Diretta live calciomercato 16 gennaio 2026, Inter-Mlacic è fatta, intrigo Juve per Mateta e Vlahovic via, Frattesi in uscita

Rimaniamo in casa Milan. Il rinnovo di Mike Maignan, protagonista contro il Como, è vicinissimo: il portiere dovrebbe firmare un accordo che garantirà la società visto che il giocatore è in scadenza. A ribadirlo è la Gazzetta dello Sport di oggi. Intanto l’estremo difensore ieri sera a DAZN ha detto: “Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile. Eravamo preparati. Abbiamo iniziato mosci, hanno segnato ma non abbiamo preso il secondo. Abbiamo resistito da squadra e abbiamo fatto gol quando volevamo. Ci siamo chiusi bene e questo ci ha dato i tre punti stasera. Sappiamo delle serate da Milan così, con atmosfera e tensione. Quando finiamo così è sempre bello perché abbiamo lasciato tanta energia sul campo: in settimana lavoriamo, quando poi lo mostriamo sul campo è bello”.