Diretta live calciomercato 21 gennaio 2026 Roma-Dragusin è fatta, la Juve supera il Napoli per En Nesyri, colpo Inter

Il presidente dell’Inter, sconfitta dall’Arsenal, ha rilasciato alcune affermazioni fondamentali in chiave mercato sul talento classe 2008 Jakirovic. Beppe Marotta si è mostrato ottimista: “Sappiamo che la Dinamo ha sempre giocatori molto interessanti – ha detto Marotta – Non nascondo che i miei collaboratori hanno fatto sicuramente un sondaggio e quindi spero che si possa arrivare alla conclusione. Saremmo felici di annoverare questo ragazzo nella nostra squadra, e mi riferisco anche all’Under 23″, ha detto a Sky Sport.