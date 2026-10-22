ATP Lione, Ottavi di finale – cemento – Ore 19.00
Court Central Auvergne Rhone Alpes
|Cobolli (ITA)
|–
|–
|–
|Wawrinka (SUI)
|–
|–
|–
ATP Lione, Ottavi di finale – cemento – Ore 19.00
Court Central Auvergne Rhone Alpes
|Cobolli (ITA)
|–
|–
|–
|Wawrinka (SUI)
|–
|–
|–
La partita tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka è in programma stasera, non prima delle ore 19.00, sul campo centrale dell’ATP 250 di Lione. L’orario potrebbe subire variazioni in base alla durata degli incontri precedenti. Il match è valido per il secondo turno del torneo e mette in palio l’accesso ai quarti di finale, un traguardo importante per entrambi i giocatori, seppure con obiettivi stagionali differenti.
La strada verso i quarti di finale, tuttavia, non si preannuncia semplice. In caso di vittoria contro Wawrinka, Cobolli affronterà il vincente della partita tra il francese Kyrian Jacquet e lo statunitense Brandon Nakashima. Jacquet arriva dal successo contro Matteo Berrettini e potrà contare sul sostegno del pubblico di casa, mentre Nakashima rappresenta un avversario insidioso grazie alla sua solidità sul cemento indoor. Per l’azzurro sarà quindi fondamentale mantenere alta la concentrazione fin dal primo scambio.
I precedenti sorridono a Cobolli, che ha vinto entrambe le sfide disputate contro lo svizzero. Il primo confronto risale al Masters 1000 di Shanghai del 2024, quando l’italiano riuscì a imporsi in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. Il secondo incontro si è giocato nel gennaio 2026, durante la United Cup, e anche in quell’occasione Flavio ha avuto la meglio al termine di una battaglia in tre set, chiusa sul 6-4, 6-7, 7-6.
Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario di grande esperienza come Stan Wawrinka. Il campione svizzero, vincitore di tre tornei del Grande Slam, è ormai vicino al momento dell’addio al tennis professionistico, previsto per la prossima settimana a Basilea. La sua presenza a Lione rende il confronto particolarmente interessante: nonostante la differenza di classifica, Wawrinka conserva qualità tecniche e personalità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.
Per Cobolli l’appuntamento rappresenta un’occasione importante per ritrovare fiducia dopo una trasferta asiatica complicata, chiusa con due sconfitte e nessuna vittoria. Il romano vuole tornare a esprimersi ai suoi livelli e conquistare punti preziosi in ottica ATP Finals di Torino. L’obiettivo è avvicinarsi alla qualificazione matematica prima del Masters 1000 di Parigi, ultimo grande appuntamento della stagione prima del torneo dei migliori otto giocatori dell’anno.
Flavio Cobolli è pronto a scendere in campo all’ATP 250 di Lione. Questa sera il tennista romano affronta Stan Wawrinka nel secondo turno del torneo francese, in una sfida che mette in palio un posto nei quarti di finale. L’azzurro, prima testa di serie del tabellone, debutta direttamente a questo punto della competizione grazie al bye del primo turno e punta a iniziare nel migliore dei modi la sua avventura in Francia.
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI