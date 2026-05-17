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Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 9 Cervia - Corno alle Scale LIVE: subito una fuga, il gruppo maglia rosa lascia fare

La cronaca della tappa 9 del Giro d'Italia 2026, Cervia-Corno alle Scale da 184 km: la prima settimana della Corsa Rosa si chiude con un insidioso arrivo in salita

Ultimo aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Giro d’Italia 2026, Tappa 9: Cervia-Corno alle Scale (184 km)

KM Situazione
84/184

Nelle prime fasi della corsa provano la fuga Edward Planckaert (Alpecin-PremierTech), Lorenzo Milesi (Movistar) e Davide Ballerini (XDS Astana). Planckaert poi si rialza, e ai due italiani poco dopo si uniscono Jonas Geens (Alpecin-PremierTech), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Einer Rubio (Movistar), Tim Naberman (Picnic PostNL), Mattia Bais (Polti VisitMalta) e Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility). Primi inseguitori di questo drappello di otto Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Chris Hamilton (Picnic PostNL), a circa 2 minuti. Il gruppo maglia rosa invece sfiora un ritardo di 2 minuti e mezzo, e riassorbe il tentativo dei contrattaccanti diventando un gruppo compatto alle spalle degli otto fuggitivi. Mancano 108 km al traguardo.

Cronaca in diretta

  1. 15:05
    Cala il vantaggio dei fuggitivi

    Mentre ci avviciniamo alle prime asperità, il vantaggio dei fuggitivi cala sotto i due minuti: per la precisione 1 minuti e 43 dal gruppo maglia rosa. Mancano 80 km al traguardo.

    15:07
  2. 14:42
    100 km al traguardo: per ora il gruppo controlla

    Quando mancano poco meno di 100 km al traguardo la situazione si stabilizza con la fuga degli otto battistrada e il gruppo maglia rosa che per ora lascia fare, con un ritardo intorno ai 2 minuti e 35. Ricordiamo che superati i primi 110 km ci sarà il dentello di Monte della Capanna, poi dopo Sasso Marconi il percorso da pianeggiante inizierà a farsi leggermente in salita.

    14:47
  4. 14:30
    Il punto della situazione dopo i primi 60 km

    Nelle prime fasi della corsa provano la fuga Edward Planckaert (Alpecin-PremierTech), Lorenzo Milesi (Movistar) e Davide Ballerini (XDS Astana). Planckaert poi si rialza, e ai due italiani poco dopo si uniscono Jonas Geens (Alpecin-PremierTech), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Einer Rubio (Movistar), Tim Naberman (Picnic PostNL), Mattia Bais (Polti VisitMalta) e Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility). Primi inseguitori di questo drappello di otto Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Chris Hamilton (Picnic PostNL), a circa 2 minuti. Il gruppo maglia rosa invece sfiora un ritardo di 2 minuti e mezzo, e riassorbe il tentativo dei contrattaccanti diventando un gruppo compatto alle spalle degli otto fuggitivi. Mancano 108 km al traguardo.

    14:21
  5. Live
    Benvenuti alla diretta della nona tappa del Giro d'Italia 2026
    14:21

  7. Ben 28 km di salita chiuderanno la nona tappa del Giro d’Italia 2026 nonché la prima settimana di gara. Non continuativi, perché tra il GPM di Querciola e Corno alle Scale c’è una breve discesa, ma è come se i corridori oggi concluderanno questa settimana e questa giornata con una lunga ascesa che potrebbe portare allo scoperto gli uomini di classifica. Nella tappa di ieri l’attuale maglia rosa Afonso Eulálio ha dato prova di voler onorare il più possibile la sua posizione di leadership, ma sornione Jonas Vingegaard attende solo di assestare il colpo da ko. Forse non sarà oggi, il Giro è lungo anche se lo stesso danese ha ammesso di voler andare al giorno di riposo vestendo la rosa. Sarà interessante vedere comunque in questa tappa odierna, votata anche alle fughe, il comportamento degli altri uomini di classifica, tra cui Giulio Pellizzari che prosegue il suo tirocinio di lusso da corridore inserito nel novero dei favoriti al Giro dai media impazienti.

Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 9 Cervia - Corno alle Scale LIVE: subito una fuga, il gruppo maglia rosa lascia fare Fonte: Getty

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