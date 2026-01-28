Virgilio Sport
Diretta Live Champions League ultima giornata fase campionato: Napoli avanti sul Chelsea, Juve, Inter e Atalanta ferme sul pareggio

La Champions League chiude la fase a campionato con 18 partite in contemporanea. Una notte magica tra sogni e ambizioni per le nostre italiane

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Luca Di Loreto

Giornalista

Riassunto dell'evento

Principali partite

Borussia-Inter 0-0 Live
Monaco-Juventus 0-0 Live
Napoli-Chelsea 2-1 Live
Union SG-Atalanta 0-0 Live
Barcellona-Copenhagen 0-1 Live
PSG-Newcastle 1-1 Live
Manchester City-Galatasaray 2-0 Live
Benfica-Real Madrid 2-1 Live
Tutte le altre partite in corso

Classifica finale

Da 1 a 8 Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, PSG, Newcastle
9-10 vs 23-24 Atletico Madrid, Atalanta, Qarabag, Monaco
11-12 vs 21-22 Inter, Chelsea, Galatasaray, Bruges
13-14 vs 19-20 Barcellona, Sporting Lisbona, Napoli, Copenaghen
15-16 vs 17-18 Juventus, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao
da 25 a 36 PSV Eindhoven, Marsiglia, Benfica, Olympiakos, Bodø/Glimt, Pafos, Saint Gilloise, Ajax, Eintracht Francoforte, Slavia, Villarreal, Kairat
LEGENDA Ottavi Spareggi Eliminate

Classifica completa aggiornata in tempo reale

Cronaca in diretta

  1. Live
    Parte forte il Tottenham

    Appena rientrati dagli spogliatoi e il Tottenham sblocca la sfida contro il Francoforte.

    22:05
  2. Live
    Ripartiti!

    Ultimi quarantacinque minuti e poi conosceremo i verdetti! Inter, Atalanta e Juventus hanno una ghiotta occasione per entrare nelle prime otto, ma serve una vittoria. Il Napoli sta facendo un capolavoro contro il Chelsea (2-1 il parziale) e al momento sarebbe ai play-off.

    22:03
  4. Live
    Intervallo

    Intervallo su tutti i campi. L’unica delle quattro italiane che sta vincendo è il Napoli e sarebbe una vittoria preziosissima visto che la squadra di Antonio Conte, finisse così. sarebbe qualificata alla fase a eliminazione diretta.

    21:52
  5. Live
    Pavlidis si riscatta

    Dopo l’errore dal dischetto di Torino, Pavlidis si rifà e batte Courtois. Rimonta completata per le aquile portoghesi.

    21:50
  6. Live
    Pareggio dei Magpies

    Willock non perdona e trafigge Donnarumma. Torna in perfetto equilibrio la sfida tra Psg e Newcastle.

    21:48
  7. Live
    Hojlund!!!!! Il Napoli la ribalta

    La ribalta il Napoli di Antonio Conte grazie al danese Hojlund che buca l’estremo difensore dei blues!!!

    21:44
  8. Live
    Pareggio del Benfica sul Real

    Tutto in equilibrio anche a Lisbona dove il Benfica trova la rete dell’1-1 contro il Real Madrid.

    21:37
  10. Live
    Pareggio del Bodo, raddoppio del Leverkusen

    I tedeschi trovano il raddoppio, in parità la sfida del Metropolitano tra Atlético Madrid e Bodo Glimt con i norvegesi che tornano in corsa per una qualificazione che avrebbe del miracoloso.

    21:36
  11. Live
    Vergara pareggia i conti!

    La prima perla di Vergara in Champions League riporta in parità la sfida tra Napoli-Chelsea. Il Maradona è una bolgia!!!!

    21:34
  12. Live
    Real Madrid avanti sul campo del Benfica

    Spezza l’equilibrio anche il Real Madrid con il solito Mbappe. Mourinho a un passo dall’eliminazione, serve un miracolo!

    21:31
  13. Live
    Raddoppio del City, il Bilbao passa in vantaggio

    Cherki porta i cityzens sul doppio vantaggio, i baschi, invece, tornano avanti sullo Sporting grazie a Guruzeta.

    21:30
  14. Live
    Fase di stallo

    Dopo un avvio scoppiettante, si vive una fase di stallo. Juventus, Atalanta e Inter ancora ferme sul pareggio, il Napoli perde in casa col Chelsea (0-1).

    21:28
  16. Live
    Raddoppio del Liverpool

    Raddoppiano i Reds ad Anfield contro il Qarabag.

    21:21
  17. Live
    Il Chelsea passa al Maradona

    Piove sul bagnato! Il Chelsea grazie al rigore trasformato da Enzo Fernandez rompe l’equilibrio contro il Napoli. La squadra di Antonio Conte, adesso, deve farne due per sperare ancora nel passaggio del turno.

    21:19
  18. Live
    Arsenal avanti, l'Atlético Madrid la sblocca

    L’Arsenal resta saldamente al primo posto di questa prima fase della League phase, l’Atletico di Simeone sblocca la sfida contro il Bodo.

    21:17
  19. Live
    Annullata la rete al Monaco

    Annullato il gol a Balogun per fallo dello stesso centravanti su Kalulu.

    21:16
  20. Live
    Raddoppia il Brugge, la sblocca il Leverkusen

    La formazione belga raddoppia contro il Marsiglia di De Zerbi; bene anche il Leverkusen che grazie a Tillman infila il già eliminato Villarreal.

    21:14
  22. Live
    Lo Sporting riprende il Bilbao

    Pareggio dello Sporting Lisbona sul Bilbao. Prodezza balistica di Diomande.

    21:13
  23. Live
    Gol del Manchester City

    Il solito Haaland buca i guantoni di Cakir. Manchester City che sblocca la pratica Galatasaray.

    21:11
  24. Live
    Vitinha porta avanti il PSG

    Dopo il rigore divorato da Dembelè è il metronomo portoghese Vitinha a portare avanti i parigini sul Newcastle.

    21:09
  25. Live
    Il Kairat riprende l'Arsenal

    Freddissimo dal dischetto Jorginho che regala una gioia ai suoi tifosi, nonostante la sua squadra sia già eliminata dal torneo.

    21:07
  26. Live
    Barcellona sotto in casa

    Altra pessima notizia per il Napoli di Conte. A sorpresa il Copenhagen ha sbloccato la pratica contro il Barcellona, la firma è quella di Dadason.

    21:05
  28. Live
    Bilbao in vantaggio sullo Sporting

    Pessima notizia arriva da Bilbao dove l’Atlhetic è avanti sullo Sporting Lisbona. Rete di Sancet a portare avanti i baschi. Annullata, invece, il gol al Tottenham.

    21:03
  29. Live
    Tottenham e Arsenal avanti

    Tottenham e Arsenal già avanti dopo appena due giri di lancette! Iniziata forte la Champions League.

    21:03
  30. Live
    Partite iniziate!

    Iniziate le gare su tutti campi. Buon divertimento a tutti!!!

    21:01
  31. Pre
    Tra poco si parte

    La notte più bella dell’anno è pronta a iniziare. Tra pochi minuti il fischio d’inizio su tutti i diciotto campi interessati. Segui con noi questa ultima giornata della League Phase. 

    20:53
  32. Pre
    In palio prestigio, milioni e stagione

    Non è solo una questione sportiva. La qualificazione diretta agli ottavi garantisce prestigio internazionale, meno partite in calendario e soprattutto introiti economici fondamentali. Per questo, la notte dei verdetti è molto più di un semplice turno di Champions: è un crocevia che può cambiare l’intera stagione delle squadre italiane.

    20:50
  34. Pre
    Venerdì il sorteggio dei playoff

    Una volta definiti i piazzamenti finali, venerdì sarà il giorno del sorteggio dei playoff. Le squadre classificate tra la 9ª e la 16ª posizione saranno teste di serie, quelle dalla 17ª alla 24ª non teste di serie, con accoppiamenti che promettono scintille. Per le italiane, entrare nella Top-8 significherebbe evitare una trappola piena di incognite.

    20:45
  35. Pre
    Napoli, il rischio è altissimo

    Chi invece cammina sul filo è il Napoli. Gli azzurri non sono ancora certi nemmeno del posto nei playoff e una mancata vittoria potrebbe costare carissima. Il margine d’errore è minimo e lo scenario peggiore è l’uscita anticipata dalla Champions. Serve una prova di carattere contro i campioni del Mondo del Chelsea per evitare un verdetto amaro. Il Maradona deve diventare una bolgia!

    20:35
  36. Pre
    Atalanta, la Dea sogna l’accesso diretto

    L’Atalanta è probabilmente la squadra italiana con le chance più concrete di agganciare le prime otto. Serve una prestazione solida e, possibilmente, una vittoria larga sul campo dell’Union SG, sperando in qualche passo falso davanti. La Dea ha dimostrato di saper reggere la pressione europea e sogna un premio che sarebbe storico.

    20:31
  37. Pre
    Juventus, discorso simile per la Vecchia Signora

    Situazione analoga per la Juventus (appena sotto all’Inter alla luce di una differenza peggiore rispetto ai nerazzurri). I bianconeri sanno che una vittoria nel Principato contro il Monaco può aprire scenari interessanti, anche se molto dipenderà dai risultati delle dirette concorrenti. In ogni caso, il posto nei play-off è già garantito.

    20:29
  38. Pre
    Inter, missione complicata ma non impossibile

    L’Inter è chiamata a un’impresa complessa: per entrare tra le prime otto non basta vincere al Signal Iduna Park di Dortmund, ma servono anche risultati favorevoli dagli altri campi. I nerazzurri sanno di non avere il destino completamente nelle proprie mani, ma una vittoria convincente resta la base per continuare a sperare ed evitare il passaggio dai play-off.

    20:24
  40. Pre
    Se dovesse finire così?

    Se la prima fase della Champions League dovesse finire in questo modo, quindi con le posizioni congelate l’Atalanta sarebbe 13esima, un gradino sotto l’Inter; mentre al quindicesimo gradino c’è la Juventus. Il Napoli di Antonio Conte sarebbe eliminato. Ma quali sarebbero le avversarie delle tre italiane qualificate? L’Atalanta affronterebbe una tra Marsiglia o Leverkusen; analogo discorso anche per l’Inter che rischierebbe di trovare De Zerbi o i tedeschi (entrambe le italiane avrebbero il ritorno in casa). La Juventus di Luciano Spalletti (in questo momento testa di serie ai play-off) incrocerebbe una tra Qarabag o Galatasaray. Ma tutto può cambiare visto che ci sono ancora novanta minuti da giocare!

    20:19
  41. Pre
    La nuova formula e la corsa alla Top 8

    Con il nuovo format UEFA, solo le prime otto classificate della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale. Dalla 9ª alla 24ª posizione, invece, spazio ai play-off, con un sorteggio che può riservare incroci pericolosi. Un dettaglio che rende l’ultimo turno ancora più teso e strategico, perché ogni gol può fare la differenza anche nella classifica avulsa.

    20:16

  43. Tutto in una notte. Che spettacolo! L’ultima giornata della League Phase di Uefa Champions League (serata tra le più spettacolari della nuova edizione con ben 18 partite in contemporanea) mette davanti al proprio destino le formazioni italiane, tra sogni di qualificazione diretta agli ottavi e il rischio molto concreto di dover giocare altre due partite ai play-off. Inter, Juventus e Atalanta hanno già la certezza di continuare il cammino europeo, ma puntano al traguardo più ambito: entrare tra le prime otto. Situazione molto più delicata per il Napoli, che rischia seriamente l’eliminazione.

Diretta Live Champions League ultima giornata fase campionato: Napoli avanti sul Chelsea, Juve, Inter e Atalanta ferme sul pareggio Fonte: Getty

