Diretta live calciomercato oggi 22 agosto 2025: Milan, ecco Boniface. Il Napoli stringe per il centravanti, Juve colpo dalla Ligue 1

Colpi, sorprese e incastri di mercato accendono gli ultimi giorni di calciomercato, in attesa di alzare il sipario sulla prossima edizione della Serie A che scatterà nella giornata di domani. Il Milan piazza il colpo Boniface per rinforzare l’attacco e regalare a Massimiliano Allegri un centravanti di peso. La Juventus stringe per Zhegrova, esterno offensivo che piace da tempo alla dirigenza bianconera, ma Kolo Muani è sempre più lontano (Il PSG fa muro e continua a chiedere almeno settanta milioni di euro). Il Napoli affonda su Hojlund e tiene viva la pista Dovbyk per completare il reparto avanzato chiesto da Conte. Movimenti anche nella Capitale sponda giallorossa, dopo l’acquisto di Bailley, Massara, infatti, ha chiesto informazioni all’Ajax per Brobbey. Infine, ufficiale Andy Diouf del Lens all’Inter (affare da venticinque milioni e tre di bonus).