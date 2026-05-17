Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 9 Cervia - Corno alle Scale LIVE: subito una fuga, il gruppo maglia rosa lascia fare

Nelle prime fasi della corsa provano la fuga Edward Planckaert (Alpecin-PremierTech), Lorenzo Milesi (Movistar) e Davide Ballerini (XDS Astana). Planckaert poi si rialza, e ai due italiani poco dopo si uniscono Jonas Geens (Alpecin-PremierTech), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Einer Rubio (Movistar), Tim Naberman (Picnic PostNL), Mattia Bais (Polti VisitMalta) e Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility). Primi inseguitori di questo drappello di otto Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Chris Hamilton (Picnic PostNL), a circa 2 minuti. Il gruppo maglia rosa invece sfiora un ritardo di 2 minuti e mezzo, e riassorbe il tentativo dei contrattaccanti diventando un gruppo compatto alle spalle degli otto fuggitivi. Mancano 108 km al traguardo.