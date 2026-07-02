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Diretta Live Berrettini-Fils Wimbledon 2°turno: Matteo vuole continuare a stupire, ma il francese è pericoloso

Il tennista capitolino mette nel mirino la qualificazione ma deve fare i conti contro un'avversario temibile. Il classe 2004 può essere la grande rivelazione del torneo

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Wimbledon, Centre Court, 2° TURNO

LIVE dalle ore 16.00

Berrettini (ITA)
Fils (FRA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Un confronto di stili

    Il confronto tra i due è anche una sfida di stili: da una parte la regolarità e la pesantezza di palla di Berrettini, dall’altra l’esuberanza e la rapidità di Fils, capace di cambiare ritmo e prendere iniziativa in pochi colpi.

    15:40
  2. Pre
    Occhio a Fils

    Dall’altra parte della rete c’è Arthur Fils, classe 2004, che ha già dimostrato di poter competere stabilmente nel circuito maggiore. Il francese gioca con grande aggressività, cerca spesso il comando dello scambio e non teme di accelerare anche contro avversari più esperti.

    15:32
  4. Pre
    Berrettini prova a sognare

    Il match si inserisce in un momento importante della stagione per Berrettini, chiamato a confermare i progressi fisici e tecnici dopo mesi condizionati dagli infortuni. Sull’erba londinese, però, il romano ha spesso trovato il suo tennis migliore, grazie a un servizio potente e a una resa naturale su questa superficie.

    15:32

  6. Matteo Berrettini e Arthur Fils si affrontano a Wimbledon in una sfida che mette di fronte esperienza e nuova generazione. L’azzurro torna sul Centre Court con l’obiettivo di ritrovare continuità nei grandi appuntamenti, mentre il francese si presenta come uno dei talenti più esplosivi del circuito, già capace di imporsi contro avversari di alto livello.

Diretta Live Berrettini-Fils Wimbledon 2°turno: Matteo vuole continuare a stupire, ma il francese è pericoloso Fonte: Getty

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