Torniamo sulla Roma e il suo mercato invernale dopo le dichiarazioni, polemiche, di mister Gasperini. Secondo il Corsport, la trattativa che potrebbe portare nella Capitale l’attaccante atteso è in dirittura d’arrivo. Donyell Malen è atteso nelle prossime ore, salvo colpi di scena. Massara ha bruciato la concorrenza dell’Atletico Madrid che lo aveva individuato come alternativa saltato Raspadori, che ha scelto l’Atalanta. Accordo trovato con l’Aston Villa e con il giocatore: due milioni per il prestito, 24 milioni di obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions e al raggiungimento del 50% di presenze. Proprio la scelta di Jack ha riaperto la pista che porta a Zirkzee, scontento dell’esperienza al Manchester Utd al netto dei suoi problemi fisici.