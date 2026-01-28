Diretta Live Champions League ultima giornata fase campionato: Napoli avanti sul Chelsea, Juve, Inter e Atalanta ferme sul pareggio

Principali partite
|Borussia-Inter
|0-0
|Live
|Monaco-Juventus
|0-0
|Live
|Napoli-Chelsea
|2-1
|Live
|Union SG-Atalanta
|0-0
|Live
|Barcellona-Copenhagen
|0-1
|Live
|PSG-Newcastle
|1-1
|Live
|Manchester City-Galatasaray
|2-0
|Live
|Benfica-Real Madrid
|2-1
|Live
|Tutte le altre partite in corso
Classifica finale
|Da 1 a 8
|Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, PSG, Newcastle
|9-10 vs 23-24
|Atletico Madrid, Atalanta, Qarabag, Monaco
|11-12 vs 21-22
|Inter, Chelsea, Galatasaray, Bruges
|13-14 vs 19-20
|Barcellona, Sporting Lisbona, Napoli, Copenaghen
|15-16 vs 17-18
|Juventus, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao
|da 25 a 36
|PSV Eindhoven, Marsiglia, Benfica, Olympiakos, Bodø/Glimt, Pafos, Saint Gilloise, Ajax, Eintracht Francoforte, Slavia, Villarreal, Kairat
|LEGENDA
|Ottavi
|Spareggi
|Eliminate