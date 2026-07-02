Diretta Live Berrettini-Fils Wimbledon 2°turno: Matteo vuole continuare a stupire, ma il francese è pericoloso

Wimbledon, Centre Court, 2° TURNO
LIVE dalle ore 16.00
|Berrettini (ITA)
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|Fils (FRA)
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Ultimo aggiornamento:
Wimbledon, Centre Court, 2° TURNO
LIVE dalle ore 16.00
|Berrettini (ITA)
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Il confronto tra i due è anche una sfida di stili: da una parte la regolarità e la pesantezza di palla di Berrettini, dall’altra l’esuberanza e la rapidità di Fils, capace di cambiare ritmo e prendere iniziativa in pochi colpi.
Dall’altra parte della rete c’è Arthur Fils, classe 2004, che ha già dimostrato di poter competere stabilmente nel circuito maggiore. Il francese gioca con grande aggressività, cerca spesso il comando dello scambio e non teme di accelerare anche contro avversari più esperti.
Il match si inserisce in un momento importante della stagione per Berrettini, chiamato a confermare i progressi fisici e tecnici dopo mesi condizionati dagli infortuni. Sull’erba londinese, però, il romano ha spesso trovato il suo tennis migliore, grazie a un servizio potente e a una resa naturale su questa superficie.
Matteo Berrettini e Arthur Fils si affrontano a Wimbledon in una sfida che mette di fronte esperienza e nuova generazione. L’azzurro torna sul Centre Court con l’obiettivo di ritrovare continuità nei grandi appuntamenti, mentre il francese si presenta come uno dei talenti più esplosivi del circuito, già capace di imporsi contro avversari di alto livello.
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