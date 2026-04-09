Montecarlo, Fonseca spegne il sogno di Berrettini. Il brasiliano avanza ai quarti di finale

Masters 1000 Montecarlo, terra
Ottavi di finale – Campo dei Principi – Live dalle ore 11.15
|Berrettini (ITA)
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|Fonseca (BRA)
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Ultimo aggiornamento:
Masters 1000 Montecarlo, terra
Ottavi di finale – Campo dei Principi – Live dalle ore 11.15
|Berrettini (ITA)
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Termina il sogno di Matteo Berrettini. Il capitolino, infatti, dopo l’impresa contro Daniil Medvedev si arrende alla solidità e freschezza del giovane Joao Fonseca in due set (6-3, 6-2) e deve dire addio al Masters 1000 di Montecarlo.
Turno di battuta a zero per Fonseca che elimina Matteo Berrettini dal torneo e avanza ai quarti di finale del torneo monegasco.
Fuori il diritto di Fonseca, di esito uguale quello di Berrettini. Il brasiliano, invece, colpisce in accelerazione, l’azzurro sbaglia il passante e concede due palle break a Joao che finalizza. Nel prossimo game, il carioca servirà per vincere la partita e avanzare ai quarti di finale.
Turno di battuta a quindici, dopo tre punti consecutivi per Fonseca che consolida il break di vantaggio. Ha ritrovato la prima di servizio il brasiliano e per Matteo, adesso, è durissima.
Prima vincente di Matteo, smorzata spettacolare di Fonseca. Il brasiliano tira un diritto in corsa monumentale e mette la freccia, Berrettini dal canto suo trova un servizio-volte chirurgico. Sul pari trenta, Joao col rovescio vincente si procura palla break, la quale viene finalizzata (largo il passante dell’azzurro). Peccato!
Diritto vincente dell’azzurro, ma Fonseca gestisce bene il lob dell’azzurro e pareggia i conti. Poi il brasiliano trova, nuovamente la giusta profondità per far male, ma Berrettini non ci sta e grazie a due ottime soluzioni consecutive si procura la prima palla break della partita, la quale viene finalizzata con un passante micidiale. Tutti in piedi al campo dei Principi!!!
Fuori il diritto di Berrettini, Fonseca, però, fatica anche lui a tenere dentro il rovescio lungo linea. Poi il carioca mette la freccia (sbavatura in accelerazione dell’azzurro da fondo campo) e con uno schiaffo micidiale a tutto braccio si procura due palle break, le quali vengono finalizzate al primo tentativo.
Errore col diritto per Matteo che con un pizzico di fortuna successivamente trova il nastro amico per pareggiare i conti. Quindi Fonseca sbaglia lo smash, Berrettini, però, non ne approfitta e stecca il diritto. In totale equilibrio, il brasiliano gioca con maggior concentrazione la schiacciata e riesce a tenere la battuta non senza soffrire.
Inizia col piede sbagliato il secondo set di Matteo che stecca il diritto a campo aperto; ma si rifà col kick al servizio. Quindi Fonseca comanda il palleggio, aspetta l’errore del capitolino che arriva e rimette la testa avanti, Berrettini, però, grazie a una seconda robusta riesce a pareggiare i conti chiudendo alla grande la volèe a rete. Sul pari trenta, il romano trova l’ace e tiene un prezioso turno di battuta con la smorzata.
Turno di battuta a zero punti e set conquistato (due gli ace nel game). Joao Fonseca conquista quindi il primo parziale in questo ottavo di finale del Masters 1000 di Montecarlo, il brasiliano ha alzato ritmo e qualità in un momento cruciale di partita.
Buonissimo il kick di Matteo, l’azzurro replica poi con un rovescio lungo linea preciso e intelligente. Quindi Fonseca dimezza lo svantaggio grazie al diritto a tutto braccio, Berrettini, però, carica alla grande la seconda di servizio e torna avanti di due. Il carioca accelera e torna a mettere pressione con il capitolino che sbaglia un morbido passante. Ai vantaggi, Fonseca si prende la scena, approfitta dell’errore in smash dell’azzurro, si procura palla break e finalizza.
Diritto vincente di Fonseca, ma sbaglia il lungo linea. Il brasiliano si rifà immediatamente con il servizio, prima di commettere l’errore con la palla corta. Sul pari trenta, Joao trova la botta centrale al corpo e chiude il game con la volèe a campo aperto.
A zero anche il turno di battuta di Matteo che prova ad alzare i giri del motore soprattutto al servizio. Punteggio che torna in perfetto equilibrio, niente da fare in questo game per Fonseca.
Turno di battuta perfetto per Fonseca che continua a spadroneggiare un grande tennis fatto di intensità e qualità. Il brasiliano lascia Matteo a zero punti e rimette la testa avanti.
Sbaglia una smorzata complicatissima Fonseca, Berrettini quindi in accelerazione condiziona l’errore col diritto del brasiliano. Il tennista carioca dimezza lo svantaggio, vincendo il corpo a corpo nei pressi della rete, mentre il capitolino sciupa un diritto da fondo campo. Sul pari trenta, sbavatura di Joao (cambio col back da dimenticare), Matteo ringrazia e mette il lucchetto al game.
Errore in lungo linea per Fonseca, Matteo, però, non ne approfitta e spedisce il diritto contro la rete. Il brasiliano continua a martellare, tenendo il controllo su tutti gli scambi , lascia l’azzurro a quindici e torna avanti nel set.
Largo il diritto di Fonseca, ma il brasiliano si rifà prontamente in risposta. Joao trova poi il rovescio vincente, Matteo lo riprende, ma è ancora il giovane talento verdeoro ad avere dalla sua palla break, la quale viene cancellata dall’ace dell’azzurro. Ai vantaggi, Berrettini fa valere il solido servizio e tiene un importante turno di battuta.
Il carioca inaugura la partita con un ace di seconda e replica grazie a una prima di servizio robustissima. In una situazione comoda di punteggio, Fonseca fa valere ancora la battuta, tiene Matteo a zero e si prende il game, il primo perso dall’azzurro in tutto il torneo.
Iniziata la partita tra Berrettini e Fonseca. Il brasiliano al servizio; Matteo, invece, risponderà per primo.
Fanno in questo momento l’ingresso in campo Berrettini e Fonseca. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
Il match tra Berrettini e Fonseca sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport. La sfida sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW, mentre sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento.
In palio c’è l’accesso ai quarti di finale contro uno tra Bergs o Zverev, un traguardo che può dare ulteriore slancio al percorso di Berrettini e dargli punti importanti nel ranking ATP. Dopo il clamoroso successo su Medvedev, l’azzurro ha l’occasione di confermare il suo stato di forma e di mandare un segnale forte al circuito. Dall’altra parte Fonseca proverà a rovinare i piani, cercando il colpo che può consacrarlo definitivamente. Montecarlo si prepara così a una sfida intensa e spettacolare, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.
Tra Berrettini e Fonseca c’è un solo precedente, vinto dall’italiano in Coppa Davis, ma il contesto odierno è completamente diverso. La chiave del match potrebbe essere proprio la capacità del romano di comandare gli scambi con il servizio e il diritto, evitando di allungare troppo i rally dove Fonseca può trovare ritmo. Attenzione anche alla gestione dei momenti delicati: l’esperienza di Berrettini può fare la differenza, ma il brasiliano ha già dimostrato di non tremare nei passaggi più caldi.
João Fonseca rappresenta una delle novità più interessanti del circuito ATP e anche a Montecarlo sta confermando il suo valore. Il brasiliano ha conquistato gli ottavi mostrando personalità e qualità, senza soffrire la pressione del contesto. Il suo tennis aggressivo, unito a una buona mobilità sulla terra, lo rende un avversario pericoloso soprattutto se riesce a imporre ritmo. Contro Berrettini servirà però una prova quasi perfetta, perché dall’altra parte troverà un giocatore in fiducia e con armi pesanti.
Il romano arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo una prestazione semplicemente clamorosa contro Daniil Medvedev, battuto con un doppio 6-0 che ha fatto il giro del circuito. Un “double bagel” rarissimo a questi livelli, soprattutto contro un avversario di tale caratura, che certifica il livello ritrovato di Berrettini. Servizio dominante, diritto devastante e grande solidità mentale: segnali fortissimi che riaccendono le ambizioni dell’azzurro, deciso ora a dare continuità e a spingersi fino in fondo nel torneo monegasco.
Matteo Berrettini, dopo il double baget contro Daniil Medvedev, torna protagonista al Masters 1000 di Montecarlo con una sfida che può segnare una svolta importante nella sua stagione. Negli ottavi di finale l’azzurro affronta il brasiliano Joao Fonseca, giovane talento in forte ascesa e sempre più competitivo anche su palcoscenici di alto livello. In palio c’è un posto tra i migliori otto del torneo, ma anche conferme pesanti.
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