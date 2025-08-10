Virgilio Sport
Diretta Live Borussia Dortmund-Juventus amichevole: Tudor lancia dal primo minuto il tridente

I bianconeri affrontano i tedeschi al Signal Iduna Park. In avanti il tridente formato da Yildiz, Conceicao e David

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Amichevole
Signal Iduna Park (Dortmund) – ore 17.30
BORUSSIA DORTMUND JUVENTUS
0 0

Cronaca in diretta

    Tudor, in conferenza: “Sarà la stagione di Bremer e Koop”

    Queste le parole alla vigilia della sfida col Dortmund, del tecnico croato che si è soffermato soprattutto su Bremer e Koopmeiners. “Sarà la loro stagione, sono giocatori due forti, sono felicissimo di come li vedo, stanno facendo bene ognuno nel suo momento. Bremer che viene da questo infortunio lungo, domani parte dall’inizio, gli diamo ancora a minutaggio, vedremo quanto. Koop sta facendo bene, sta lavorando bene, avrà un ruolo importante in questa stagione”.

    16:58
    La seconda di Tudor

    Dopo il pareggio amaro, seppur in amichevole contro la Reggiana, tra pochi minuti la Juventus scenderà in campo per il secondo test con il Borussia Dortmund. Il match del Signal Iduna Park può dare significative risposte a Igor Tudor visto che il croato è pronto a proporre la miglior formazione possibile. 

    16:48

  5. Dopo la prima amichevole contro la Reggiana, terminata sul risultato di 2-2, la Juventus alza l’asticella e affronta il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. La sfida contro i tedeschi, inoltre, sarà anche il primo assaggio della squadra che ha intenzione di costruire Igor Tudor in attesa di Kolo Muani (la trattativa col Psg è a un passo dalla chiusura). In attacco spazio quindi a Jonathan David, supportato dalla fantasia di Yildiz e Conceicao, panchina e nuova bocciatura per Dusan Vlahovic. 

