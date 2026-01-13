Virgilio Sport
CALCIOMERCATO LIVE

Diretta live calciomercato 13 gennaio 2026, Raspadori all'Atalanta, Lookman saluta, doppio colpo Juve con Mingueza e Chiesa

Le notizie in tempo reale e le operazioni chiuse il 13 gennaio 2026, dopo l'avvio della sessione di riparazione del calciomercato invernale

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Siamo nel pieno della sessione invernale di calciomercato e prendono consistenza clamorose e nuove ipotesi di trasferimenti. La Roma studia un piano B dopo aver incassato il no di Raspadori mentre la Juve punta su un nome nuovo che si aggiunge alla lista. Milan in osservazione e l’Inter lavora sui dettagli per chiudere un colpo senza fretta e chirurgico.

LE DATE | TABELLONE

Cronaca in diretta

  1. 11:54
    Milan-Maignan, nessuna novità all'orizzonte

    Ancora nulla di nuovo sul fronte del rinnovo di Mike Maignan con il Milan, dopo le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri sull’accordo e la firma imminente. Si attende un segnale.

    11:56
  2. 11:51
    Giallo sul rinnovo Inter-Calhanoglu

    Non c’è un vero e proprio rinvio, ma ancora molta incertezza sul rinnovo tra Inter e Hakan Calhanoglu. Le indiscrezioni rimbalzate dalla Turchia, che parlavano di un rifiuto del centrocampista alla proposta nerazzurra, vanno collocate in un contesto con sullo sfondo quanto sta accadendo per altri giocatori con il contratto in attesa di firma, complice la situazione societaria nota.

    11:53
  4. 11:38
    Fiorentina su Gatti e Rugani

    Sullo scambio Gatti-Loftus Cheek c’è adesso una certa diffidenza ma ciò non esclude che sul difensore della Juve ci siano altre manovre. Così almeno sembra. La Gazzetta dello Sport, sostiene che si stia muovendo Paratici per il difensore bianconero anche se non sarà semplice come per Rugani che a Torino gioca poco. Come riportato dalla Gazzetta, l’affare per Gatti è assai più complicato perché il giocatore guadagna 3 milioni di euro all’anno e al momento è fermo dopo l’operazione al menisco. Il centrale non è più un intoccabile nello scacchiere di Luciano Spalletti ma l’ingaggio rappresenta un ostacolo non di poco conto. Paratici segue anche Samuel Kotto, 22enne del Gent che piace anche a Genoa Udinese.

    11:43
  5. 11:31
    Roma su Vaz e Malen

    Perso Raspadori, la Roma si concentra su Robinio VazMassara, in mattinata, ha definito anche gli ultimi dettagli dell’operazione con l’Olympique Marsiglia per il trasferimento della punta francese classe 2007. Il blitz a Parigi del direttore sportivo della Roma ha chiuso la trattativa, dopo un colloquio con la famiglia e l’entourage del giocatore. Operazione da 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Passiamo a Malen, su cui sistano muovendo anche altri club. Siamo vicini alla chiusura, accordo sulla base di un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore il classe ’99 avrebbe avuto dei contatti diretti con Gian Piero Gasperini.

    11:35
  6. 11:12
    La Juve continua a seguire Bernando Silva

    Di lui abbiamo già ampiamente riferito, perché la sua decisione di lasciare il Manchester City non può essere trascurabile. Bernando Silva è nella lista dei desideri della Juventus, che sarebbe nell’ottica di aggiudicarsi le prestazione del campione portoghese in scadenza con anticipo. L’idea, insomma, non cambia: un’operazione alla Modric al Milan senza particolari oneri per il club bianconero che, però, deve battere una concorrenza agguerrita.

    11:16
  7. 11:05
    Atalanta, le conseguenze del sì di Raspadori e il futuro di Lookman

    Con l’arrivo di Jack Raspadori all’Atalanta, è ovvio come parso già ieri il destino calcistico di Ademola Lookman. Il nigeriano avrebbe già avuto un accordo di massima con il Fenerbahce e così anche la Dea, come avevano suggerito le parole di Percassi. Sullo scacchiere, il ruolo di Raspadori acquisisce maggiore consistenza. L’operazione sarà dunque una cessione dell’Atletico Madrid a titolo definitivo all’Atalanta per 25 milioni di euro, una parte di quel che verrà incassato con la cessione di Lookman. La Roma aveva proposto, dalla sua, solo il prestito con riscatto condizionato dalla qualificazione in Champions.

    11:09
  8. 10:59
    Milan su Goretzka

    Secondo Sky Sport, il Milan incomincia a muoversi sul mercato con maggiore incisività per Leon Goretzka. Da capire la fattibilità dell’operazione, a partire dalla volontà o meno di rinnovare con il Bayern Monaco del calciatore e il suo ingaggio.

    11:05
  10. 10:55
    Napoli su Joao Gomes, manca l'intesa con il Wolverhampton

    Il Napoli continua a lavorare per Joao Gomes, centrocampista brasiliano classe 2001 del Wolverhampton che potrebbe arrivare già a giugno. Il club partenopeo ha praticamente l’accordo con l’entourage del giocatore, ma manca quello con gli inglesi.

    10:57
  11. 10:45
    Raspadori all'Atalanta, affare fatto!

    Come anticipa l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Raspadori avrebbe raggiunto l’intesa con l’Atalanta sui 25 milioni di euro.

    10:49
  12. 10:05
    Real Madrid, le candidature alla panchina

    Con la risoluzione del contratto tra il Real MadridXabi Alonso (sostituito da Arbeloa) si pensa a quale potrà essere la futura guida dei Blancos. Incominciano a circolare i primi nomi.

    10:08
  13. 09:45
    Napoli, Fenerbahce e Besiktas per Lang

    Secondo il Corsport, gli agenti di Noa Lang avrebbero avuto contatti significativi con il Fenerbahce e il Besiktas avrebbe chiesto informazioni sull’acquisto del Napoli della scorsa estate. L’allenatore Antonio Conte non è del tutto convinto, a quel che pare ma potrebbe rivedere la sua posizione, dopo quanto dimostrato dal giocatore in campo a San Siro.

    09:49
  14. 09:41
    Raspadori al Napoli, il punto

    Giacomo Raspadori aspetta il Napoli, nella speranza d un ritorno in una piazza che conosce e che forse sta rivalutando con l’uscita di scena, probabile, di Lucca che la società ha messo sul mercato. Il nodo potrebbe essere l’ingaggio, visto e considerato che la Roma aveva accontentato le richieste dei suoi agenti. Sul Corriere dello Sport di oggi, il punto sulla sua situazione.

    09:45
  16. 09:32
    La strategia per Mingueza alla Juventus

    Altro nome sull’elenco di Damien Comolli risulta Oscar Mingueza. Oggi il terzino cresciuto nel Barcellona e lasciato libero da Xavi, è sotto contratto con il Celta Vigo fino a fine stagione. È quindi un potenziale parametro zero che alletta la Juventus e non solo. L’intento è di riuscire a garantirsi le prestazioni del giocatore prima della scadenza con una sorta di pre accordo.

    09:39
  17. 09:30
    Juve, offerta per Chiesa: la novità

    La Juventus punta Federico Chiesa e, come riporta Tuttosport, anche nella giornata di ieri si sono costruite le premesse. Nel pomeriggio e prima dell’inizio della gara contro la Cremonese i dirigenti bianconeri hanno provato a formulare una nuova proposta al Liverpool. Comolli ha tentato di convincere i Reds ad accettare la proposta garantendo il riscattoma legandolo ad un numero minimo di presenze a garanzia del club bianconero. Ricordiamo che gli inglesi insistono per la cessione.

    09:37
  18. 09:02
    La situazione Roma

    Roma e Marsiglia stanno trattando per provare a raggiungere in tempi brevi un accordo per il trasferimento del talento classe 2007 Robinio Vaz. Raspadori infatti tentenna e prova a prendere tempo in attesa del Napoli e di una proposta più congrua.

    09:33

  20. Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Virgilio Sport. Martedì con il nome nuovo su cui si sarebbe fiondata la Juventus, Oscar Mingueza del Celta Vigo dopo aver impostato la possibile offerta per Federico Chiesa e valutato l’opzione Maldini. Inter in attesa di un colpo, mentre il Milan stringe per il rinnovo di Maignan e Nkunku ribadisce fedeltà ai rossoneri. Tiene ancora banco lo scambio Gatti-Loftus Cheek sull’asse Milan-Juve. Il Napoli al lavoro su Lucca e Lang, ma nel pomeriggio l’annuncio dello stop di Meret.

Diretta live calciomercato 13 gennaio 2026, Raspadori all'Atalanta, Lookman saluta, doppio colpo Juve con Mingueza e Chiesa Fonte: Virgilio Sport

Lucart

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio