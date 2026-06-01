Diretta Live Berrettini-Cerundolo Roland Garros ottavi di finale: Matteo avanti di due set

Roland Garros, Court Suzanne Lenglen, Ottavi di finale
Inizio match – ore 16.30
|Berrettini (ITA)
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|J.Cerundolo (ARG)
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Ultimo aggiornamento:
Roland Garros, Court Suzanne Lenglen, Ottavi di finale
Inizio match – ore 16.30
|Berrettini (ITA)
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|J.Cerundolo (ARG)
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Turno di battuta rapido per Cerundolo che lascia Berrettini a zero. Nel game anche il tredicesimo ace per l’argentino.
Prima vincente di Berrettini, errore in accelerazione dell’azzurro. Cerundolo fallisce la risposta, Matteo a campo spalancato fulmina la retroguardia dell’avversario che rimane a quindici punti. Rimette la testa avanti il capitolino.
In rete il diritto del romano, Cerundolo, invece, con un pizzico di fortuna riesce ad andare avanti di due. Poi passante micidiale di Berrettini che dimezza lo svantaggio. L’argentino non si scompone e riesce a tenere la battuta.
Turno di battuta impeccabile per l’italiano che lascia Cerundolo a zero. Inizio fulminante di Berrettini.
Medical time-out chiamato da Cerundolo.
Efficace Berrettini a caricare bene l’attacco col diritto sul rovescio dell’avversario. Cerundolo, in difficoltà, spedisce quindi fuori dal campo il passante e concede quattro palle break al capitolino, che finalizza nel migliore dei modi leggendo alla grande la palla corta del rivale.
Errore clamoroso di Berrettini col passante, ma rimedia col diritto in contropiede e replica con servizio-diritto. Cerundolo stecca quindi il diritto e concede mini break all’italiano. L’azzurro spedisce il passante contro la rete (3-2), ma riesce ad andare al cambio campo avanti di due.
Servizio-diritto dell’italiano, smash controllato e a segno per Berrettini. Poi il capitolino carica bene il diritto, lascia Cerundolo a zero e traghetta le sorti del set al tie break.
Decolla il diritto dell’argentino, ma rimedia con il decimo ace della sua personale partita. Cerundolo rimette quindi la testa avanti grazie al diritto micidiale e in accelerazione scappa via e tiene la battuta.
Schiaffo vincente del capitolino, in corridoio il rovescio di Cerundolo. Matteo scappa quindi via col diritto, tiene l’argentino a quindici dopo tre punti consecutivi e riequilibra il punteggio in questo secondo set.
Vola via velocemente anche questo turno di battuta con l’argentino che lascia a quindici Berrettini dopo tre punti consecutivi. Nel game Cerundolo ha trovato pure l’ottavo ace della sua partita.
Parte male Matteo che va sotto di due quindici. Poi, però, l’italiano grazie a una doppia soluzione col diritto riequilibra il punteggio. Berrettini allunga anche lo scambio e con qualità rimette la testa avanti, prima di tenere il turno di battuta con il servizio vincente.
Turno di battuta rapidissimo per Cerundolo con l’argentino che lascia a zero il tennista italiano.
Il diritto di Matteo termina contro la rete, l’azzurro rimedia con la sberla al volo. Poi nuovo errore dell’italiano sempre da fondo campo. The Hammer, però, non si scoraggia e grazie a due prime di servizio convincenti rimette la testa avanti, tiene Cerundolo a distanza di sicurezza e pareggia i conti.
Risposta eccezionale di Matteo, Cerundolo sbaglia il diritto. l’italiano, però, manca l’esecuzione col lungo linea che esce di tanto. L’argentino quindi ritrova entusiasmo e con la prima di servizio pareggia i conti, il capitolino legge la palla corta, ma la sua contro smorzata si ferma in rete. Tornato avanti, il sudamericano piazza l’ace e tiene la battuta.
Fuori misura l’accelerazione di Matteo, ma è deliziosa la demivolèe dell’italiano a rete. Berrettini piazza la prima di servizio e col diritto scappa via, lascia Cerundolo a quindici e pareggia i conti nel set.
Variazione col rovescio efficace dell’italiano, Cerundolo pareggia con lo smash. L’argentino rimette la testa avanti, ma commette subito dopo il doppio fallo. Sul pari trenta, Berrettini colpisce male il diritto, Juan ringrazia e riesce a uscire da una situazione complessa.
Diritto vincente dell’argentino, Berrettini rimedia con due prime consecutive solidissime. Poi Cerundolo manda in corridoio la risposta, l’azzurro amministra e tiene la battuta con il suo primo ace del match.
Errore col diritto di Berrettini, accelerazione improvvisa dell’argentino che va avanti di due. L’italiano spedisce contro la rete la risposta e Cerundolo riesce a tenere il turno di battuta a zero e inizia col piede giusto questo set.
Risposta corta di Cerundolo, Berrettini cambia direzione col diritto e va avanti di due. Poi prima vincente dell’italiano che si procura tre set-point, pratica chiusa al primo tentativo. The Hammer è on fire.
Turno di battuta a quindici dopo tre punti consecutivi al servizio per Cerundolo, che prova a mettere un pò di pressione all’italiano.
Berrettini inizia con servizio-diritto, l’italiano trova poi l’ace esterno sostanzioso e va avanti di due punti. In una situazione favorevole, Matteo accelera, scappa via e tiene la battuta, ma soprattutto si porta a un solo game dalla vittoria del primo set.
Cerundolo spedisce il diritto contro la rete, Juan sbaglia anche una palla corta abbastanza comoda. Berrettini quindi non trova profondità giusta col passante per punire l’avversario e il sudamericano con la prima di servizio riequilibra il punteggio. Sul pari trenta, Cerundolo piazza due ace consecutivi e tiene la battuta.
In rete il rovescio di Berrettini, l’azzurro sbaglia anche la smorzata. L’italiano accelera e con lo smash accorcia le distanze, Cerundolo manda fuori orbita la risposta e Matteo effettua il sorpasso col diritto e riesce a tenere la battuta.
Largo il diritto del sudamericano, errore anche col rovescio per un Cerundolo in totale confusione e copia sbiadita di quello visto contro Jannik. In una situazione di doppio svantaggio, l’argentino commette doppio fallo e concede tre palle break a Matteo, le quali vengono cancellate da Juan col servizio. Ai vantaggi, Berrettini sbaglia in manovra e Cerundolo col secondo ace riesce a tenere la battuta.
Perde grip col diritto Berrettini, l’italiano si rifà prontamente col Server&Volley. L’azzurro va a segno con smash e smorzata. Cerunedolo accorcia, approfitta di un passante completamente sbagliato dell’azzurro e pareggia i conti. Ai vantaggi, servizio-schiaffo al volo vincente di Matteo che scappa via, chiude il game avanti e consolida il break di vantaggio col rovescio.
Prima vincente dell’argentino, risposta positiva di Berrettini sul servizio dell’avversario. Poi l’italiano in contropiede mette la freccia, il romano fa ancora malissimo col diritto sempre sulla seconda morbida del sudamericano e si procura una doppia palla break, la quale viene finalizzata alla grande.
In rete il diritto al volo dell’italiano, Berrettini si rifà con la prima. Matteo cambia quindi direzione e va a segno con lo sventaglio vincente, il romano replica con la smorzata. Cerundolo, però, grazie a due soluzioni precise pareggia i conti e complica i piani del capitolino. Ai vantaggi, Berrettini annulla palla break e grazie alla ritrovata prima di servizio riesce a tenere la battuta.
Partita iniziata. Berrettini al servizio; Cerundolo in risposta
Tennisti in campo. Berrettini e Cerundolo fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco. Qualche minuto di scambio e la partita può iniziare.
L’attesa è alta per una sfida che promette equilibrio e spettacolo. Berrettini parte con i favori del pronostico grazie alla maggiore esperienza nei grandi tornei, ma sulla terra battuta ogni dettaglio può fare la differenza. Servirà la miglior versione del romano per superare l’ostacolo Cerundolo e continuare a sognare in grande a Parigi.
La partita rappresenta un crocevia importante per entrambi. Per Berrettini potrebbe significare il ritorno nei quarti di finale di uno Slam e la conferma di una crescita costante dopo un periodo complicato. Per Cerundolo, invece, sarebbe l’occasione per firmare un’altra impresa e proseguire il torneo più importante della sua carriera.
Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario particolarmente insidioso. Cerundolo ha già eliminato Sinner ed è uno specialista della terra rossa, costruendo gran parte dei suoi migliori risultati proprio su questa superficie. L’argentino ama gli scambi prolungati e proverà a sfruttare le proprie qualità da fondocampo per mettere in difficoltà l’azzurro, chiamato a imporre fin da subito il proprio ritmo.
Il cammino di Berrettini a Parigi ha restituito segnali incoraggianti. Il romano ha mostrato solidità al servizio, intensità negli scambi e una condizione fisica finalmente all’altezza delle aspettative. Elementi che gli hanno permesso di arrivare alla seconda settimana del torneo con rinnovata fiducia e con la possibilità di tornare protagonista in uno dei palcoscenici più prestigiosi del circuito.
Matteo Berrettini torna in campo al Roland Garros con l’obiettivo di continuare il suo percorso nel secondo Slam stagionale. Il tennista romano affronta l’argentino Juan Manuel Cerundolo in una sfida che vale l’accesso ai quarti di finale. Dopo le convincenti prestazioni offerte nei turni precedenti, l’azzurro cerca un altro successo per confermare il proprio ritorno ai massimi livelli anche sulla terra battuta.
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