bianca (miglior giovane)

    Afonso Eulalio ha debuttato da professionista lo scorso anno, e quello dopo ha vestito per nove tappe la maglia rosa al Giro d’Italia. Una notevole progressione per questo portoghese classe 2001, ma se volessimo fare gli apocalittici questo è stato il segno lampante di una Corsa Rosa pressoché boicottata dai grandi nomi e che ha dato la possibilità a carneadi come Eulalio (senza offesa) o prima di lui Guillermo Silva di poter svettare nella classifica generale (anche se nelle prime fasi di una grande corsa a tappe è frequente vedere dei nomi non di primo piano prendersi la maglia più importnate). Fatto sta che il vincitore annunciato Jonas Vingegaard ha lasciato fare, sapendo che non avrebbe avuto fastidi particolari dagli uomini di classifica (altra spia di un Giro dalle assenze eccellenti). Ma Eulalio, a dispetto da quanto ci si sarebbe potuti attendere, ha resistito entrando nella seconda settimana con la rosa, non l’ha ceduta neanche nel giorno della cronometro che doveva segnare il cambio della guardia in vetta, ha tenuto duro persino sulle montagne, anche quando Vingegaard gli ha strappato infine la maglia. Il corridore della Bahrain Victorious ha affrontato questo Giro con l’incoscienza di chi non aveva certo i favori del pronostico, sorrideva pure quando il gruppo lo lasciava quasi piantato sulle salite dell’ultima settimana, tanto il suo l’aveva fatto anche ampiamente. Maglia bianca di miglior giovane quindi meritata, e sesto posto nella generale.

    16:38
  2. 16:30
    La tappa si è aperta con i consueti brindisi

    Iniziata da poco, la tappa ovviamente si sta sviluppando su ritmi molto blandi e rilassati, con i corridori che sbevazzano e brindano, in particolare la squadra della maglia rosa, la Visma | Lease a Bike, e si mettono in posa per le foto di gruppo di rito. L’andatura è da cicloturismo, mancano 120 km al traguardo.

    16:21
  4. Live
    Benvenuti alla diretta dell'ultima tappa del Giro d'Italia 2026
    16:21

  6. Tutti i salmi finiscono in gloria e tutte le strade portano a Roma, anche quella del Giro d’Italia di quest’anno: la tappa 21 che chiude la Corsa Rosa è la consueta passerella almeno per la prima parte, quella in cui le andature sono rilassate e le squadre della maglia rosa (per la cronaca, la Visma | Lease a Bike di Jonas Vingegaard, che ieri a Piancavallo ha messo il sigillo definitivo al suo primo successo in carriera al Giro) sbocciano festeggiando il successo. Ma quando si entrerà nel circuito all’interno di Roma sarà corsa vera, con l’ultima occasione per le squadre dei velocisti e per gli sprinter stessi: la maglia ciclamino di quest’anno, Paul Magnier, potrebbe certificare il suo status di migliore ruota veloce del Giro (e dell’attuale panorama ciclistico), mentre Jonathan Milan ha la chance finale per riscattare tre settimane avare di soddisfazioni. Tra gli altri potenziali favoriti, citiamo Dylan Groenewegen, Tobias Lund Andresen ed Ethan Vernon. Sempre che, anche questa volta, qualche fuggitivo intenda mettere a segno un’altra fagianata.

Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 21 Roma-Roma LIVE: ultima chiamata per i velocisti, Milan contro Magnier Fonte: Ansa

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