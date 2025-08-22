Virgilio Sport
Diretta live calciomercato oggi 22 agosto 2025: Milan, ecco Boniface. Il Napoli stringe per il centravanti, Juve colpo dalla Ligue 1

Ll calciomercato entra nella settimana decisiva. Le notizie in tempo reale di venerdì 22 agosto. News, rumors e gli affari fatti a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva

Riassunto dell'evento

Colpi, sorprese e incastri di mercato accendono gli ultimi giorni di calciomercato, in attesa di alzare il sipario sulla prossima edizione della Serie A che scatterà nella giornata di domani. Il Milan piazza il colpo Boniface per rinforzare l’attacco e regalare a Massimiliano Allegri un centravanti di peso. La Juventus stringe per Zhegrova, esterno offensivo che piace da tempo alla dirigenza bianconera, ma Kolo Muani è sempre più lontano (Il PSG fa muro e continua a chiedere almeno settanta milioni di euro). Il Napoli affonda su Hojlund e tiene viva la pista Dovbyk per completare il reparto avanzato chiesto da Conte. Movimenti anche nella Capitale sponda giallorossa, dopo l’acquisto di Bailley, Massara, infatti, ha chiesto informazioni all’Ajax per Brobbey. Infine, ufficiale Andy Diouf del Lens all’Inter (affare da venticinque milioni e tre di bonus).

    Sassuolo, Berardi a vita

    L’ultima bandiera del calcio moderno, Domenico Berardi ha appena esteso il rispettivo contratto fino al 30 giugno del 2029 con il Sassuolo.

  2. 10:42
    Bologna, ecco Rowe dal Marsiglia

    Il Bologna ha acquistato a titolo definitivo l’esterno Rowe, l’erede di Dan Ndoye. Operazione da 19.5 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita a favore del Marsiglia.

  4. 10:35
    Juve, Nico Gonzalez vicino all’Atletico Madrid

    A un passo la cessione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid a titolo definitivo. Operazione che si può chiudere già nelle prossime ore. La cessione dell’ex Fiorentina sbloccherebbe l’assalto a Kolo Muani e O’Riley.

  5. 10:17
    Juve, tutto su Zhegrova

    La Juventus ha ufficializzato la cessione di Douglas Luiz al Nottingham. Adesso la priorità di Comolli è quella di chiudere per Zhegrova del Lille con la società francese che chiede almeno 20 milioni di euro.

  6. 10:05
    Milan, ecco Boniface

    Dopo le avance per Vlahovic, Hojlund e Dovbyk, il Milan ha scelto il nuovo attaccante da affiancare al Bebote Gimenez. Si tratta di Victor Boniface del Bayer Leverkusen, operazione in prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro.

Diretta live calciomercato oggi 22 agosto 2025: Milan, ecco Boniface. Il Napoli stringe per il centravanti, Juve colpo dalla Ligue 1 Fonte: Getty

