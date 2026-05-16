Diretta Giro d'Italia 2026 Tappa 8, Chieti-Fermo LIVE: trionfa Narvaez, attacco della maglia rosa

I corridori affrontano i muri fermani: si comincia col Muro del Ferro, 540 mt all’11,1% e che ha in cima il Red Bull KM. La situazione in corsa è pressoché stabile: tre fuggitivi (Leknessund, Bjerg e Narvaez), un gruppo di una trentina di contrattaccanti a un minuto e quello maglia rosa a tre minuti e mezzo.