Diretta live calciomercato 4 agosto 2025, irrompe Lookman, clamoroso Juventus, Milan su Athekame

Gleison Bremer, difensore della Juventus tornato in campo dopo oltre 300 giorni dalla rottura del crociato patita a Lipsia nel 2024, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Il peggio è stato l’inizio, quando il chirurgo mi ha detto che sarei dovuto stare fermo nove mesi e non sei/sette come capita solitamente a chi si rompe il crociato. Il mio purtroppo non è stato un crociato normale, ma ora sto bene e guardo avanti. Tornerò ai miei livelli. Il rientro in campo? Ho provato una sensazione bellissima dopo tanti mesi di lavoro e sacrificio, mi sono sentito a mio agio. Ovviamente mi manca ancora qualcosa a livello fisico, però sono sulla strada giusta. Ai primi contrasti ho avvertito un po’ di paura, ma credo sia normale, poi è andato tutto in automatico: quando non ci pensi, va meglio. Adesso il mio obiettivo è giocare le prossime tre amichevoli per raggiungere la condizione migliore”. Inoltre ha parlato della situaizone della squadra facendo riferimento anche a Dusan: “Vlahovic è un ragazzo positivo e si pone sempre obiettivi molto alti. Sinceramente spero che alla fine Vlahovic resti qui per darci una mano. Sono scelte personali. La decisione sarà la sua, io spero soltanto sia la migliore per la Juventus e per lui”.