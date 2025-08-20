Diretta live calciomercato 20 agosto 2025, il Milan fa un'altra super cessione in Premier

Il Milan di Allegri, che sia vero o no l’interessamento per Rabiot, ha ancora poco peso in attacco. Il nome in cima alla lista resta il danese Hojlund del ManUtd che però adesso è finito pure nel radar del Napoli. I rossoneri hanno sempre aperta la porta Vlahovic (ma c’è il macigno del contratto in scadenza e dell’ingaggio completamente fuori mercato) e il gigante Boniface del Bayer Leverkusen che resta un’opzione molto interessante.

Intanto in uscita da segnalare Okafor. L’esterno di nazionalità svizzera che, complici vari infortuni, ha passato una stagione travagliata pur culminata con la vittoria dello scudetto a Napoli. Il giocatore se ne va a Leeds per la ragguardevole cifra di 21 milioni! Tenuto conto che il Milan lo pagò 15 al Salisburgo e che in due anni ha contribuito poco o niente alle fortune rossonere, davvero un bel colpo quasi quanto quello di Thiaw.