Diretta live calciomercato 16 gennaio 2026, Inter-Mlacic è fatta, intrigo Juve per Mateta e Vlahovic via, Frattesi in uscita

Le notizie in tempo reale e le operazioni chiuse il 16 gennaio 2026, dopo l'avvio della sessione di riparazione del calciomercato invernale

Riassunto dell'evento

Siamo a metà della finestra di riparazione e alcuni colpi incominciano a disegnare le nuove squadre che vedremo in campo a breve. La Roma dopo il no di Raspadori, finito all’Atalanta, si gode Robinio Vaz e Malen. La Juve ha quasi chiuso per Oscar Mingueza e Chiesa è un punto interrogativo, per ora. L’Inter incomincia a impostare l’addio a Frattesi e valuta seriamente Vlahovic.

Cronaca in diretta

  1. 12:02
    Liverpool: torna Salah, Chiesa sogna la Juve

    Arne Slot ha definitivamente smentito, almeno per il momento, le voci di un suo possibile addio in questa sessione invernale di calciomercato e ha confermato in una conferenza stampa che Mohamed Salah tornerà al Liverpool dopo la Coppa d’Africa con l’Egitto. Federico Chiesa potrebbe chiudere subito dopo per la Juventus.

    12:05
  2. 11:55
    Napoli, la situazione di En-Nesyri

    Il Napoli segue En-Nesyri del Fenerbahce ed è una notizia che abbiamo già riportato ieri, citando i media turchi. La società ha aperto al prestito e per il club azzurro potrebbe essere una buona opportunità se la Roma non dovesse cedere Ferguson. Prima sarà indispensabile, però, cedere Lorenzo Lucca al Besiktas o all’Al-Hilal (ipotesi scambio con Marcos Alonso). Su Lang ancora tutto da definire.

    11:58
  4. 11:20
    Inter, c'è l'accordo per Mlacic

    Secondo quel che riporta Sky Sport, l’Hajduk Spalato ha accettato l’offerta dell’Inter di 5 milioni più bonus per Branimir Mlacic. Il 18enne è atteso a Milano tra domenica e lunedì, ma sarà nerazzurro dall’estate 2026.

    11:35
  5. 10:35
    Inter, la situazione di Calhanoglu: no al Galatasaray

    Dopo quanto avvenuto l’estate scorsa, il nome di Hakan Calhanoglu è tornato di attualità in tema di calciomercato. L’Inter non sembra disponibile a valutare la cessione e, stando a quel che riferisce Sky Sport, non ci sarebbero incontri programmati con il Galatasaray che intende rinforzarsi con un grande nome.

    10:38
  6. 10:20
    Juve-Mingueza, ostacolo clausola

    Tuttosport ci aggiorna sull’operazione che dovrebbe portare Oscar Mingueza a Torino. A creare un ostacolo sarebbe la clausola rescissoria che ammonta  a20 milioni. Dopo il sì del giocatore, è il club a impedire il trasferimento immediato per questioni economiche scaturite dalla presenza di questo capitolo a contratto. Si tratta.

    10:23
  7. 10:19
    Fiorentina su Thorsvedt, il Sassuolo tentenna

    La Fiorentina con l’arrivo di Fabio Paratici tenta l’operazione salvezza. Nell’elenco anche Kristian Thorsvedt: proposto un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro in caso di salvezza. Il Sassuolo non lo considera cedibile, ma il giocatore non intende rinnovare il contratto e intende essere ceduto.

    10:20
  8. 10:13
    Incognita Frattesi: lo scenario Inter

    Come emerso nella giornata di ieri, Davide Frattesi non è più insostituibile in questa Inter. E lo stesso giocatore ha espresso la volontà di giocare per garantirsi la fiducia in azzurro del ct Rino Gattuso. Marotta e Ausilio stanno lavorando: un’ipotesi è lo scambio con Nico Gonzalez, ma non è l’unica sul piatto. Oltre alla Turchia, Galatasaray, potrebbero esserci ancora possibilità in Premier.

    10:15
  10. 10:01
    Maignan-Milan, vicinissimo il rinnovo

    Rimaniamo in casa Milan. Il rinnovo di Mike Maignan, protagonista contro il Como, è vicinissimo: il portiere dovrebbe firmare un accordo che garantirà la società visto che il giocatore è in scadenza. A ribadirlo è la Gazzetta dello Sport di oggi. Intanto l’estremo difensore ieri sera a DAZN ha detto: “Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile. Eravamo preparati. Abbiamo iniziato mosci, hanno segnato ma non abbiamo preso il secondo. Abbiamo resistito da squadra e abbiamo fatto gol quando volevamo. Ci siamo chiusi bene e questo ci ha dato i tre punti stasera. Sappiamo delle serate da Milan così, con atmosfera e tensione. Quando finiamo così è sempre bello perché abbiamo lasciato tanta energia sul campo: in settimana lavoriamo, quando poi lo mostriamo sul campo è bello”.

    10:02
  11. 09:58
    Milan su Kostic

    Il Milan spinge per Andrej Kostic, attaccante 2007 del Partizan Belgrado che viene già indicato come il nuovo Vlahovic. Tare ha offerto 4,5 milioni con i serbi che ne chiedono 12 più bonus più una percentuale su un’eventuale futura rivendita. Secondo Sky Sport presto nuovi contatti.

    10:01
  12. 09:31
    Il destino di Vlahovic lontano dalla Juventus

    Mateta sarà il sostituto di Vlahovic che lascerà la Juventus, decisa a non rinnovare e a cederlo per puntare su un’alternativa meno dispendiosa. Ma dove approderà Dusan? All’Inter, come riportano i rumors recenti dopo l’interessamento molto concreto del Milan?

    09:33
  13. 09:28
    Ufficiale Raspadori all'Atalanta

    Dopo aver lasciato l’Atletico Madrid ad appena sei mesi di distanza dal suo trasferimento, Giacomo Raspadori è un giocatore dell’Atalanta in via ufficiale. L’azzurro avrà il numero 18.

    09:30
  14. 09:27
    Ufficiale, Malen alla Roma

    La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Malen dall’Aston Villa. Ecco il comunicato ufficiale condiviso sui social:

    09:29
  16. 09:10
    Juventus su Fortini

    La Juventus punta Niccolò Fortini, giocatore della Fiorentina. A riferirlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il laterale mancino piace alla dirigenza e allo staff tecnico bianconera, che si inserisce dopo l’interessamento della Roma.

    09:28
  17. 09:00
    Frattesi, contatti con il Nottingham Forest

    Nuovi contatti tra il Nottingham Forest e gli agenti di Davide Frattesi: secondo Sky Sport, il giocatore interessa, ma non è stata presentata un’offerta ufficiale. Quel che pare certo è che l’Inter e lo stesso giocatore non possano più sostenere questa situazione per via di obiettivi differenti.

    18:39

  19. Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Virgilio Sport. Giovedì con protagonista Frattesi, soprattutto nella parte conclusiva, per via dell’innegabile tentativo di trovare una soluzione che soddisfi giocatore e società. L’Inter valuta scambi e cessioni, ma soprattutto prova a individuare una via d’uscita. La Juve ha l’accordo con Oscar Mingueza, mentre il Milan punta su Kostic, il nuovo Vlahovic. Napoli sempre attivo per procedere alle cessioni, in particolare di Lucca.

