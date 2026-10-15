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Diretta LIVE ciclismo su pista finale Mondiale: l'Italia sogna la medaglia oro con Ganna e Milan! Gara alle 12.00

La squadra azzurra del ciclismo su pista sfida la fortissima Danimarca per il metallo più ambito. Ganna, Milan, Lamon e Magagnotti fanno sognare

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

FINALE Mondiale, Maschile, Shanghai – ITALIA-Danimarca

Ciclismo su pista

ITALIA: Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan

Danimarca: Carl-Frederik Bevort, Lasse Leth, Frederik Madsen e Rasmus Pedersen

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Ganna e Milan, esperienza al servizio della squadra

    Filippo Ganna e Jonathan Milan rappresentano due delle principali certezze della formazione italiana. Potenza, resistenza e capacità di mantenere velocità elevate sono qualità decisive nell’inseguimento a squadre, disciplina in cui ogni cambio può fare la differenza. Accanto a loro c’è Francesco Lamon, prezioso per esperienza e continuità, mentre Alessio Magagnotti completa un quartetto che unisce solidità e nuove prospettive. L’intesa tra i quattro sarà fondamentale per affrontare la prova che vale il titolo mondiale.

    11:05
  2. Pre
    La Gran Bretagna si arrende alla velocità italiana

    Dopo un avvio di giornata non esaltante, gli azzurri hanno trovato il ritmo giusto nel confronto diretto con la formazione britannica. Il tempo di 3’45”332 ha permesso all’Italia di imporsi, lasciando gli avversari a 3’46”967. Un miglioramento importante rispetto al 3’47”272 registrato nelle qualificazioni, segnale della crescita del gruppo nel momento decisivo. La prestazione ha confermato la capacità del quartetto di gestire la pressione e di trovare le energie necessarie per conquistare la finale.

    11:05

  5. L’Italia conquista la certezza della prima medaglia ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre supera la Gran Bretagna e stacca il pass per la finale che assegnerà il titolo iridato. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti hanno dimostrato di avere le qualità per competere ai massimi livelli. Resta ora da completare l’opera: l’obiettivo è trasformare il risultato già raggiunto in una vittoria mondiale.

Diretta LIVE ciclismo su pista finale Mondiale: l'Italia sogna la medaglia oro con Ganna e Milan! Gara alle 12.00 Fonte: Getty

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