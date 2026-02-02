Virgilio Sport
Diretta live calciomercato 2 febbraio 2026 ultimo giorno dubbio Mateta, clamoroso Icardi-Juve, Lookman all'Atletico

Le notizie in tempo reale e le operazioni chiuse in questo ultimo giorno, rush finale della sessione di riparazione del calciomercato invernale

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Ultimo giorno utile per chiudere i trasferimenti: entro le 20 del 2 febbraio 2026 saranno fatti i giochi. L’Inter fatica per Jones. La Juve pensa a Mauro Icardi. Il Milan spera in Mateta, infine il Napoli prova ad aggiudicarsi i colpi last minute diventati indispensabili.

Cronaca in diretta

  1. 09:48
    Milan, chiuso il rinnovo di Maignan tocca a Mateta: consulto

    Un breve aggiornamento sulla situazione di Mateta, attaccante del Crystal Palace, s cui aveva messo gli occhi il Milan e prima ancora la Juventus. Si deciderà dopo un consulto per via della sua salute: lo staff medico incaricato dal club di via Aldo Rossi è a Londra per sincerarsi delle sue condizioni. L’intesa tra i due club prevede che il Milan verserà 35 milioni agli inglesi, mentre per il francese è pronto un triennale da 3-3,5 milioni l’anno più bonus se ci sarà il via libera da parte dei medici.

    09:51
  2. 09:39
    Pisa, il nuovo allenatore post Gilardino

    Subentra ad Alberto Gilardino, ormai ex allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, attuale tecnico dell’Elfsborg. Questo il comunicato dell’esonero dell’ex attaccante: “Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra”.

    09:48
  4. 09:30
    Roma, l'ultimo colpo (?)

    È previsto nella notte l’arrivo di Bryan Zaragoza all’aeroporto di Fiumicino, per chiudere con la Roma. Visite e firma già archiviate: dovrebbe approdare in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

    09:41
  5. 09:10
    Inter, poche ore per capire il futuro di Frattesi

    Jones si complica. Il centrocampista aveva già dato l’ok al trasferimento, anche dal punto di vista economico, ma il nodo era il rinnovo con il Liverpool, condizione necessaria prima di poter partire in prestito con diritto di riscatto. La situazione di Frattesi blocca l’operazione, a poche ore dalla chiusura della sessione invernale.

    09:32
  6. 09:00
    Mateta al Milan, la situazione

    A poche ore, il Milan sta cercando l’accordo definitivo con il Crystal dopo l’intesa di massima con Mateta. Vediamo se l’ostacolo “ginocchia” sarà risolto entro le 20 oppure no.

    00:34
  7. 08:45
    Clamoroso Icardi alla Juventus (di nuovo)

    C’è stato un tempo che sembrava fatta, poi accadde quel che sappiamo. Adesso pare che Mauro Icardi voglia tornare in Italia, alla Juventus e che sia l’attaccante argentino la soluzione possibile per il club in cerca di un attaccante. Poche ore e sapremo se l’operazione riuscirà, con via libera del Galatasaray.

    00:32
  8. 08:30
    Atletico, arriva Lookman

    Via Raspadori, arriva Lookman: l’operazione Atletico-Atalanta forse era stata pensata così fin dall’inizio. Giri immensi e poi l’epilogo per Ademola è la Liga.

     

     

    00:30

  11. Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Virgilio Sport. Il Milan tira la corda per Mateta. La Juventus prova a chiudere per Rugani alla Fiorentina e il clamoroso colpo Icardi. Marotta chiude il mercato, in una giornata davvero da incubo per l’Inter.

