Diretta Live Berrettini-Arnaldi Roland Garros quarti di finale: il ligure completa la rimonta e vince il primo set

Roland Garros, Philippe-Chatrier, Quarti di finale
Inizio match – ore 20.30
|Berrettini (ITA)
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|Arnaldi (ITA)
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Roland Garros, Philippe-Chatrier, Quarti di finale
Inizio match – ore 20.30
|Berrettini (ITA)
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Risposta vincente di Berrettini, lungo il diritto di Arnaldi. Il ligure accorcia le distanze in accelerazione e riequilibra i conti con la prima di servizio. Sul pari trenta, contropiede perfetto del sanremese, ma è micidiale il passante del capitolino. Ai vantaggi, Arnaldi concede poco o nulla e tiene un prezioso turno di battuta.
Largo lo smash di Arnaldi, risposta fulminante del sanremese che arriva più leggero rispetto al connazionale. Berrettini sbaglia quindi una palla corta agevole, ma rimedia con la prima di servizio. Sul pari trenta, si ferma sotto il nastro l’accelerazione del capitolino e concede set point al ligure, prontamente cancellato. Ai vantaggi, lungo linea e nuova opportunità per Arnaldi e questa volta non perdona!
Rovescio vincente di Berrettini, intelligente la soluzione trovata a rete dal ligure. Lungo il diritto del capitolino, il ligure ringrazia, lascia il connazionale a quindici e si porta a un game dal set.
In rete il diritto di Berrettini, altro errore da fondo campo del capitolino, ma riesce a dimezzare lo svantaggio col quarto ace della sua partita. Poi The Hammer riequilibra tutto con la prima vincente e con una magia difensiva (lob in diritto) mette la testa avanti, Arnaldi in accelerazione firma il pari quaranta. Ai vantaggi, il romano alza i giri del motore e tiene il servizio.
Diritto in rete di Berrettini, dello stesso esito il rovescio del ligure. Poi pallonetto delizioso a una mano giocato da Arnaldi che manda in tilt l’avversario, piazza l’ace, scappa via e rimette la testa avanti in questo finale di primo set.
Errore in manovra del ligure, gratuito anche per Berrettini. Poi bruttissima palla corta del capitolino che termina contro la rete, ma rimedia con l’ace. Sul pari trenta, non passa l’attacco col diritto del romano che concede break ad Arnaldi, il quale viene cancellato. Ai vantaggi, il romano annulla cinque palle break e tiene la battuta, dopo circa dodici minuti di game.
Errore con la volèe smorzata del sanremese, acuto di Berrettini col diritto. Poi lungo il passante del capitolino, Arnaldi, invece, approfitta di altri due errori del connazionale, rimette la testa avanti e tiene la battuta.
Due prime consecutive del romano, che poco dopo sbaglia il diritto e viene fulminato dalla risposta in rovescio velocissima del connazionale. Poi gratuito col diritto di Berrettini e palla break per Arnaldi, la quale viene finalizzata (disastroso lo smash del capitolino). Il derby torna in equilibrio, si è sciolto, finalmente, il sanremese dopo un inizio in salita.
Errore di Arnaldi, non passa, però, neanche il lungo linea di Berrettini. Il sanremese mette quindi una prima di servizio robusta, replica con una grandissima smorzata fantascientifica e riesce quindi a tenere agevolmente la battuta.
Gratuito di Berrettini, Arnaldi si sblocca, legge bene la palla corta dell’avversario e va avanti di due. Il capitolino piazza due prime consecutive vincenti e risolleva il game. Sul pari trenta, accelerazione improvvisa del sanremese che si costruisce palla break, la quale viene annullata dal romano. Ai vantaggi, dopo quattro occasioni, il ligure riesce a prendersi il controbreak.
Prima vincente del sanremese, Berrettini con un pò di fortuna pizzica la riga di fondo e riequilibra il game. Errore col rovescio di Arnaldi, il capitolino sbaglia il diritto. Sul pari trenta, smash impeccabile del romano sulla smorzata del compagno di Davis che vale palla break, la quale viene finalizzata. Set già in discesa per The Hammer.
Timido il diritto di Berrettini, il capitolino rimedia con l’ottima prima di servizio. The Hammer poi comanda il gioco e rimette la testa avanti finalizzando il lungo linea. Dall’altra parte non va a buon fine la risposta col rovescio di Arnaldi e il romano riesce a consolidare agevolmente il break di vantaggio.
Inizia col doppio fallo Arnaldi che poi sbaglia anche il diritto. Poi risposta contro la rete di Berrettini, ma il ligure commette un altro doppio fallo alla battuta e concede tre palle break al romano, che finalizza con lo smash. Si infiamma il derby!
Iniziata la sfida valevole per l’ultimo quarto di finale di questo Roland Garros. Berrettini in risposta; al servizio Arnaldi.
Fanno in questo momento l’ingresso sul manto rosso del Philippe-Chatrier, Berrettini e Arnaldi. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
La partitissima tra Berrettini e Arnaldi sarà possibile seguirla su DAZN o Eurosport. Sul nostro sito, invece, la diretta testuale dell’evento.
Comunque vada, il movimento tricolore può già sorridere. Il Roland Garros 2026 sta certificando una generazione capace di andare oltre i singoli campioni e di costruire risultati di squadra anche in uno sport individuale. E il derby tra Berrettini e Arnaldi sarà la celebrazione perfetta di questa nuova età dell’oro azzurra.
Chi vince la partita affronterà al penultimo atto Flavio Cobolli, che nel pomeriggio ha eliminato dal torneo il canadese Auger-Aliassime. Comunque andrà l’Italia porterà un azzurro all’ultimo atto del Rolando Garros.
Nessun precedente in carriera tra Berrettini e Arnaldi. Quella di stasera sarà quindi una prima volta in assoluto.
Il derby rappresenta anche il simbolo della profondità raggiunta dal tennis italiano. L’eliminazione anticipata di Jannik Sinner avrebbe potuto lasciare un vuoto nel tabellone, invece Berrettini, Arnaldi e Flavio Cobolli (semifinalista!!!) hanno raccolto il testimone, regalando all’Italia un primato mai raggiunto nell’Era Open: tre giocatori nei quarti di finale maschili di uno Slam.
Dall’altra parte della rete ci sarà un Arnaldi che sta vivendo il momento più importante della propria carriera. Il ligure arriva all’appuntamento dopo una maratona epica contro Frances Tiafoe, piegato in cinque set dopo oltre cinque ore di battaglia. La sua corsa a Parigi è stata costruita su resistenza, carattere e una sorprendente capacità di ribaltare situazioni complicate, qualità che lo hanno trasformato in una delle rivelazioni del torneo.
Per Berrettini si tratta del ritorno ai massimi livelli dopo stagioni complicate dagli infortuni. Il romano ha ritrovato continuità e fiducia proprio sulla terra rossa di Parigi, conquistando il suo primo quarto di finale al Roland Garros dal 2021. Il successo negli ottavi contro Juan Manuel Cerundolo ha confermato la crescita di condizione dell’ex finalista di Wimbledon, tornato a essere uno degli avversari più temibili del circuito.
L’Italia del tennis continua a scrivere pagine di storia al Roland Garros. Questa sera, sul prestigioso Philippe-Chatrier, andrà in scena un quarto di finale tutto azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, una sfida che garantirà al movimento tricolore almeno un rappresentante nelle semifinali dello Slam parigino. Un risultato straordinario, reso ancora più significativo dalla presenza contemporanea di ben tre italiani tra i migliori otto del torneo.
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