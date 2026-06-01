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Diretta Live Berrettini-Cerundolo Roland Garros ottavi di finale: Matteo avanti di due set

Il tennista capitolino mette nel mirino i quarti di finale, ma sfida la rivelazione del torneo. Cerundolo, infatti, ha eliminato al secondo turno Sinner

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Roland Garros, Court Suzanne Lenglen, Ottavi di finale

Inizio match – ore 16.30

Berrettini (ITA) 6 7 1
J.Cerundolo (ARG) 3 6 1

Cronaca in diretta

  1. 3° set
    Berrettini-Cerundolo 2-2

    Turno di battuta rapido per Cerundolo che lascia Berrettini a zero. Nel game anche il tredicesimo ace per l’argentino.

    18:32
  2. 3° set
    Berrettini-Cerundolo 2-1

    Prima vincente di Berrettini, errore in accelerazione dell’azzurro. Cerundolo fallisce la risposta, Matteo a campo spalancato fulmina la retroguardia dell’avversario che rimane a quindici punti. Rimette la testa avanti il capitolino.

    18:29
  4. 3° set
    Berrettini-Cerundolo 1-1

    In rete il diritto del romano, Cerundolo, invece, con un pizzico di fortuna riesce ad andare avanti di due. Poi passante micidiale di Berrettini che dimezza lo svantaggio. L’argentino non si scompone e riesce a tenere la battuta.

    18:26
  5. 3° set
    Berrettini-Cerundolo 1-0

    Turno di battuta impeccabile per l’italiano che lascia Cerundolo a zero. Inizio fulminante di Berrettini.

    18:23
  6. 3° set
    Medical time-out

    Medical time-out chiamato da Cerundolo.

    18:15
  7. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 7-2: tie break

    Efficace Berrettini a caricare bene l’attacco col diritto sul rovescio dell’avversario. Cerundolo, in difficoltà, spedisce quindi fuori dal campo il passante e concede quattro palle break al capitolino, che finalizza nel migliore dei modi leggendo alla grande la palla corta del rivale.

    18:13
  8. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 4-2: tie break

    Errore clamoroso di Berrettini col passante, ma rimedia col diritto in contropiede e replica con servizio-diritto. Cerundolo stecca quindi il diritto e concede mini break all’italiano. L’azzurro spedisce il passante contro la rete (3-2), ma riesce ad andare al cambio campo avanti di due.

    18:10
  10. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 6-6

    Servizio-diritto dell’italiano, smash controllato e a segno per Berrettini. Poi il capitolino carica bene il diritto, lascia Cerundolo a zero e traghetta le sorti del set al tie break.

    18:03
  11. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 5-6

    Decolla il diritto dell’argentino, ma rimedia con il decimo ace della sua personale partita. Cerundolo rimette quindi la testa avanti grazie al diritto micidiale e in accelerazione scappa via e tiene la battuta.

    18:02
  12. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 5-5

    Schiaffo vincente del capitolino, in corridoio il rovescio di Cerundolo. Matteo scappa quindi via col diritto, tiene l’argentino a quindici dopo tre punti consecutivi e riequilibra il punteggio in questo secondo set.

    17:59
  13. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 4-5

    Vola via velocemente anche questo turno di battuta con l’argentino che lascia a quindici Berrettini dopo tre punti consecutivi. Nel game Cerundolo ha trovato pure l’ottavo ace della sua partita.

    17:55
  14. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 4-4

    Parte male Matteo che va sotto di due quindici. Poi, però, l’italiano grazie a una doppia soluzione col diritto riequilibra il punteggio. Berrettini allunga anche lo scambio e con qualità rimette la testa avanti, prima di tenere il turno di battuta con il servizio vincente.

    17:53
  16. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 3-4

    Turno di battuta rapidissimo per Cerundolo con l’argentino che lascia a zero il tennista italiano.

    17:47
  17. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 3-3

    Il diritto di Matteo termina contro la rete, l’azzurro rimedia con la sberla al volo. Poi nuovo errore dell’italiano sempre da fondo campo. The Hammer, però, non si scoraggia e grazie a due prime di servizio convincenti rimette la testa avanti, tiene Cerundolo a distanza di sicurezza e pareggia i conti.

    17:45
  18. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 2-3

    Risposta eccezionale di Matteo, Cerundolo sbaglia il diritto. l’italiano, però, manca l’esecuzione col lungo linea che esce di tanto. L’argentino quindi ritrova entusiasmo e con la prima di servizio pareggia i conti, il capitolino legge la palla corta, ma la sua contro smorzata si ferma in rete. Tornato avanti, il sudamericano piazza l’ace e tiene la battuta.

    17:39
  19. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 2-2

    Fuori misura l’accelerazione di Matteo, ma è deliziosa la demivolèe dell’italiano a rete. Berrettini piazza la prima di servizio e col diritto scappa via, lascia Cerundolo a quindici e pareggia i conti nel set.

    17:35
  20. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 1-2

    Variazione col rovescio efficace dell’italiano, Cerundolo pareggia con lo smash. L’argentino rimette la testa avanti, ma commette subito dopo il doppio fallo. Sul pari trenta, Berrettini colpisce male il diritto, Juan ringrazia e riesce a uscire da una situazione complessa.

    17:31
  22. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 1-1

    Diritto vincente dell’argentino, Berrettini rimedia con due prime consecutive solidissime. Poi Cerundolo manda in corridoio la risposta, l’azzurro amministra e tiene la battuta con il suo primo ace del match.

    17:28
  23. 2° set
    Berrettini-Cerundolo 0-1

    Errore col diritto di Berrettini, accelerazione improvvisa dell’argentino che va avanti di due. L’italiano spedisce contro la rete la risposta e Cerundolo riesce a tenere il turno di battuta a zero e inizia col piede giusto questo set.

    17:25
  24. 1° set
    Berrettini-Cerundolo 6-3: SET POINT

    Risposta corta di Cerundolo, Berrettini cambia direzione col diritto e va avanti di due. Poi prima vincente dell’italiano che si procura tre set-point, pratica chiusa al primo tentativo. The Hammer è on fire.

    17:20
  25. 1° set
    Berrettini-Cerundolo 5-3

    Turno di battuta a quindici dopo tre punti consecutivi al servizio per Cerundolo, che prova a mettere un pò di pressione all’italiano.

    17:18
  26. 1° set
    Berrettini-Cerundolo 5-2

    Berrettini inizia con servizio-diritto, l’italiano trova poi l’ace esterno sostanzioso e va avanti di due punti. In una situazione favorevole, Matteo accelera, scappa via e tiene la battuta, ma soprattutto si porta a un solo game dalla vittoria del primo set.

    17:14
  28. 1° set
    Berrettini-Cerundolo 4-2

    Cerundolo spedisce il diritto contro la rete, Juan sbaglia anche una palla corta abbastanza comoda. Berrettini quindi non trova profondità giusta col passante per punire l’avversario e il sudamericano con la prima di servizio riequilibra il punteggio. Sul pari trenta, Cerundolo piazza due ace consecutivi e tiene la battuta.

    17:13
  29. 1° set
    Berrettini-Cerundolo 4-1

    In rete il rovescio di Berrettini, l’azzurro sbaglia anche la smorzata. L’italiano accelera e con lo smash accorcia le distanze, Cerundolo manda fuori orbita la risposta e Matteo effettua il sorpasso col diritto e riesce a tenere la battuta.

    17:09
  30. 1° set
    Berrettini-Cerundolo 3-1

    Largo il diritto del sudamericano, errore anche col rovescio per un Cerundolo in totale confusione e copia sbiadita di quello visto contro Jannik. In una situazione di doppio svantaggio, l’argentino commette doppio fallo e concede tre palle break a Matteo, le quali vengono cancellate da Juan col servizio. Ai vantaggi, Berrettini sbaglia in manovra e Cerundolo col secondo ace riesce a tenere la battuta.

    17:04
  31. 1° set
    Berrettini-Cerundolo 3-0

    Perde grip col diritto Berrettini, l’italiano si rifà prontamente col Server&Volley. L’azzurro va a segno con smash e smorzata. Cerunedolo accorcia, approfitta di un passante completamente sbagliato dell’azzurro e pareggia i conti. Ai vantaggi, servizio-schiaffo al volo vincente di Matteo che scappa via, chiude il game avanti e consolida il break di vantaggio col rovescio.

    16:59
  32. 1° set
    Berrettini-Cerundolo 2-0: BREAK

    Prima vincente dell’argentino, risposta positiva di Berrettini sul servizio dell’avversario. Poi l’italiano in contropiede mette la freccia, il romano fa ancora malissimo col diritto sempre sulla seconda morbida del sudamericano e si procura una doppia palla break, la quale viene finalizzata alla grande.

    16:54
  34. 1° set
    Berrettini-Cerundolo 1-0

    In rete il diritto al volo dell’italiano, Berrettini si rifà con la prima. Matteo cambia quindi direzione e va a segno con lo sventaglio vincente, il romano replica con la smorzata. Cerundolo, però, grazie a due soluzioni precise pareggia i conti e complica i piani del capitolino. Ai vantaggi, Berrettini annulla palla break e grazie alla ritrovata prima di servizio riesce a tenere la battuta.

    16:50
  35. 1° set
    Partita iniziata!

    Partita iniziata. Berrettini al servizio; Cerundolo in risposta

    16:41
  36. Pre
    Tennisti in campo

    Tennisti in campo. Berrettini e Cerundolo fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco. Qualche minuto di scambio e la partita può iniziare.

    16:32
  37. Pre
    Cresce l'attesa

    L’attesa è alta per una sfida che promette equilibrio e spettacolo. Berrettini parte con i favori del pronostico grazie alla maggiore esperienza nei grandi tornei, ma sulla terra battuta ogni dettaglio può fare la differenza. Servirà la miglior versione del romano per superare l’ostacolo Cerundolo e continuare a sognare in grande a Parigi.

    16:16
  38. Pre
    Una partita delicata

    La partita rappresenta un crocevia importante per entrambi. Per Berrettini potrebbe significare il ritorno nei quarti di finale di uno Slam e la conferma di una crescita costante dopo un periodo complicato. Per Cerundolo, invece, sarebbe l’occasione per firmare un’altra impresa e proseguire il torneo più importante della sua carriera.

    16:15
  40. Pre
    Occhio all’argentino

    Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario particolarmente insidioso. Cerundolo ha già eliminato Sinner ed è uno specialista della terra rossa, costruendo gran parte dei suoi migliori risultati proprio su questa superficie. L’argentino ama gli scambi prolungati e proverà a sfruttare le proprie qualità da fondocampo per mettere in difficoltà l’azzurro, chiamato a imporre fin da subito il proprio ritmo.

    15:45
  41. Pre
    L’avventura di Matteo

    Il cammino di Berrettini a Parigi ha restituito segnali incoraggianti. Il romano ha mostrato solidità al servizio, intensità negli scambi e una condizione fisica finalmente all’altezza delle aspettative. Elementi che gli hanno permesso di arrivare alla seconda settimana del torneo con rinnovata fiducia e con la possibilità di tornare protagonista in uno dei palcoscenici più prestigiosi del circuito.

    15:40

  43. Matteo Berrettini torna in campo al Roland Garros con l’obiettivo di continuare il suo percorso nel secondo Slam stagionale. Il tennista romano affronta l’argentino Juan Manuel Cerundolo in una sfida che vale l’accesso ai quarti di finale. Dopo le convincenti prestazioni offerte nei turni precedenti, l’azzurro cerca un altro successo per confermare il proprio ritorno ai massimi livelli anche sulla terra battuta.

Diretta Live Berrettini-Cerundolo Roland Garros ottavi di finale: Matteo avanti di due set Fonte: Getty

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