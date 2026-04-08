Diretta Live Berrettini-Medvedev Montecarlo sedicesimi di finale: doppio break nel secondo set per Matteo, Daniil spacca tutto

Masters 1000 Montecarlo, terra
Sedicesimi di finale – Court Rainier III – Live dalle ore 11.15
|Berrettini (ITA)
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Masters 1000 Montecarlo, terra
Sedicesimi di finale – Court Rainier III – Live dalle ore 11.15
|Berrettini (ITA)
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Game, set, match! Berrettini disintegra la resistenza di Daniil Medvedev che incassa il double bagel. Il romano avanza quindi agli ottavi di finale del torneo; prova scioccante del russo.
Berrettini sbaglia il diritto, ma rimedia con la prima di servizio esterna. Matteo mette quindi la freccia, Daniil lo riprende immediatamente grazie a una risposta potente e precisa. Sul pari trenta, servizio dirompente del romano che consolida successivamente il doppio break di vantaggio.
Volèe lunga di Daniil, Berrettini, invece, pesca il nastro, ma è fortunato visto che termina nel campo del russo. Quindi Medvedev accorcia le distanze col primo ace della partita. Il moscovita, però, commette doppio fallo e concede due palle break all’azzurro che non perdona (errore in stop volley del russo). Terribile prestazione di Daniil, irriconoscibile!!
Turno di battuta a zero per Berrettini, Medvedev, invece, dopo la sceneggiata è nervosissimo e sbaglia anche le cose banali. Break consolidato per il tennista capitolino.
Medvedev parte male, Berrettini, però, sbaglia anche lui il diritto lungo linea. Daniil commette poi il quarto doppio fallo della sua sbiadita prestazione, ma Matteo apre troppo il diritto. Sul pari trenta, il russo gioca una volèe difensiva, l’azzurro lo passa senza indugi e si procura palla break, che viene finalizzata nel migliore dei modi. Infuriato Medvedev che disintegra la racchetta.
Errore con la smorzata per il russo, Berrettini alza ulteriormente il rendimento con la prima di servizio, lascia Daniil a zero punti e inizia col piede giusto anche questo secondo set. Striscia aperta di sette game a zero per l’azzurro.
Pallonetto delizioso di Matteo che continua a far vedere la miglior versione del suo tennis; dall’altra parte, invece, altro doppio fallo per Medvedev che sbaglia anche il diritto e concede tre set-point a Berrettini, il quale non perdona al secondo tentativo. The Hammer è davvero tornato?
Qualità e stop-volley per Matteo che si prende il vantaggio. Daniil lo riprende immediatamente grazie a una grande risposta, ma non passa il suo diritto che si ferma contro la rete. In una situazione positiva di punteggio, l’azzurro scappa via e consolida anche il secondo break.
Diritto vincente di Daniil, ma sbaglia l’appoggio con la palla corta. Quindi passante micidiale di Matteo che mette la freccia e in progressione si procura altre due palle break, le quali vengono finalizzate al secondo tentativo (doppio fallo di Medvedev). Ma come sta giocando Berrettini?
Turno di battuta a quindici, dopo tre punti consecutivi con il servizio per Matteo. Break consolidato per il tennista capitolino, partenza lanciatissima nonostante un primo game complicato, ma portato a casa con tanta qualità.
Errore col diritto per il russo e subito dopo commette anche il primo doppio fallo della partita. Daniil accorcia le distanze, ma il moscovita paga un’altra sbavatura in accelerazione e concede due palle break a Matteo che prontamente finalizza. Inizio dirompente di Berrettini.
Inizia bene Matteo che apre la partita con un uno-due micidiale. Poi prima di servizio impeccabile dell’azzurro, ma sbaglia la volèe da metà campo a tutto braccio. Il russo, invece, apre col rovescio e pareggia i conti. Sul pari trenta, intelligente la palla corta di Medvedev che si procura subito il break, che viene prontamente annullato (errore col diritto di Daniil). Ai vantaggi, è Berrettini alza i giri del motore e con lo slice si tiene il turno di battuta.
Iniziata la sfida tra Berrettini e Medvedev. L’azzurro ha vinto il sorteggio e inizierà il game al servizio; il russo, invece, risponderà per primo.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Matteo Berrettini e Daniil Medvedev. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport, oltre a Now TV e SkyGo per quanto riguarda lo streaming. Sul nostro sito, la cronaca testuale dell’evento.
I precedenti tra i due raccontano di sfide spesso equilibrate, con Medvedev avanti nel bilancio complessivo ma con Berrettini capace di giocarsela a viso aperto. Molto dipenderà dalla capacità dell’italiano di imporre il proprio ritmo con servizio e dritto, armi fondamentali per accorciare gli scambi ed evitare di entrare nella ragnatela tattica del russo.
Dall’altra parte della rete ci sarà un Medvedev che, pur non avendo nella terra la sua superficie preferita, resta uno degli avversari più ostici del circuito. Il russo ha costruito negli anni una solidità mentale e tattica che lo rende pericoloso in ogni contesto. Anche sul rosso, infatti, è capace di adattare il proprio gioco, sfruttando intelligenza, profondità e variazioni per mettere in difficoltà chiunque.
Per Berrettini, in particolare, una vittoria avrebbe un peso specifico notevole: non solo per il passaggio del turno, ma anche per il morale e per la consapevolezza di poter competere nuovamente contro i migliori. Contro un avversario del calibro di Medvedev, ogni dettaglio farà la differenza. E il campo, come sempre, darà il suo verdetto.
Per Berrettini si tratta di un test particolarmente significativo. L’azzurro, reduce da un periodo complicato tra infortuni e necessità di ritrovare continuità, ha mostrato segnali incoraggianti al debutto. Montecarlo rappresenta per lui una tappa chiave per ritrovare fiducia e ritmo, soprattutto su una superficie che in passato non lo ha sempre visto protagonista assoluto, ma sulla quale ha dimostrato di poter competere ad alti livelli quando in condizione.
Il Masters 1000 di Montecarlo entra nel vivo e accende subito i riflettori su una sfida di grande fascino: quella tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev, protagonisti del secondo turno nel prestigioso torneo monegasco. Un incrocio che sa di banco di prova importante per l’azzurro, in un momento della stagione in cui la terra battuta comincia a delineare gerarchie e ambizioni.
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