Roland Garros, clamoroso Arnaldi si ritira prima di scendere in campo. Cobolli affronterà Zverev in finale domenica

Roland Garros, Philippe-Chatrier, Semifinale
PARTITA ANNULLATA (Arnaldi non scende in campo e si ritira)
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|Arnaldi (ITA)
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Roland Garros, Philippe-Chatrier, Semifinale
PARTITA ANNULLATA (Arnaldi non scende in campo e si ritira)
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Un’occasione che non ricapiterà più e tanta sfortuna. Matteo Arnaldi non scenderà in campo contro il connazionale Flavio Cobolli nel match che metteva sul vassoio d’argento un pass per l’ultimo atto del Roland Garros. Problemi intestinali per il sanremese che deve dire quindi addio al sogno; dall’altra parte, invece, il romano affronterà in finale Sascha Zverev nella giornata di domenica.
Problemi intestinali per Matteo Arnaldi, il giocatore annuncia il ritiro ancor prima di scendere in campo. Flavio Cobolli è ufficialmente in finale.
Sarà Sascha Zverev, ancora a caccia di un titolo in un circuito del Grande Slam, l’avversario dell’ultimo atto del Roland Garros.
Cinque i precedenti in carriera tra i due tennisti con un resoconto di tre derby vinti da Matteo Arnaldi e due da Flavio Cobolli. Il più recente risale proprio al secondo turno del Roland Garros 2025 dove il tennista romano si impose per 3-1.
Dall’altra parte della rete ci sarà però un Matteo Arnaldi in stato di grazia. Il tennista ligure è una delle grandi sorprese di questa edizione del Roland Garros e ha costruito il proprio cammino grazie a prestazioni convincenti e a una notevole solidità mentale nei momenti decisivi. Inoltre può contare sulla freschezza alla luce del ritiro di Berrettini nel match precedente dopo soli due set.
La sfida si preannuncia equilibrata anche alla luce dei precedenti. I due azzurri si conoscono molto bene e hanno già dato vita in passato a confronti intensi e combattuti. Oltre alla finale di Parigi, in palio c’è anche il ruolo di nuovo punto di riferimento del tennis italiano alle spalle dei nomi più affermati del movimento.
Cobolli arriva all’appuntamento dopo un torneo giocato ad altissimo livello. Il romano ha confermato i progressi mostrati negli ultimi mesi, superando avversari di grande spessore e dimostrando una maturità sempre maggiore sulla terra rossa. Per lui si tratta della consacrazione definitiva tra i protagonisti del circuito ATP.
Il Roland Garros è pronto a regalare una pagina storica al tennis italiano. Sul prestigioso campo Philippe-Chatrier andrà infatti in scena la semifinale tutta azzurra tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, una sfida che garantirà all’Italia la presenza di un proprio rappresentante nell’ultimo atto dello Slam parigino.
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