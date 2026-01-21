Diretta live calciomercato 21 gennaio 2026 Roma-Dragusin è fatta, la Juve supera il Napoli per En Nesyri, colpo Inter

Siamo entrati nella fase più intensa della finestra di riparazione di calciomercato e si incomincia a fare il conto alla rovescia. La Roma avverte i primi problemi derivanti dal rinnovo di Dybala, passato in secondo piano davanti all’emergenza. Si stringe per Dragusin. La Juve si muove su differenti fronti, da Mateta a Kessie. Il Milan, intanto, si appresta a chiudere il definito assetto del club, mentre il Napoli si affretta a chiudere le cessioni di Lang e Lucca, ai dettagli. Poi sarà asta per l’attaccante marocchino En Nesyri.