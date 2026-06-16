Diretta LIVE Basket Finale Scudetto Milano-Venezia Gara 3: Shields e Tessitori è battaglia vera! Pari all'intervallo

FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 3
Palasport Taliercio, Mestre – Venezia-Milano
|Reyer Venezia
|62
|25
|25
|12
|–
|Olimpia Milano
|55
|26
|24
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Ultimo aggiornamento:
FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 3
Palasport Taliercio, Mestre – Venezia-Milano
|Reyer Venezia
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|Olimpia Milano
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Primo affondo della Reyer, che vola sul più sette.
Inizio infuocato di Venezia, trascinata da Tessitori.
Deve ancora accendere Leday nell’Olimpia che continua a faticare in questa gara-3.
Primi due punti per la Reyer.
Incredibile l’Olimpia che pareggia a secondi dall’intervallo.
Allungo importante della Reyer che vola a quattro punti.
Ancora Shields, sedici punti per lui.
Si è acceso Shields, dal nulla lo statunitense.
Corsia di sorpasso per l’Olimpia, avanti di due nel secondo quarto.
Prova a farsi vedere anche Bolmaro nella formazione di Poeta.
Tutto in equilibrio. Nessuno tenta la fuga.
Pareggia l’Olimpia. Partita che torna in equilibrio.
Inizio feroce di secondo quarto per la Reyer che mette tripla e doppia in pochi secondi.
Tripla per l’Olimpia che si porta avanti.
Due punti di Bowman, statunitense on fire in questo avvio.
Prima vera mini fuga della formazione veneta. Fenomenale Bowman.
Wiltjer stupefacente due punti per lui.
Eccolo Nebo, due punti per lui e Milano mette la testa avanti.
Tessitori on fire, già sei punti per lui.
Bowman da due, nuovo allungo di Venezia.
Tripla di Leday, inizia a mettersi in mostra l’ala dell’Olimpia.
Gioco a tre per Tessitori, la Reyer la ribalta.
Shields scatenato in questo avvio.
Venezia pareggia, l’Olimpia trova una bellissima tripla e si riporta avanti.
Inizia forte Milano che mette subito a referto due punti.
Iniziata in questo momento gara-3, sfida nella quale l’Olimpia può laurearsi campione d’Italia.
La palla a due è fissata per le ore 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Cielo e per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Per chi preferisce seguire il match in streaming, Venezia-Milano sarà visibile attraverso Sky Go, NOW e LBA TV. Sul nostro sito la diretta testuale dell’evento.
Il Taliercio si prepara a vivere una serata da tutto esaurito. L’ambiente veneziano punta a diventare il sesto uomo in campo per trascinare la Reyer verso una reazione che appare obbligata dopo le difficoltà incontrate nelle prime due gare della finale.
Situazione completamente diversa per Venezia, chiamata a una vera e propria impresa davanti ai propri tifosi. Gli orogranata non possono più sbagliare: una sconfitta significherebbe la fine della stagione, mentre una vittoria consentirebbe di allungare la serie e riportare pressione sull’Olimpia.
La squadra allenata da coach Beppe Poeta ha imposto il proprio ritmo nelle prime due sfide, sfruttando esperienza, profondità del roster e una maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti. Milano si presenta così a Mestre con il primo match point della finale e la possibilità di conquistare un nuovo Scudetto.
La finale Scudetto della Serie A Unipol entra nel momento decisivo. Questa sera la Reyer Venezia ospita l’Olimpia Milano al Taliercio per Gara 3 della serie che assegna il titolo italiano. Dopo le prime due partite disputate all’Unipol Forum, i lombardi conducono 2-0 e hanno l’occasione di chiudere definitivamente i conti.
Il sogno è vicino per Poeta, tutto o niente per la Reyer. Milano e Venezia si ritrovano faccia a faccia a campi invertiti nella partita che può regalare il tricolore all’Olimpia. Dall’altra parte, invece, la formazione veneta prova a riaprire la serie, ma servirà una prestazione completamente diversa rispetto a quella vista in gara-2 sabato scorso.
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