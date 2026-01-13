Sullo scambio Gatti-Loftus Cheek c’è adesso una certa diffidenza ma ciò non esclude che sul difensore della Juve ci siano altre manovre. Così almeno sembra. La Gazzetta dello Sport, sostiene che si stia muovendo Paratici per il difensore bianconero anche se non sarà semplice come per Rugani che a Torino gioca poco. Come riportato dalla Gazzetta, l’affare per Gatti è assai più complicato perché il giocatore guadagna 3 milioni di euro all’anno e al momento è fermo dopo l’operazione al menisco. Il centrale non è più un intoccabile nello scacchiere di Luciano Spalletti ma l’ingaggio rappresenta un ostacolo non di poco conto. Paratici segue anche Samuel Kotto, 22enne del Gent che piace anche a Genoa e Udinese.