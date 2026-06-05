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TENNIS ROLAND GARROS LIVE

Roland Garros, clamoroso Arnaldi si ritira prima di scendere in campo. Cobolli affronterà Zverev in finale domenica

Matteo alza bandiera bianca e non scenderà in campo per la semifinale. Flavio senza giocare è il secondo finalista del torneo parigino

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Riassunto dell'evento

Roland Garros, Philippe-Chatrier, Semifinale

PARTITA ANNULLATA (Arnaldi non scende in campo e si ritira)

Cobolli (ITA)
Arnaldi (ITA) RIT.

Cronaca in diretta

  1. Un’occasione che non ricapiterà più e tanta sfortuna. Matteo Arnaldi non scenderà in campo contro il connazionale Flavio Cobolli nel match che metteva sul vassoio d’argento un pass per l’ultimo atto del Roland Garros. Problemi intestinali per il sanremese che deve dire quindi addio al sogno; dall’altra parte, invece, il romano affronterà in finale Sascha Zverev nella giornata di domenica.

  2. Live
    CLAMOROSO

    Problemi intestinali per Matteo Arnaldi, il giocatore annuncia il ritiro ancor prima di scendere in campo. Flavio Cobolli è ufficialmente in finale.

    18:42
  3. Pre
    L'avversario della finale

    Sarà Sascha Zverev, ancora a caccia di un titolo in un circuito del Grande Slam, l’avversario dell’ultimo atto del Roland Garros. 

    18:42
  5. Pre
    I precedenti

    Cinque i precedenti in carriera tra i due tennisti con un resoconto di tre derby vinti da Matteo Arnaldi e due da Flavio Cobolli. Il più recente risale proprio al secondo turno del Roland Garros 2025 dove il tennista romano si impose per 3-1. 

    18:33
  6. Pre
    Arnaldi non vuole fermarsi sul più bello

    Dall’altra parte della rete ci sarà però un Matteo Arnaldi in stato di grazia. Il tennista ligure è una delle grandi sorprese di questa edizione del Roland Garros e ha costruito il proprio cammino grazie a prestazioni convincenti e a una notevole solidità mentale nei momenti decisivi. Inoltre può contare sulla freschezza alla luce del ritiro di Berrettini nel match precedente dopo soli due set. 

    • 1° turno: Arnaldi-Griekspoor 3-1 (6-7, 6-3, 7-6, 6-3)
    • 2° turno: Arnaldi-Tsitsipas 3-1 (7-6, 5-7, 6-3, 6-2)
    • 3° turno: Arnaldi-Collignon 3-2 (6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6)
    • Ottavi di finale: Arnaldi-Tiafoe 3-2 (7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4)
    18:30
  7. Pre
    Semifinale equilibrata

    La sfida si preannuncia equilibrata anche alla luce dei precedenti. I due azzurri si conoscono molto bene e hanno già dato vita in passato a confronti intensi e combattuti. Oltre alla finale di Parigi, in palio c’è anche il ruolo di nuovo punto di riferimento del tennis italiano alle spalle dei nomi più affermati del movimento.

    18:29
  8. Pre
    Come sta Flavio?

    Cobolli arriva all’appuntamento dopo un torneo giocato ad altissimo livello. Il romano ha confermato i progressi mostrati negli ultimi mesi, superando avversari di grande spessore e dimostrando una maturità sempre maggiore sulla terra rossa. Per lui si tratta della consacrazione definitiva tra i protagonisti del circuito ATP.

    • 1° turno: Cobolli-Pellegrino 3-0 (6-4, 7-6, 6-3)
    • 2° turno: Cobolli-Wu 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
    • 3° turno: Cobolli-Tien 3-0 (6-2, 6-2, 6-3)
    • Ottavi di finale: Cobolli-Svajda 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 7-6)
    • Quarti di finale: Cobolli-Auger Aliassime 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 6-4)
    18:19

  10. Il Roland Garros è pronto a regalare una pagina storica al tennis italiano. Sul prestigioso campo Philippe-Chatrier andrà infatti in scena la semifinale tutta azzurra tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, una sfida che garantirà all’Italia la presenza di un proprio rappresentante nell’ultimo atto dello Slam parigino.

Roland Garros, clamoroso Arnaldi si ritira prima di scendere in campo. Cobolli affronterà Zverev in finale domenica Fonte: Getty

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