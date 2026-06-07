Diretta Live Ascoli-Union Brescia Serie C finale playoff ritorno: Milanese chiude la partita e fa esplodere il Del Duca

Finale ritorno Play-off Serie C
Domenica 7 giugno 2026 – Stadio Cino e Lillo Del Duca (Ascoli) – ore 18.00
|Ascoli-Union Brescia
|3-0
TABELLINO LIVE
- ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti (28′ st Rizzo), Guiebre; Damiani, Corradini (30′ st Oviszach); Silipo, Rizzo Pinna (15′ st Milanese), D’Uffizi (30′ st Galuppini); Gori (15′ st Chakir). Allenatore: Tomei.
- UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Rizzo, Silvestri, Balestrero (28′ st Fogliata); Armati, Zennaro (9′ st Boci), Mallamo, De Maria (9′ st Cazzadori); Lamesta, Marras (37′ st Vido); Crespi. Allenatore: Corini.
- ARBITRO: Drigo di Portogruaro.
- RETI: 11′ pt Rizzo Pinna (A), 7′ st Silipo (A), 40′ st Milanese (A).
- NOTE: pomeriggio soleggiato, temperatura estiva. Terreno di gioco in perfette condizioni. Ammoniti: Nicoletti (A), De Maria (B), Balestrero (B), G.Gori (A), Silipo (A), Milanese (A). Calci d’angolo: 3-8. Recupero: 1′