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Diretta LIVE Cobolli-Wawrinka Lione Quarti di finale: Flavio debutta nel torneo francese e sfida lo svizzero al penultimo torneo della carriera

Il tennista romano affronta lo svizzero nel secondo turno del torneo francese. Chi vince approda ai quarti e intravede l'ultimo atto

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

ATP Lione, Ottavi di finale – cemento – Ore 19.00

Court Central Auvergne Rhone Alpes

Cobolli (ITA)
Wawrinka (SUI)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Cobolli-Wawrinka: orario e programma della partita

    La partita tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka è in programma stasera, non prima delle ore 19.00, sul campo centrale dell’ATP 250 di Lione. L’orario potrebbe subire variazioni in base alla durata degli incontri precedenti. Il match è valido per il secondo turno del torneo e mette in palio l’accesso ai quarti di finale, un traguardo importante per entrambi i giocatori, seppure con obiettivi stagionali differenti.

    18:13
  2. Pre
    Possibile avversario ai quarti: Jacquet o Nakashima

    La strada verso i quarti di finale, tuttavia, non si preannuncia semplice. In caso di vittoria contro Wawrinka, Cobolli affronterà il vincente della partita tra il francese Kyrian Jacquet e lo statunitense Brandon Nakashima. Jacquet arriva dal successo contro Matteo Berrettini e potrà contare sul sostegno del pubblico di casa, mentre Nakashima rappresenta un avversario insidioso grazie alla sua solidità sul cemento indoor. Per l’azzurro sarà quindi fondamentale mantenere alta la concentrazione fin dal primo scambio.

    18:13
  4. Pre
    I precedenti sorridono all’azzurro

    I precedenti sorridono a Cobolli, che ha vinto entrambe le sfide disputate contro lo svizzero. Il primo confronto risale al Masters 1000 di Shanghai del 2024, quando l’italiano riuscì a imporsi in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. Il secondo incontro si è giocato nel gennaio 2026, durante la United Cup, e anche in quell’occasione Flavio ha avuto la meglio al termine di una battaglia in tre set, chiusa sul 6-4, 6-7, 7-6.

    18:11
  5. Pre
    Wawrinka, un campione a caccia di un ultimo acuto

    Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario di grande esperienza come Stan Wawrinka. Il campione svizzero, vincitore di tre tornei del Grande Slam, è ormai vicino al momento dell’addio al tennis professionistico, previsto per la prossima settimana a Basilea. La sua presenza a Lione rende il confronto particolarmente interessante: nonostante la differenza di classifica, Wawrinka conserva qualità tecniche e personalità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

    18:10
  6. Pre
    L’obiettivo di Flavio: rilanciarsi e puntare alle ATP Finals

    Per Cobolli l’appuntamento rappresenta un’occasione importante per ritrovare fiducia dopo una trasferta asiatica complicata, chiusa con due sconfitte e nessuna vittoria. Il romano vuole tornare a esprimersi ai suoi livelli e conquistare punti preziosi in ottica ATP Finals di Torino. L’obiettivo è avvicinarsi alla qualificazione matematica prima del Masters 1000 di Parigi, ultimo grande appuntamento della stagione prima del torneo dei migliori otto giocatori dell’anno.

    18:10

  8. Flavio Cobolli è pronto a scendere in campo all’ATP 250 di Lione. Questa sera il tennista romano affronta Stan Wawrinka nel secondo turno del torneo francese, in una sfida che mette in palio un posto nei quarti di finale. L’azzurro, prima testa di serie del tabellone, debutta direttamente a questo punto della competizione grazie al bye del primo turno e punta a iniziare nel migliore dei modi la sua avventura in Francia.

Diretta LIVE Cobolli-Wawrinka Lione Quarti di finale: Flavio debutta nel torneo francese e sfida lo svizzero al penultimo torneo della carriera Fonte: Getty

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