Diretta LIVE Liegi Bastogne Liegi 2026: attacco di Pogacar, Seixas regge e Evenepoel affonda

Liegi-Bastogne-Liegi 2026
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|Sulla Côte de la Redoute Pogacar attacca e porta con sé Seixas: i due fanno il vuoto, mentre Evenepoel cede già agli inizi della salita. Il belga accusa 35 secondi di ritardo.
Ultimo aggiornamento:
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|Sulla Côte de la Redoute Pogacar attacca e porta con sé Seixas: i due fanno il vuoto, mentre Evenepoel cede già agli inizi della salita. Il belga accusa 35 secondi di ritardo.
Pogacar e Seixas sono quindi in testa, con Skjelmose staccato di 20 secondi in qualità di primo inseguitore. Evenepoel paga invece 35 secondo dai due battistrada, che collaborano con cambi regolari, per ora. Mancano 32,5 km al traguardo.
Comincia l’ascesa della Côte de la Redoute, 1,6 km con pendenze medie del 9,4%: può essere la salita che imprimerà la svolta alla corsa. UAE sempre in testa, si crea un piccolo buco tra un gruppetto di corridori (dove c’è anche Seixas) da cui si stacca Evenepoel. E Pogacar inizia subito ad attaccare, seguito proprio da Seixas.
Grande vivacità nel gruppo di testa per cercare di non perdere le posizioni e approcciare la Redoute nelle prime, in modo da poter ottenere subito un vantaggio concorrenziale sugli altri corridori.
Scollinamento dalla Côte de Desnié, con una discesa molto veloce che condurrà ai piedi della Redoute, dove apriranno la strada una trentina di corridori con in testa la UAE di Pogacar. Mantengono la posizione anche Evenepoel e Seixas. Mancano 45 km al traguardo.
I corridori hanno superato anche il Col du Maquisard: tocca quindi alla Côte de Desnié (1,6 km con pendenza media 8,1%) e successivamente l’attesa Côte de la Redoute (1,6 km al 9,4%). La situazione resta quella, con un gruppo con i tre principali favoriti (Pogacar, Evenepoel e Seixas) nel gruppo di testa. Le medie orarie sono di 44 km/h.
In testa al gruppo che comanda la corsa c’è Pavel Sivakov, che con la sua UAE sta dettando i ritmi. Mancano 63 km al traguardo, ci stiamo avvicinando alla Redoute. Ancora nessun attacco che possa cambiare volto alla corsa.
I corridori adesso affrontano il Col du Rosier, 4,4 km con pendenza media al 5,7%. Mancano 70 km, e in testa c’è sempre un gruppone compatto con i principali favoriti (Pogacar, Evenepoel e Seixas, più italiani come Ciccone, Covi e Mosca).
Maximilian Schachmann attacca sulla Côte de la Haute-Levée (2,2 km al 7,5%) e si porta in testa in solitaria, pur con un vantaggio esiguo sul gruppo con Pogacar, Seixas ed Evenepoel, che riprende facilmente il corridore della Soudal Quick-Step. Attardato di un minuto e mezzo l’altro gruppo con Tom Pidcock, alle prese con un problema meccanico alla propria bici.
La corsa è entrata subito nel vivo nei primo chilometri con un nutrito gruppo di fuggitivi, tra cui uno dei favoriti, Remco Evenepoel. Ai -95 il gruppo, con Tadej Pogacar (con la fascia a lutto al braccio per ricordare l’ex compagno di squadra Camilo Munoz, scomparso dopo una caduta al Tour de Jura dello scorso 18 aprile), riesce a riprendere i battistrada, proprio quando la corsa inizia la successione di nove colli.
La primavera delle classiche giunge al termine con la Doyenne, la decana di queste corse nonché l’ultimo atto del Trittico delle Ardenne e della Campagna del Nord. Parliamo della Liegi-Bastogne-Liegi, giunta alla sua 112esima edizione e che si svolge su un percorso di 259,4 km (in aumento di 7,5 rispetto allo scorso anno) nel territorio belga e che si presta alle caratteristiche degli scalatori. Prima della stagione estiva dei grandi giri il calendario del ciclismo prevede la quarta delle classiche monumento che presenta undici côte, alcune di esse iconiche come il Col du Rosier, la Côte de la Redoute e la Côte de la Roche-aux-Faucons.
In gara Tadej Pogacar, che quest’anno mancherà l’impresa della vittoria di tutte e cinque le monumento dopo essere stato battuto da Wout van Aert alla Parigi-Roubaix, ma è ovviamente il favoritissimo oggi oltre che essere il trionfatore uscente e anche nel 2024 e nel 2021. Chi ha conquistato la Liegi nel 2022 e nel 2023 è stato invece Remco Evenepoel, idolo di casa e reduce dal successo alla Amstel Gold Race di quest’anno. Atteso poi Paul Seixas, prospetto del ciclismo contemporaneo che si è tolto anch’egli una soddisfazione nelle corse del nord e delle Ardenne di questa stagione, trionfando alla Freccia Vallone. Tra gli outsider citiamo anche Tom Pidcock, Romain Grégorie e Mattias Skjelmose.
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