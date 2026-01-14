Virgilio Sport
Diretta live calciomercato 14 gennaio 2026, visite in corso Raspadori, mossa Chiesa per la Juve, Napoli su Valincic, dubbio Frattesi

Le notizie in tempo reale e le operazioni chiuse il 14 gennaio 2026, dopo l'avvio della sessione di riparazione del calciomercato invernale

Ultimo aggiornamento:

Riassunto dell'evento

Siamo nella fase più concitata e intensa della sessione invernale di calciomercato. La Roma dopo il no di Raspadori finito all’Atalanta si gode Robinio Vaz e altri due colpi in arrivo. La Juve aspetta Federico Chiesa e non solo. Milan alle prese con un nuovo stop mentre l’Inter valuta la cessione di Frattesi al Galatasaray.

Cronaca in diretta

  1. 12:14
    Agente Arena: "Lasciamolo giocare"

    L’agente di Antonio Arena, Giuseppe Pesce, ha parlato in esclusiva a SportMediaset. “Siamo felicissimi e orgogliosi – ammette l’agente – ma anche consapevoli che si tratta del primo step. C’è tanto lavoro da fare. Antonio è un ragazzo e un professionista incredibile. Ha una spiccata intelligenza emotiva, umile, lavoratore. Ricorda il nostro Kayode per applicazione e mentalità.  Ha proprio la testa per diventare un calciatore di alto livello. La speranza è che nessuno lo carichi di pressione. Lui deve stare tranquillo – prosegue Pesce – e fare quello che meglio sa fare. Forse è fin troppo maturo per l’età che ha. Deve combinare questa maturità alla spensieratezza dei 16 anni”.

    12:40
  2. 11:45
    Inter su Mlacic, rilancio a breve

    L’Inter non molla Mlacic dell’Hajduk Spalato: l’offerta attuale è di quattro milioni più bonus contro i sei richiesti, ma il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio preparano un rilancio nelle prossime ore. Se tutto andrà come sperato, riferisce Sky Sport, lunedì sarà a Milano per le visite.

    11:48
  4. 11:14
    Raspadori a La Madonnina per le visite mediche

    Stamani Giacomo Raspadori è arrivato alla clinica milanese “La Madonnina” per le visite mediche con l’Atalanta. Dopo gli esami di rito, la firma e l’annuncio ufficiale. Affare da 22 milioni di euro più 1 di bonus, contratto di 5 anni da 3,5 milioni a stagione (a crescere), ingaggio superiore all’Atletico dove l’attaccante non aveva trovato l’ambiente giusto e la continuità.

    11:17
  5. 10:46
    Max Allegri tedoforo di Milano Cortina 2026

    Come annunciato dallo stesso allenatore Max Allegri, in conferenza stampa, oggi ha indossato la tuta da tedoforo per portare la Torcia Olimpica per le strade di Borgomanero nella tappa che attraversa la cittadina.

    10:48
  6. 10:42
    Ajax, ufficiale Maximilian Ibrahimovic

    Il trasferimento di Maximilian Ibrahimovic all’Ajax, già annunciato dalle visite mediche, è sttao ufficializzato con un comunicato: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all’AFC Ajax. Il Club rossonero augura a Maximilian le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva”.

     

    10:45
  7. 10:26
    Roma, in chiusura Malen e apertura su Zirkzee

    Torniamo sulla Roma e il suo mercato invernale dopo le dichiarazioni, polemiche, di mister Gasperini. Secondo il Corsport, la trattativa che potrebbe portare nella Capitale l’attaccante atteso è in dirittura d’arrivo. Donyell Malen è atteso nelle prossime ore, salvo colpi di scena. Massara ha bruciato la concorrenza dell’Atletico Madrid che lo aveva individuato come alternativa saltato Raspadori, che ha scelto l’Atalanta. Accordo trovato con l’Aston Villa e con il giocatore: due milioni per il prestito, 24 milioni di obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions e al raggiungimento del 50% di presenze. Proprio la scelta di Jack ha riaperto la pista che porta a Zirkzee, scontento dell’esperienza al Manchester Utd al netto dei suoi problemi fisici.

    10:36
  8. 10:01
    Antonio Arena fa impazzire l'Italia

    Antonio Arena in 60 secondi e poco più ha conquistato i tifosi della Roma e l’Italia. Gasperini già aveva intuito le qualità tecniche e il secondo del gol del 16enne italo-australiano prelevato dal Pescara. Si porta già dietro un risultato enorme: è il primo calciatore della sua età a segnare in una competizione professionistica nei 5 top campionati europei. Sarà inevitabile l’interesse addosso delle big, italiane ed europee. La Roma, però, non lo cederà a poco prezzo.

    10:09
  10. 09:58
    Milan, ancora in stand by il rinnovo di Maignan

    Non c’è ancora il segnale decisivo, l’annuncio del rinnovo del contratto di Mike Maignan al Milan dopo la dichiarazione dello stesso Max Allegri in conferenza. Che cosa frena l’accordo e il relativo comunicato ufficiale? A irritare Igli Tare e la proprietà sarebbero anche le alte commissioni degli agenti del portiere francese, che hanno suscitato malumore.

    10:02
  11. 09:53
    Milan su Goretzka

    Il Milan ha avviato nuovi contatti per Goretzka. L’operazione è resa complicata dall’ingaggio oneroso del centrocampista, ma i rossoneri ci provano. Il club ha chiesto informazioni sul nazionale tedesco, 30 anni, in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco. Leon Goretzka non ha ancora deciso se rinnovare o no con i bavaresi. Il calciatore vive un momento di difficoltà al Bayern Monaco e il Milan vuole tentarlo.

    09:57
  12. 09:35
    Il futuro di Daniel Maldini

    Juventus, Lazio e Napoli le squadre che stanno seguendo Daniel Maldini che si ritrova all’Atalanta sempre con meno spazio. L’arrivo di Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid impone nuove cessioni oltre a Lookman, sempre più vicino all’addio. Dopo la Laizo, anche la Juve aveva palesato interesse per l’erede della dinastia, poi il Napoli che prima di procedere deve favorire il mercato in uscita.

    09:38
  13. 09:30
    Asta Valicic per giugno: Napoli e Roma se lo contendono

    Moris Valincic della Dinamo Zagabria è l’obiettivo del Napoli per giugno, l’esterno destro piace molto ma potrebbe arrivare solo dopo le cessioni in programma e con le condizioni migliori. Dunque, si parla di giugno secondo Gianluca Di Marzio che annuncia anche l’inserimento della Roma che sta seguendo il giocatore. Qualche settimana fa il suo nome era emerso, ma abbinato all’Inter. Classe 2022, il suo contratto scade nel 2029.

    09:35
  14. 09:14
    Il dubbio Frattesi

    Sullo sfondo, rimane l’incognita legata alla sorte riservata a Davide Frattesi che cerca spazio e continuità. Il centrocampista offensivo dell’Inter sperava in Chivu, ma le cose sono andate diversamente e ora la proposta del Galatasaray, interessato anche a Calhanoglu secondo i media turchi, va valutata. Soprattutto dopo le ultime operazioni di Roma e Juventus.

    09:16
  16. 09:11
    robiniovaz Fonte:ANSA
    Roma, visite e firma per Robinio Vaz

    La Roma è fuori dalla Coppa Italia, ma intanto si gode l’arrivo di Robinio Vaz. Oggi visite e firma per il colpo giallorosso in attesa degli altri colpi che aspetta mister Gasperini polemico, ieri sera, ai microfoni di Sportmediaset dopo la partita con il Torino.

    09:14
  17. 09:10
    Chiesa disposto a tagliarsi l'ingaggio per la Juve

    Stando alla Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa sarebbe disposto a tagliare il suo ingaggio pur di tornare a Torino sponda Juventus. Ora tocca ai club trovare l’intesa, Liverpool e dirigenza bianconera al lavoro.

    09:11
  18. 09:05
    Juve, rinnovo McKennie

    In un simile contesto, la Juventus deve accelerare per il rinnovo di Weston McKennie in scadenza di contratto. Spalletti lo stima e lo reputa un giocatore utile. Secondo quel che riporta Tuttosport, per lui servono almeno un triennale (se non un quadriennale) da 3,5-4 milioni a stagione per blindare la colonna bianconera ed evitare che possa volare altrove a zero. 

    09:09
  19. 09:00
    Raspadori in Italia

    L’Atalanta si prende Giacomo Raspadori oggi in Italia per visite e firma. L’attaccante italiano classe 2000, ormai ex Atletico Madrid, è atterrato all’aeroporto di Bologna nella tarda serata di martedì: “Sono molto felice di essere tornato in Italia, sono carico e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi tifosi allo stadio di Bergamo. La Nazionale rappresenta un fattore importante in questa mia scelta, ma fondamentale è un club con una grandissima motivazione come l’Atalanta“.

    09:07

  21. Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Virgilio Sport. Con la frattura di Fullkrug, cambia la lista delle priorità per il Milan che potrebbe tornare subito sul mercato visto che il tedesco potrebbe tornare in campo con la Roma per il 25 gennaio. C’è da dire che un simile stop evidenzia ancora quanto sia carente di alternative quel reparto per i rossoneri. Passi avanti tra Juve e Liverpool per Chiesa, con sullo sfondo Bernardo Silva. Inter-Galatasaray al lavoro per Frattesi e Calhanoglu anche se sul turco la società ribadisce il rinnovo.

