Oggi il PSG torna in campo per gli allenamenti che vedranno al centro dell’attenzione il portiere Gigio Donnarumma, alle prese con diversi colloqui per il suo rinnovo di contratto. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per trovare la quadra e prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2026. Per lui si sarebbero già mostrati interessati Manchester City e Utd oltre a Juventus e Inter che, però, chiederebbero un taglio all’ingaggio.