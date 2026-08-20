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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Milan ufficiale Moreira. Como all in su Kean

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 20 agosto dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, giovedì 20 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Il Milan ufficializza Moreira e aspetta offerte per Rafa Leao, valutato sessanta milioni di euro dalla proprietà. L’Inter ecco Curtis Jones dal Liverpool per 35 milioni di euro. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea e Favasuli dal Catanzaro. Juve è Kessie l’obiettivo per la mediana. La Roma preleva Rodrigo Mora del Porto e osserva Malick Fofana del Lione. Rodri al Barcellona, Konsa all’Arsenal. La Lazio prende Bamba Dieng, Como affondo decisivo per Kean, Ricci si avvicina. Qui tutte le notizie della giornata del 20 agosto:

cronaca in diretta

  1. 12.54
    Napoli, scambio con l’Atletico

    Il Napoli è impegnato in uno scambio con l’Atletico Madrid. Milinkovic-Savic approderebbe ai Colchoneros; percorso inverso invece per Musso. Trattativa avviata. 

    12:53
  2. 12.27
    Milan, ecco Moreira
    12:14
  4. 12.15
    Juve, Kessie a centrocampo

    La Juve resta impegnata sul fronte uscite, dopodiché i bianconeri andranno all’assalto di Kessie (svincolato) che continua ad aspettare la Vecchia Signora. 

    12:14
  5. 12.09
    Torino, preso Fortini

    Il terzino Fortini è un nuovo giocatore dei granata. Il giocatore arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. 

    12:09
  6. 12.02
    Como, tutto su Kean

    Il Como fa sul serio per Moise Kean. In giornata nuova offerta della proprietà lariana alla Fiorentina con il fine di convincere il club viola a cedere il centravanti della Nazionale italiana. 

    12:01

  8. Il Milan ufficializza Moreira e aspetta offerte per Rafa Leao, valutato sessanta milioni di euro dalla proprietà. L’Inter ecco Curtis Jones dal Liverpool per 35 milioni di euro. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea e Favasuli dal Catanzaro. Juve è Kessie l’obiettivo per la mediana. La Roma preleva Rodrigo Mora del Porto e osserva Malick Fofana del LioneRodri al Barcellona, Konsa all’Arsenal. La Lazio prende Bamba Dieng, Como affondo decisivo per Kean, Ricci si avvicina

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Milan ufficiale Moreira. Como all in su Kean Fonte: Getty

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