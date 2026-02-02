Un breve aggiornamento sulla situazione di Mateta, attaccante del Crystal Palace, s cui aveva messo gli occhi il Milan e prima ancora la Juventus. Si deciderà dopo un consulto per via della sua salute: lo staff medico incaricato dal club di via Aldo Rossi è a Londra per sincerarsi delle sue condizioni. L’intesa tra i due club prevede che il Milan verserà 35 milioni agli inglesi, mentre per il francese è pronto un triennale da 3-3,5 milioni l’anno più bonus se ci sarà il via libera da parte dei medici.