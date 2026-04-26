Diretta LIVE Liegi Bastogne Liegi 2026: attacco di Pogacar, Seixas regge e Evenepoel affonda

I corridori hanno superato anche il Col du Maquisard: tocca quindi alla Côte de Desnié (1,6 km con pendenza media 8,1%) e successivamente l’attesa Côte de la Redoute (1,6 km al 9,4%). La situazione resta quella, con un gruppo con i tre principali favoriti (Pogacar, Evenepoel e Seixas) nel gruppo di testa. Le medie orarie sono di 44 km/h.