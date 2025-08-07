Diretta live calciomercato 7 agosto 2025, Tottenham su Rafa Leao, 100 milioni al Milan, Juve su Kolo Muani, Inter-Lookman

Come previsto, la Juventus opera le prime cessioni della sessione estiva. Il primo giocatore a partire è Timothy Weah che è stato presentato al Marsiglia. Al club bianconero va 1 milione di euro per il prestito più 14,4 milioni pagabili in quattro esercizi per il riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Inoltre, al raggiungimento di determinati obiettivi, la Juventus incasserà un massimo di 4,1 milioni di bonus. “Dopo due stagioni in bianconero, Timothy Weah saluta la Juventus. Arrivato a Torino nell’estate del 2023, Timothy ha indossato per due anni la maglia della Juventus, scendendo in campo 78 volte. Sono state sette le reti messe a segno, di cui sei soltanto in quest’ultima stagione che è stata la sua migliore a livello di numeri. Buona fortuna per questo nuovo capitolo della tua carriera, Timothy!”, si legge nel comunicato bianconero.