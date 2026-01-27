Virgilio Sport
Diretta live calciomercato 27 gennaio 2026 Kolo Muani alla Juve è possibile, rinnovo Yildiz, visite Maldini

Le notizie in tempo reale e le operazioni chiuse il 27 gennaio 2026, rush finale della sessione di riparazione del calciomercato invernale

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Riassunto dell'evento

Siamo entrati nella fase finale della finestra di riparazione di calciomercato e si incomincia a fare il conto alla rovescia. L’Inter attende con fiducia l’arrivo di Perisic, ma valuta un portiere da inserire in prospettiva. La Juve dopo il mancato accordo con En-Nesyri vira su Beto. Maldini va alla Lazio, mentre il Napoli è pronto a chiudere per un rinforzo diventato indispensabile.

LE DATE | TABELLONE

Cronaca in diretta

  1. 10:53
    Ufficiale, Annika Paz all'Inter

    Annika Paz è il nuovo acquisto dell’Inter: adesso è ufficiale. Lo rende noto il club nerazzurro attraverso un comunicato: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Annika Paz. L’attaccante argentina classe 2008 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027. Cresciuta nel vivaio del River Plate, Paz ha debuttato da professionista nel 2024, segnando il suo primo gol in prima divisione contro il Belgrano. È stata protagonista nelle nazionali giovanili argentine, prima da capitana dell’Under-17 e poi venendo convocata nell’Under-20. Nel 2025 ha esordito con la nazionale maggiore nel match contro l’Uruguay, segnando dopo 13 minuti dal suo ingresso. A soli 16 anni è diventata la più giovane marcatrice della storia della nazionale femminile sudamericana. Paz è stata convocata per il Campionato Sudamericano Sub 20 in Paraguay, dove l’Argentina esordirà il 7 febbraio contro l’Ecuador”.

    10:55
  2. 10:45
    Inter, Luis Henrique verso il Bournemouth

    Luis Henrique piace agli inglesi del Bournemouth, ma la sua partenza dipenderà dal destino di Ivan Perisic. A riportarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

    10:50
  4. 09:47
    Juve, rinnovo Yildiz

    Il rinnovo di Yildiz è un tema, per la Juventus e anche per Luciano Spalletti che ritiene il giocatore indispensabile in questa fase. Come anticipato già, sarebbe tutto pronto: unico dubbio la scadenza che andrà concordata, 2030 o 2031. A riportarlo è Tuttosport.

    09:50
  5. 09:45
    Milan, Nkunku è ancora sul mercato

    Christopher Nkunku si è acceso, ma secondo le ultime rimane una delle possibili pedine del mercato del Milan. L’attaccante sarebbe ancora in uscita, secondo quanto riporta calciomercato.com.

    09:46
  6. 09:34
    La Roma continua a seguire Carrasco

    La Roma continua a seguire Carrasco con la speranza di un’apertura al prestito. Dopo Malen, Robinio Vaz e Venturino Yannick Carrasco sarebbe il quarto rinforzo di rilievo. Contatti con gli agenti del belga e con l’Al-Shabab, dove gioca dal 2023.

    09:44
  7. 09:15
    Napoli su Alisson Santos

    Secondo Sky Sport, il Napoli ha preso contatti con lo Sporting per Alisson Santos, ala brasiliana.

    09:42
  8. 09:00
    Juventus, Kolo Muani è possibile

    L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha confermato come la Juventus potrebbe tornare su Kolo Muani. L’attaccante francese del Psg, ora in prestito al Tottenham ma bianconero negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, sarebbe il preferito di Spalletti oltre che una delle possibilità concrete dopo il no di En Nesyri.

    09:40

  11. Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Virgilio Sport. Il caso Romagnoli ha preso la scena per qualche ora, ma l’arrivo di Maldini ha spostato l’equilibrio. L’Inter progetta l’uscita di scena di Luis Henrique, con l’obiettivo Perisic sullo sfondo. Il no di En Nesyri alla formula proposta, induce la Juventus a puntare Beto e ad accarezzare l’idea Zirzkee. Milan in cerca del colpo migliore. Napoli in fermento, soprattutto dopo la constatazione dell’ennesimo infortunio.

