Diretta live calciomercato 20 agosto 2025, il Milan fa un'altra super cessione in Premier

L’Atalanta trova il nuovo Retegui; la Juve cerca disperatamente di piazzare gli esuberi (alcuni persino clamorosi); l’Inter prepara un paio di cessioni per fare gli ultimi botti; il Napoli alla spasmodica ricerca di un sostituto di Lukaku
Intanto il Bologna di Sartori continua a rinnovarsi e a parlare sempre più… Italiano. Dal Cagliari è arrivato Nadir Zortea. L’esterno, scuola Atalanta, è reduce da un ottimo campionato in Sardegna. I rossoblù emiliani hanno pagato il cartellino 7,5 milioni
Sempre in casa Bologna da registrare l’interessamento per Jonathan Rowe del Marsiglia. Trattativa ben avviata
Il Milan di Allegri, che sia vero o no l’interessamento per Rabiot, ha ancora poco peso in attacco. Il nome in cima alla lista resta il danese Hojlund del ManUtd che però adesso è finito pure nel radar del Napoli. I rossoneri hanno sempre aperta la porta Vlahovic (ma c’è il macigno del contratto in scadenza e dell’ingaggio completamente fuori mercato) e il gigante Boniface del Bayer Leverkusen che resta un’opzione molto interessante.
Intanto in uscita da segnalare Okafor. L’esterno di nazionalità svizzera che, complici vari infortuni, ha passato una stagione travagliata pur culminata con la vittoria dello scudetto a Napoli. Il giocatore se ne va a Leeds per la ragguardevole cifra di 21 milioni! Tenuto conto che il Milan lo pagò 15 al Salisburgo e che in due anni ha contribuito poco o niente alle fortune rossonere, davvero un bel colpo quasi quanto quello di Thiaw.
Subito entusiasmo per l’arrivo nella Capitale del giamaicano Leon Bailey. Intanto però la Roma si ritrova con una situazione strana legata a Dybala, che secondo alcuni starebbe flirtando oltre oceano: con il Boca e con l’Inter Miami dove giocano argentini illustri… Lui in realtà per adesso ha smentito qualsiasi ipotesi di allontanamento da Roma.
Dovbyk invece è arcinoto, non piace più e si tenta qualunque strada per cederlo. Adesso è stato inserito addirittura nella rosa per possibili sostituti di Lukaku alla guida dell’attacco del Napoli! Si parla di valutazioni in corso…
La Juve in autogestione come sappiamo deve vendere se vuole comprare qualcuno. Tra i possibili partenti ci sono 3 cariatidi (senza offesa per nessuno) come Douglas Luiz, Arthur e Milik. Douglas Luiz è sul mercato per 40 milioni: le voci dicono che il Nottingham Forest sia decisissimo a prenderlo e che siano “ai dettagli” che significa tutto e niente. Ma ormai sono giorni che se ne parla, nessuno smentisce ufficialmente per cui è probabilissimo che le parti stiano facendo mercatino per togliere qualche zero qua e là.
Sembra impossibile ma anche Arthur pare abbia mercato. Si parla di un interessamento del Betis Siviglia ma soprattutto del Gremio, squadra d’origine del compassato centrocampista brasiliano che ha un contratto con la Juve fino al 2027. Si parla dell’ennesimo prestito e Comolli sta tentando di metterci stavolta l’obbligo di riscatto.
Tra i possibili partenti pure il fantasmatico Arek Milik, capace nell’ultima stagione di giocare 0 minuti per continue ricadute del suo infortunio. Si è persino fatto male in palestra durante una breve apparizione in ritiro… Il Betis potrebbe essere interessato a lui, la Juve lo lascia andare in prestito secco (gli andalusi si accollerebbero i 1,7 milioni di ingaggio del bomber polacco)
L’esterno argentino della Juve, non è amato a Torino dalla tifoseria e Tudor fatica a trovargli un senso in campo. E’ sul mercato da tempo. Su di lui tante tante tante voci da almeno due mesi, ma per adesso niente di definitivo. In realtà Nico Gonzalez, nonostante nell’ultima stagione non abbia brillato, ha diversi estimatori e la Juve cerca di creare una piccola asta per riuscire a portare a casa una trentina di milioni che corrispondono più o meno a quanto lo ha pagato pochi mesi fa alla Fiorentina. Se fino a lunedì sembrava promesso sposo dell’Atletico di Cholo Simeone includendo nell’affare anche l’esterno Molina (gradito alla Juve), adesso il giocatore sembra essere appetito anche dalla Roma di Gasp che difficilmente potrà mettere sul piatto il cash preteso da Comolli
L’Inter cerca di piazzare sul mercato almeno 3 giocatori non ritenuti più centrali nel progetto: Pavard, Asllani e Taremi (oltre a Palacios). Secondo le voci di radiomercato il francese sarebbe stato offerto in Arabia ma per ora non ci sarebbe niente di concreto; l’albanese invece sarebbe oggetto di una trattativa con il Bologna (si parla di una valutazione sui 10 milioni) e l’iraniano vorrebbe tanto andarsene in Premier ma di offerte vere e proprie per ora zero. Marotta conta con queste cessioni di racimolare almeno una cinquantina di milioni da investire su un acquisto top: sfumato Lookman, l’attenzione è sempre su Konè della Roma e Solet dell’Udinese.
A Napoli l’infortunio di Lukaku ha di fatto riaperto il mercato per cercare una punta di peso ed esperienza che possa supplire il belga almeno fino al rientro. Nonostante i 35 milioni spesi per Lucca, Conte vuole un bomber vero e per questo si stanno facendo le ipotesi più disparate. Fino a ieri c’era anche Krstovic tra i nomi papabili, ma Corvino lo ha dirottato verso Bergamo; adesso il nome più gettonato è quello di Rasmus Hojlund che fino a un paio di giorni fa era già dato come certo al Milan. I più fantasiosi azzardano persino un interessamento per Dusan Vlahovic ma la nota situazione contrattuale del serbo è un ostacolo molto difficilmente sostenibile per uno parsimonioso come DeLa.
Adrien Rabiot ha le ore contate al Marsiglia. L’ex centrocampista della Juve si è reso protagonista di uno scontro con un compagno ed è stato giubilato dal club rivierasco. Ora è sul mercato e ovviamente c’è chi lo vede interessante per il Milan di Allegri, suo estimatore nel trascorso bianconero. Come noto il francese l’anno scorso lasciò la Juve alla quale aveva chiesto un ingaggio mostruoso, rimase senza club fino all’autunno quando si accasò al Marsiglia “accontentandosi” di 3,5 milioni all’anno
Radiomercato dice che nelle ultime ore in casa Juve si siano follemente innamorati di Edon Zhegrova, il 25 enne kosovaro del Lille, abilissimo nel dribbling e capace di ricoprire bene ruoli di mezzapunta ed esterno offensivo. Il giocatore ha saltato la prima di Ligue-1, è in scadenza di contratto nel 2026 e non ha intenzione di rinnovare. Dopo i sondaggi dei giorni scorsi pare che Madama abbia offerto ai francesi 25 milioni. Ma c’è da trattare. Intanto, dettaglio non da poco, il giocatore pare anche che abbia detto sì all’idea di andare a Torino e ricomporre la coppia gol con Jonathan David
Il Toro deve sistemare il centrocampo rimasto orfano della qualità di Samuele Ricci. L’idea delle ultime ore è Hans Nicolussi Caviglia, sì proprio il prodotto della cantera juventina che ha fatto un buonissimo campionato a Venezia. I granata avrebbero proposto ai lagunari 8 milioni per il cartellino
L’Atalanta trova a Lecce il sostituto di Mateo Retegui andato in Arabia. Il nuovo centravanti degli orobici è il montenegrino Nikola Krstovic, segnalatosi nell’ultima stagione come una delle punte più promettenti della Serie A con i suoi 11 gol e alcune giocate che hanno fatto intravedere un grande prospetto. La Dea ha convinto i salentini mettendo sul piatto 25 milioni + il 10% sulla futura rivendita
Meno 11 alla fine del mercato estivo. Stiamo decisamente entrando nella fase dei saldi, pur con il campionato praticamente alle porte. Le big sono ancora incomplete e quindi cercano di coprire le caselle vuote nell’organico. Tutte però sono accomunate da difficoltà economiche per cui prima devono cedere e poi pensare a comprare. La Juve con i suoi tantissimi esuberi milionari se riuscisse a piazzarne almeno alcuni potrebbe effettivamente rivoluzionare al squadra, ma non è così facile come possa sembrare. Gli acquirenti sanno delle ristrettezze e rilanciano (o abbassano a seconda) e i calciatori si impuntano rifiutando offerte sulla carta interessanti.
