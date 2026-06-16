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Diretta LIVE Basket Finale Scudetto Milano-Venezia Gara 3: Shields e Tessitori è battaglia vera! Pari all'intervallo

La formazione lombarda, guidata da Poeta è a un passo da conquistare il suo 32esimo Scudetto. Dall'altra parte i veneti, trascinati da Tessitori, non vogliono arrendersi

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 3

Palasport Taliercio, Mestre – Venezia-Milano

Reyer Venezia 62 25 25 12
Olimpia Milano 55 26 24 5

Cronaca in diretta

  1. Live
    Venezia-Milano 62-55

    Primo affondo della Reyer, che vola sul più sette.

    21:15
  2. Live
    Venezia-Milano 56-50

    Inizio infuocato di Venezia, trascinata da Tessitori.

    21:11
  4. Live
    Venezia-Milano 54-50

    Deve ancora accendere Leday nell’Olimpia che continua a faticare in questa gara-3.

    21:09
  5. Live
    Venezia-Milano 52-50

    Primi due punti per la Reyer.

    21:08
  6. Live
    Venezia-Milano 50-50

    Incredibile l’Olimpia che pareggia a secondi dall’intervallo.

    20:50
  7. Live
    Venezia-Milano 50-46

    Allungo importante della Reyer che vola a quattro punti.

    20:47
  8. Live
    Venezia-Milano 45-46

    Ancora Shields, sedici punti per lui.

    20:43
  10. Live
    Venezia-Milano 37-42

    Si è acceso Shields, dal nulla lo statunitense.

    20:37
  11. Live
    Venezia-Milano 37-39

    Corsia di sorpasso per l’Olimpia, avanti di due nel secondo quarto.

    20:37
  12. Live
    Venezia-Milano 35-34

    Prova a farsi vedere anche Bolmaro nella formazione di Poeta.

    20:33
  13. Live
    Venezia-Milano 32-32

    Tutto in equilibrio. Nessuno tenta la fuga.

    20:29
  14. Live
    Venezia-Milano 30-30

    Pareggia l’Olimpia. Partita che torna in equilibrio.

    20:27
  16. Live
    Venezia-Milano 30-26

    Inizio feroce di secondo quarto per la Reyer che mette tripla e  doppia in pochi secondi.

    20:23
  17. Live
    Venezia-Milano 25-26

    Tripla per l’Olimpia che si porta avanti.

    20:19
  18. Live
    Venezia-Milano 25-19

    Due punti di Bowman, statunitense on fire in questo avvio.

    20:17
  19. Live
    Venezia-Milano 23-19

    Prima vera mini fuga della formazione veneta. Fenomenale Bowman.

    20:14
  20. Live
    Venezia-Milano 18-17

    Wiltjer stupefacente due punti per lui.

    20:11
  22. Live
    Venezia-Milano 16-17

    Eccolo Nebo, due punti per lui e Milano mette la testa avanti.

    20:10
  23. Live
    Venezia-Milano 16-15

    Tessitori on fire, già sei punti per lui.

    20:08
  24. Live
    Venezia-Milano 13-12

    Bowman da due, nuovo allungo di Venezia.

    20:07
  25. Live
    Venezia-Milano 11-10

    Tripla di Leday, inizia a mettersi in mostra l’ala dell’Olimpia.

    20:06
  26. Live
    Venezia-Milano 9-8

    Gioco a tre per Tessitori, la Reyer la ribalta.

    20:06
  28. Live
    Venezia-Milano 6-8

    Shields scatenato in questo avvio.

    20:05
  29. Live
    Venezia-Milano 2-5

    Venezia pareggia, l’Olimpia trova una bellissima tripla e si riporta avanti.

    20:04
  30. Live
    Venezia-Milano 0-2

    Inizia forte Milano che mette subito a referto due punti.

    20:03
  31. Live
    Partita iniziata

    Iniziata in questo momento gara-3, sfida nella quale l’Olimpia può laurearsi campione d’Italia.

    20:02
  32. Pre
    Il fischio d’inizio

    La palla a due è fissata per le ore 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Cielo e per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Per chi preferisce seguire il match in streaming, Venezia-Milano sarà visibile attraverso Sky Go, NOW e LBA TV. Sul nostro sito la diretta testuale dell’evento. 

    19:31
  34. Pre
    Taliercio tutto esaurito

    Il Taliercio si prepara a vivere una serata da tutto esaurito. L’ambiente veneziano punta a diventare il sesto uomo in campo per trascinare la Reyer verso una reazione che appare obbligata dopo le difficoltà incontrate nelle prime due gare della finale.

    19:31
  35. Pre
    La Reyer deve crederci

    Situazione completamente diversa per Venezia, chiamata a una vera e propria impresa davanti ai propri tifosi. Gli orogranata non possono più sbagliare: una sconfitta significherebbe la fine della stagione, mentre una vittoria consentirebbe di allungare la serie e riportare pressione sull’Olimpia.

    19:31
  36. Pre
    Come sta Milano

    La squadra allenata da coach Beppe Poeta ha imposto il proprio ritmo nelle prime due sfide, sfruttando esperienza, profondità del roster e una maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti. Milano si presenta così a Mestre con il primo match point della finale e la possibilità di conquistare un nuovo Scudetto.

    19:31
  37. Pre
    Tutto in una notte?

    La finale Scudetto della Serie A Unipol entra nel momento decisivo. Questa sera la Reyer Venezia ospita l’Olimpia Milano al Taliercio per Gara 3 della serie che assegna il titolo italiano. Dopo le prime due partite disputate all’Unipol Forum, i lombardi conducono 2-0 e hanno l’occasione di chiudere definitivamente i conti.

    19:31

  39. Il sogno è vicino per Poeta, tutto o niente per la Reyer. Milano e Venezia si ritrovano faccia a faccia a campi invertiti nella partita che può regalare il tricolore all’Olimpia. Dall’altra parte, invece, la formazione veneta prova a riaprire la serie, ma servirà una prestazione completamente diversa rispetto a quella vista in gara-2 sabato scorso.

Diretta LIVE Basket Finale Scudetto Milano-Venezia Gara 3: Shields e Tessitori è battaglia vera! Pari all'intervallo Fonte: Getty

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