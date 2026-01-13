Perso Raspadori, la Roma si concentra su Robinio Vaz. Massara, in mattinata, ha definito anche gli ultimi dettagli dell’operazione con l’Olympique Marsiglia per il trasferimento della punta francese classe 2007. Il blitz a Parigi del direttore sportivo della Roma ha chiuso la trattativa, dopo un colloquio con la famiglia e l’entourage del giocatore. Operazione da 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Passiamo a Malen, su cui sistano muovendo anche altri club. Siamo vicini alla chiusura, accordo sulla base di un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore il classe ’99 avrebbe avuto dei contatti diretti con Gian Piero Gasperini.