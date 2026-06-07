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CALCIO SERIE C LIVE

Diretta Live Ascoli-Union Brescia Serie C finale playoff ritorno: Milanese chiude la partita e fa esplodere il Del Duca

Tutto o niente, è la serata dei verdetti. Le due squadre si giocano l'ultimo pass per la Serie B. Tomei vuole sfruttare il fattore campo, Corini per l'impresa

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Finale ritorno Play-off Serie C

Domenica 7 giugno 2026 – Stadio Cino e Lillo Del Duca (Ascoli) – ore 18.00

Ascoli-Union Brescia 3-0

TABELLINO LIVE

  • ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti (28′ st Rizzo), Guiebre; Damiani, Corradini (30′ st Oviszach); Silipo, Rizzo Pinna (15′ st Milanese), D’Uffizi (30′ st Galuppini); Gori (15′ st Chakir). Allenatore: Tomei.
  • UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Rizzo, Silvestri, Balestrero (28′ st Fogliata); Armati, Zennaro (9′ st Boci), Mallamo, De Maria (9′ st Cazzadori); Lamesta, Marras (37′ st Vido); Crespi. Allenatore: Corini.
  • ARBITRO: Drigo di Portogruaro.
  • RETI: 11′ pt Rizzo Pinna (A), 7′ st Silipo (A), 40′ st Milanese (A).
  • NOTE: pomeriggio soleggiato, temperatura estiva. Terreno di gioco in perfette condizioni. Ammoniti: Nicoletti (A), De Maria (B), Balestrero (B), G.Gori (A), Silipo (A), Milanese (A). Calci d’angolo: 3-8. Recupero: 1′

Cronaca in diretta

  1. Live
    Milanese chiude i conti, Ascoli in Serie B

    Palo clamoroso di Silipo, palla che carambola sul piede di Milanese che cala il tris e fissa il punteggio sul 3-0. L’Ascoli è in Serie B!!!

    19:51
  2. Live
    Corini getta nella mischia Vido

    Nella mischia anche Vido al posto di Marras, quando mancano ormai sette minuti al triplice fischio finale.

    19:47
  4. Live
    33' st

    Insidiosa l’incornata di Silvestri su corner calciato da Fogliata. Palla che sfiora il montante alto della porta di Vitale.

    19:42
  5. Live
    Doppio cambio Ascoli

    Doppia sostituzione per Tomei. Galuppini e Oviszach entrano in campo rispettivamente al posto di D’Uffizi e Corradini.

    19:39
  6. Live
    29' st

    Prova con la forza della disperazione il Brescia, quarto corner per i biancazzurri.

    19:37
  7. Live
    Altri cambi

    Cambiano ancora i due allenatori. Per l’Union Brescia dentro Fogliata fuori Balestrero; dall’altra parte Rizzo per Nicoletti.

    19:33
  8. Live
    22' st

    Miracolo di Stefano Gori su D’Uffizi. Ascoli nuovamente vicino al tris.

    19:32
  10. Live
    21' st

    In totale controllo, adesso, i bianconeri. Occasione per Corradini che con la punta non riesce a beffare Gori.

    19:31
  11. Live
    18' st

    Guadagna un calcio d’angolo prezioso Alagna, il secondo per i bianconeri.

    19:28
  12. Live
    whatsapp-image-2026-06-07-at-19-23-25 Fonte:LPS
    L'esultanza di Silipo
    19:26
  13. Live
    Tomei cambia

    Mette mano alla panchina anche Tomei. Milanese e Chakir al posto di Gabriele Gori e Rizzo Pinna.

    19:25
  14. Live
    13' st

    Provvidenziale Curado, davanti a Crespi. Corne per i lombardi

    19:23
  16. Live
    Doppio cambio per l'Union Brescia

    Cambia il Brescia. Si prova il tutto per tutti. Dentro Cazzadori e Boci al posto di De Maria e Zennaro.

    19:19
  17. Live
    Raddoppia l'Ascoli!!!

    Raddoppia l’Ascoli!!! Numero d’alta scuola, funambolico sulla linea di fondo, salta Rizzo e poi con una bordata spedisce la sfera sotto la traversa.

    19:17
  18. Live
    6' st

    Ha alzato il baricentro la formazione lombarda, Ascoli, adesso, chiuso nella propria metà campo.

    19:16
  19. Live
    2' st

    Calci0 d’angolo a favore del Brescia.

    19:13
  20. Live
    1' st

    Ricomincia fortissimo l’Ascoli. Gori allarga per D’Uffizi, il pallone però esce sul fondo.

    19:11
  22. Live
    Iniziato il secondo tempo

    Ripartiti, in questo momento. Al momento la rete di Rizzo Pinna spedirebbe l’Ascoli in Serie B dopo due anni di attesa.

    19:10
  23. Live
    whatsapp-image-2026-06-07-at-18-19-02 Fonte:LPS
    18:53
  24. Live
    whatsapp-image-2026-06-07-at-18-19-02-2 Fonte:LPS
    18:53
  25. Live
    whatsapp-image-2026-06-07-at-18-19-03-2
    Intervallo

    Termina, adesso, la prima frazione di gioco. Padroni di casa avanti grazie alla rete di Rizzo Pinna, Mallamo dall’altra parte cestina il pareggio nel finale.

    18:51
  26. Live
    Recupero

    Un minuto aggiuntivo assegnato dal direttore di gara in questo primo tempo.

    18:50
  28. Live
    Occasione Brescia

    Che occasione per il Brescia! Buco centrale dell’Ascoli, Mallamo a tu per tu col portiere avversario, spara fuori. Incredibile cosa si sia mangiato il centrocampista biancazzurro.

    18:49
  29. Live
    Ammonito Gabriele Gori

    Ammonito il centravanti dell’Ascoli Gabriele Gori, fallo sul portiere

    18:45
  30. Live
    39' pt

    Pericoloso l’Ascoli su calcio d’angolo. Gori smanaccia la minaccia con i pugni.

    18:44
  31. Live
    38' pt

    Prova l’acrobazia, difficilissima, Valerio Crespi in area di rigore. La rovesciata, però, termina sul fondo.

    18:42
  32. Live
    36' pt

    Punizione pericolosa quella calciata da Rizzo Pinna, il pallone non gira abbastanza, Gori accompagna la sfera sul fondo.

    18:40
  34. Live
    35' pt

    Cartellino giallo per Balestrero, altra punizione invitante in zona pericolosa per la squadra di Tomei.

    18:39
  35. Live
    31' pt

    Murato Crespi, pallone che termina sul destro di Mallamo, Vitale para bene e fa sua la sfera.

    18:35
  36. Live
    28' pt

    Calcio d’angolo interessante battuto da De Maria, Mallamo, però, di testa non riesce a indirizzare in porta. Sfuma una potenziale occasione da rete per la formazione lombarda.

    18:32
  37. Live
    27' pt

    Primo calcio d’angolo è per il Brescia.

    18:31
  38. Live
    De Maria ammonito

    Cartellino giallo per Vincent De Maria. Fallo tattico.

    18:29
  40. Live
    23' pt

    Prosegue il duello individuale tra Curado e Crespi. Punizione per la formazione lombarda

    18:28
  41. Live
    Ammonito Nicoletti

    Primo cartellino giallo per l’Ascoli. Nicoletti stende Marras e finisce sul taccuino dei cattivi.

    18:25
  42. Live
    17' pt

    Nervosissimo Valerio Crespi che va a discutere con l’arbitro Drigo.

    18:21
  43. Live
    16' pt

    Pressing asfissiante, adesso, dell’Ascoli galvanizzato dalla rete del vantaggio. Fatica a trovare geometrie il Brescia.

    18:20
  44. Live
    whatsapp-image-2026-06-07-at-18-19-03 Fonte:LPS
    La rete di Rizzo Pinna
    18:20
  46. Live
    whatsapp-image-2026-06-07-at-18-01-19 Fonte:LPS
    Esplode il Del Duca
    18:18
  47. Live
    Ascoli avanti, segna sempre Rizzo Pinna

    Rete dell’Ascoli, segna sempre Rizzo Pinna! Palla in buca d’angolo che bacia il palo e si infila alle spalle di Gori.

    18:15
  48. Live
    8' pt

    Punizione velenosa di Silipo sul palo del portiere, attento Gori che smanaccia provvidenzialmente.

    18:13
  49. Live
    7' pt

    Prima sortita offensiva dei padroni di casa con Alagna che si guadagna un calcio di punizione da posizione invitante.

    18:12
  50. Live
    3' pt

    Intensità già altissima, così come i duelli soprattutto quelli in mezzo al campo. Le due squadre hanno iniziato col piede sull’acceleratore.

    18:08
  52. Live
    1' pt

    Ci prova subito la squadra di Eugenio Corini con Valerio Crespi che si libera di Scurado, ma da posizione defilata non riesce a centrare lo specchio della porta

    18:05
  53. Live
    Iniziata la finale!!!

    Fischio d’inizio in questo momento. Il ritorno dell’ultimo atto tra Ascoli-Union Brescia è appena cominciato. 

    18:03
  54. Pre
    La Serie C chiude il sipario

    Novanta minuti, forse tempi supplementari e rigori, separano Ascoli e Brescia dal sogno chiamato Serie B. Dopo una stagione lunga e combattuta, il verdetto finale è affidato all’ultima sfida: una serata destinata a regalare emozioni, tensione e una sola vincitrice.

    17:49
  55. Pre
    Chi è l'arbitro della finale?

    L’arbitro della finale sarà Mattia Drigo della sezione di Portogruaro. In totale il veneto ha arbitrato 27 partite in questa categoria oltre a due nei play-off in questa stagione, estraendo novantotto cartellini gialli e quattro rossi.

    17:42
  56. Pre
    Le formazioni ufficiali

    Queste le formazioni ufficiali, ecco i due undici titolari scelti da Tomei e Corini.

    • ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei.
    • UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Rizzo, Silvestri, Balestrero; Armati, Zennaro, Mallamo, De Maria; Lamesta, Marras; Crespi. Allenatore: Corini.
    17:38
  58. Pre
    Atmosfera da brividi al Del Duca

    L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni. I biglietti per il Del Duca sono andati esauriti in pochi minuti e la città marchigiana si prepara a vivere una giornata storica, con migliaia di tifosi pronti a sostenere la squadra. Un segnale di quanto questa sfida rappresenti molto più di una semplice partita di calcio.

    17:30
  59. Pre
    I protagonisti

    I protagonisti attesi sono gli stessi che hanno lasciato il segno nella gara d’andata. Crespi rappresenta il principale terminale offensivo dei lombardi, mentre l’Ascoli si affida alla qualità di Rizzo Pinna, D’Uffizi e Silipo per trovare la giocata decisiva. In partite come questa, però, spesso sono gli episodi a fare la differenza.

    17:22
  60. Pre
    Brescia, dal fallimento alla resurrezione

    Dall’altra parte il Brescia vuole completare una rincorsa straordinaria. Le Rondinelle hanno chiuso al secondo posto nel girone A alle spalle del Vicenza e nei playoff hanno confermato solidità, organizzazione e personalità. La squadra di Eugenio Corini sa che servirà una prestazione perfetta per espugnare un campo caldissimo e conquistare la quarta promozione disponibile.

    17:20
  61. Pre
    L’Ascoli sogna il ritorno in Serie B

    Da una parte c’è un Ascoli che sogna il ritorno tra i cadetti dopo due stagioni di assenza. I marchigiani hanno sfiorato la promozione diretta durante la regular season, arrendendosi soltanto nel finale all’Arezzo, e ora vedono a un passo il traguardo inseguito per mesi. La città vive ore di grande entusiasmo e il Del Duca sarà una bolgia per spingere i bianconeri verso la Serie B.  

    17:17
  62. Pre
    Tutto in equilibrio

    L’equilibrio ha dominato il primo confronto. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Rizzo Pinna per l’Ascoli e l’immediata risposta di Crespi per il Brescia, il match è stato sospeso a causa del violento nubifragio che ha reso impraticabile il terreno di gioco. La partita è stata completata il giorno successivo senza ulteriori reti, lasciando tutto aperto in vista del ritorno.

    17:15

  65. Il giorno del verdetto definitivo è finalmente arrivato, l’attesa è finita. Ascoli e Brescia si ritrovano faccia a faccia per l’ultimo atto dei playoff di Serie C, una sfida che vale un’intera stagione e soprattutto l’ultima promozione in Serie B. Al Del Duca andrà in scena una gara da dentro o fuori, con le due squadre che ripartono dall’1-1 maturato nella finale d’andata disputata al Rigamonti, primo atto spezzettato in due serate diverse a causa della pioggia torrenziale.

Diretta Live Ascoli-Union Brescia Serie C finale playoff ritorno: Milanese chiude la partita e fa esplodere il Del Duca Fonte: LPS

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