LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Milan ufficiale Moreira. Como all in su Kean

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, giovedì 20 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Il Milan ufficializza Moreira e aspetta offerte per Rafa Leao, valutato sessanta milioni di euro dalla proprietà. L’Inter ecco Curtis Jones dal Liverpool per 35 milioni di euro. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea e Favasuli dal Catanzaro. Juve è Kessie l’obiettivo per la mediana. La Roma preleva Rodrigo Mora del Porto e osserva Malick Fofana del Lione. Rodri al Barcellona, Konsa all’Arsenal. La Lazio prende Bamba Dieng, Como affondo decisivo per Kean, Ricci si avvicina. Qui tutte le notizie della giornata del 20 agosto:
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