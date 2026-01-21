Virgilio Sport
Diretta live calciomercato 21 gennaio 2026 Roma-Dragusin è fatta, la Juve supera il Napoli per En Nesyri, colpo Inter

Le notizie in tempo reale e le operazioni chiuse il 21 gennaio 2026, dopo l'avvio della sessione di riparazione del calciomercato invernale

Siamo entrati nella fase più intensa della finestra di riparazione di calciomercato e si incomincia a fare il conto alla rovescia. La Roma avverte i primi problemi derivanti dal rinnovo di Dybala, passato in secondo piano davanti all’emergenza. Si stringe per Dragusin. La Juve si muove su differenti fronti, da Mateta a Kessie. Il Milan, intanto, si appresta a chiudere il definito assetto del club, mentre il Napoli si affretta a chiudere le cessioni di Lang e Lucca, ai dettagli. Poi sarà asta per l’attaccante marocchino En Nesyri.

  1. 10:50
    Romagnoli in Arabia con Mancini

    Secondo Sky Sport, l’Al-Sadd allenato da Roberto Mancini torna alla carica per Alessio Romagnoli: l’offerta per lo stipendio è importante, per 3 anni. Il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento, anche perché dalla Lazio non è mai arrivata una proposta di rinnovo e il suo contratto scade 2027.

    10:52
  2. 10:15
    Atalanta, incominciano le cessioni

    Ufficiale il prestito di Ben Godfrey dall’Atalanta al Brondby fino a fine stagione. Il difensore inglese era arrivato a Bergamo l’estate 2024 dall’Everton.

    10:19
  4. 09:57
    Rinnovo Dybala in stand-by

    Ancora nessun nuova sul rinnovo tra Paulo Dybala e la Roma. Il campione argentino ha palesato, nelle ultime dichiarazioni, una certa incertezza in merito al suo futuro in Europa nonostante avesse sempre palesato affetto e attaccamento alla maglia e alla città capitolina, dove vive con la moglie Oriana.

    09:58
  5. 09:54
    Dzeko, futuro lontano dalla Fiorentina

    Edin Dzeko starebbe preparando la sua uscita di scena dalla Fiorentina, in questa sessione invernale. Su di lui ci sono lo Schalke 04 e il Paris Fc, con i tedeschi in vantaggio stando a quel che riportano le fonti e i media locali.

    09:56
  6. 09:44
    Fabbian a Firenze, tutto fatto

    a Firenze è arrivato Giovanni Fabbian, che lascia Bologna mentre Sohm fa il percorso inverso. Intanto, è ai saluti Edin Dzeko, che può chiudere con lo Shalke 04.

    09:50
  7. 09:05
    La Juventus non molla En Nesyri e disturba il Napoli

    La Juventus continua a seguire Mateta, operazione ostacolata dal Crystal Palace. Ora quello più vicino è En-Nesyri, infastidendo di fatto il Napoli. Si continua a cercare anche un vice Yildiz, con un tentativo che è stato fatto per Albert Gudmundsson, che la Fiorentina però considera incedibile.

    09:09
  8. 09:00
    Dragusin ha detto sì alla Roma, si tratta a oltranza con il Tottenham

    Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore Dragusin ha detto sì alla Roma. Ora la palla passa ai due club, che devono cercare l’accordo: Il Tottenham chiede 20 milioni subito o prestito con obbligo di riscatto.

    09:07
  10. 08:45
    Inter, Marotta sul colpo Jakirovic

    Il presidente dell’Inter, sconfitta dall’Arsenal, ha rilasciato alcune affermazioni fondamentali in chiave mercato sul talento classe 2008 Jakirovic. Beppe Marotta si è mostrato ottimista: “Sappiamo che la Dinamo ha sempre giocatori molto interessanti – ha detto Marotta – Non nascondo che i miei collaboratori hanno fatto sicuramente un sondaggio e quindi spero che si possa arrivare alla conclusione. Saremmo felici di annoverare questo ragazzo nella nostra squadra, e mi riferisco anche all’Under 23″, ha detto a Sky Sport.

    09:05

  12. Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Virgilio Sport. La Juventus segue diverse piste per non trovarsi in difficoltà a fine sessione. Il Milan sta per definire il passaggio di proprietà mentre il Napoli ha deciso di procedere appena Lucca troverà l’intesa perfetta con il Nottingham. Affare fatto per Lang al Galatasaray.

