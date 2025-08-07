Virgilio Sport
CALCIOMERCATO LIVE

Diretta live calciomercato 7 agosto 2025, Tottenham su Rafa Leao, 100 milioni al Milan, Juve su Kolo Muani, Inter-Lookman

Le notizie in tempo reale di giovedì 7 agosto. News, rumors e gli affari fatti in questa fase che apre alla sessione estiva vera e propria

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Il Milan si gode Jashari, mentre la chiusura dell’Atalanta su Lookman ribalta la situazione e impone un rilancio all’Inter. La Juve tenta di chiudere un accordo per Vlahovic per puntare, poi, Koulierakis, O’Riley e a un colpo di mercato top. Il Napoli saluta Simeone. Qui tutte le notizie live principali che emergeranno nel corso della giornata su Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma.

LE DATE | TABELLONE

Cronaca in diretta

  1. 11:30
    Simeone è a Torino per visite e firma

    Come mostrano le immagini di Sky Sport, Giovanni Simeone è arrivato a Torino per sottoporsi alle viste di rito e poi procedere alla firma con il club di Urbano Cairo. Per lui si tratta di un addio al Napoli squadra in cui non aveva più spazio.

    11:39
  2. 10:48
    Tottenham su Leao, 100 milioni al Milan

    Il Tottenham punta in alto e punta su Rafael Leao. Secondo GiveMeSport, gli Spurs sono disposti a presentare un’offerta da 100 milioni di euro al Milan per il giocatore portoghese che andrebbe a sostituire Heung-min Son trasferitosi nella MLS. La cifra è quella richiesta dal club rososnero già quando erano altri i club di Premier interessati.

    10:55
  4. 10:36
    Simeone al Torino, è fatta

    È fatta per Giovanni Simeone al Torino: ieri il giocatore ha salutato i compagni del Napoli. Operazione in prestito oneroso a 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni più bonus.

    10:47
  5. 10:00
    Morata tentato dall'Arabia

    Secondo quanto riporta Marca, Alvaro Morata sarebbe entrato nel mirino dell’Al Qadisiya, guidata da Michel. Tra Como e Milan forse potrebbe spuntarla se la situazione non dovesse sbloccarsi in via definitiva.

    10:01
  6. 09:55
    Donnarumma, ancora nulla da aggiungere sul rinnovo con PSG

    Ancora nulla di nuovo sul rinnovo di Gigio Donnarumma con il PSG che vorrebbe chiudere l’accordo per evitare situazioni sgradevoli. Considerate le tentazioni inglesi, ovvero l’interesse di Manchester City e Utd per il portiere azzurro e la nostalgia che potrebbe colpire il giocatore (Juve e Napoli alla finestra) blindare il suo contratto è una mossa inevitabile.

    09:57
  7. 09:53
    Kolo Muani-Juventus, si lavora per l'accordo

    Come anticipato già nella diretta live di mercoledì 6 agosto, Kolo Muani si è allenato a parte in previsione di un possibile trasferimento alla Juventus. Entro i prossimi giorni il club dovrebbe trovare l’accordo definitivo con il PSG, forte anche della plusvalenza che incasserà  per Timothy Weah andato al Marsiglia.

    09:55
  8. 09:46
    Milan, il Manchester Utd apre al prestito di Hojlund

    Rasmus Hojlund e il Milan, c’è una novità. Secondo Sky Sport, il Manchester United potrebbe aprire al prestito dell’attaccante danese nel caso in cui i Red Devils dovessero riuscire ad acquistare Sesko.

    09:55
  10. 09:44
    Napoli, vicino Juanlu Sanchez e Gutierrez

    Il Napoli è più vicino a Juanlu Sanchez. L’ultima offerta ammonta a 17 milioni di euro, senza bonus. Il giocatore spinge per il trasferimento e non resta quindi che aspettare l’ok. Intanto si lavora sul fronte Miguel Gutierrez, per cui è stato trovato un accordo verbale con il Girona.

    09:46
  11. 09:30
    Morata-Como, avanza la trattativa

    Secondo quel che riporta Sky Sport, la trattativa per Alvaro Morata al Como si sarebbe sbloccata e presto il giocatore spagnolo potrebbe tornare in Serie A, dopo aver militato al Galatasaray a seguito della rotta con il Milan.

    09:34
  12. 09:01
    Juve, ufficiale Weah

    Come previsto,  la Juventus opera le prime cessioni della sessione estiva. Il primo giocatore a partire è Timothy Weah che è stato presentato al Marsiglia. Al club bianconero va 1 milione di euro per il prestito più 14,4 milioni pagabili in quattro esercizi per il riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Inoltre, al raggiungimento di determinati obiettivi, la Juventus incasserà un massimo di 4,1 milioni di bonus. “Dopo due stagioni in bianconero, Timothy Weah saluta la Juventus. Arrivato a Torino nell’estate del 2023, Timothy ha indossato per due anni la maglia della Juventus, scendendo in campo 78 volte. Sono state sette le reti messe a segno, di cui sei soltanto in quest’ultima stagione che è stata la sua migliore a livello di numeri. Buona fortuna per questo nuovo capitolo della tua carriera, Timothy!”, si legge nel comunicato bianconero.

    09:33
  13. 08:51
    Inter, Leoni del Parma nel mirino

    Con le trattative che porteranno Sebastiano Esposito al Parma potrebbero riaprirsi concretamente i presupposti al trasferimento, all’Inter, di Giovanni Leoni. Il difensore, stimato da Beppe Marotta, è stato valutato 40 milioni dal club emiliano.

    09:31
  14. 08:45
    Inter-Lookman, nuovo contatto

    Secondo calciomercato.com, ieri ci sarebbero stati nuovi contatti tra i rappresentanti di Ademola Lookman e l’Inter. Piero Ausilio avrebbe avuto un colloquio ma l’avanzamento avverrà a momento debito, quando la situazione sarà più serena con l’Atalanta.

    09:28
  16. 08:34
    Jashari al Milan, ufficiale

    Concluso l’iter delle visite mediche, Jashari è un giocatore del Milan. Annuncio ufficiale ieri. Dopo una lunga trattativa, alla fine chiusa con un’operazione da 34 milioni più 3 di bonus con il Bruges.

    17:25

  18. Buongiorno e benvenuti alla redazione di Virgilio Sport. Con l’ufficialità di Jashari al Milan si chiude una giornata densa di piccole e importanti novità sul fronte mercato. L’Inter deve risolvere il nodo Lookman e valuta un piano B, che porta a Sancho. la Juve è alle prese con Vlahovic che ancora blocca il mercato in entrata e Kolo Muani. Napoli saluta Simeone, diretto a Torino.

Diretta live calciomercato 7 agosto 2025, Tottenham su Rafa Leao, 100 milioni al Milan, Juve su Kolo Muani, Inter-Lookman Fonte: Virgilio Sport

Proteggi

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio