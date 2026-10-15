FINALE Mondiale, Maschile, Shanghai – ITALIA-Danimarca
Ciclismo su pista
ITALIA: Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan
Danimarca: Carl-Frederik Bevort, Lasse Leth, Frederik Madsen e Rasmus Pedersen
FINALE Mondiale, Maschile, Shanghai – ITALIA-Danimarca
Ciclismo su pista
ITALIA: Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan
Danimarca: Carl-Frederik Bevort, Lasse Leth, Frederik Madsen e Rasmus Pedersen
Filippo Ganna e Jonathan Milan rappresentano due delle principali certezze della formazione italiana. Potenza, resistenza e capacità di mantenere velocità elevate sono qualità decisive nell’inseguimento a squadre, disciplina in cui ogni cambio può fare la differenza. Accanto a loro c’è Francesco Lamon, prezioso per esperienza e continuità, mentre Alessio Magagnotti completa un quartetto che unisce solidità e nuove prospettive. L’intesa tra i quattro sarà fondamentale per affrontare la prova che vale il titolo mondiale.
Dopo un avvio di giornata non esaltante, gli azzurri hanno trovato il ritmo giusto nel confronto diretto con la formazione britannica. Il tempo di 3’45”332 ha permesso all’Italia di imporsi, lasciando gli avversari a 3’46”967. Un miglioramento importante rispetto al 3’47”272 registrato nelle qualificazioni, segnale della crescita del gruppo nel momento decisivo. La prestazione ha confermato la capacità del quartetto di gestire la pressione e di trovare le energie necessarie per conquistare la finale.
L’Italia conquista la certezza della prima medaglia ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre supera la Gran Bretagna e stacca il pass per la finale che assegnerà il titolo iridato. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti hanno dimostrato di avere le qualità per competere ai massimi livelli. Resta ora da completare l’opera: l’obiettivo è trasformare il risultato già raggiunto in una vittoria mondiale.
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