Diretta LIVE Cobolli-Zverev Roland Garros finale: Sascha troppo forte nel primo set, serve la reazione di Flavio

Roland Garros, Philippe-Chatrier, FINALE
LIVE dalle ore 15.30
|Cobolli (ITA)
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|Zverev (GER)
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Roland Garros, Philippe-Chatrier, FINALE
LIVE dalle ore 15.30
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In rete la volèe troppo rigida di Cobolli; termina appena largo il rovescio in diagonale del tedesco. Zverev con un pizzico di fortuna rimette la testa avanti (pallina che tocca il nastro e finisce nel campo del romano); Flavio trova un’ottima prima esterna e riequilibra il punteggio. Sul pari trenta, altro gratuito del numero dieci al mondo, Sascha non perdona e conquista il set.
Decolla il diritto di Sascha, Flavio accelera, ma va lungo. Poi nuovo errore del tedesco, Cobolli, invece, fatica ancora dal fondo col rovescio e concede un nuovo quindici all’avversario. Sul pari trenta, Zverev scappa via e consolida il doppio break di vantaggio, portandosi a un game dalla vittoria del set.
Esterno di poco il lungo linea di Flavio. L’azzurro è rapido a cambiare campo col kick e pareggiare i conti. Zverev entra bene coi piedi dentro al campo e in accelerazione rimette la testa avanti. Sotto pressione, Cobolli capitola e concede due palle break al numero tre al mondo, le quali vengono finalizzate. Primo set, molto probabilmente, compromesso.
Sbaglia l’appoggio in lungo linea il romano, Zverev va a segno col diritto incrociato. Fuori di pochissimo il rovescio del numero tre al mondo, ma rimedia prontamente con volèe a rete e diagonale.
Termina contro il nastro il lungo linea dell’azzurro, in corridoio il diritto dal centro del tedesco. Il numero dieci al mondo pizzica l’incrocio delle righe e rimette la testa avanti, approfitta di un errore in diagonale dell’avversario e riesce a tenere la battuta. Deve sciogliersi Flavio anche perché non ha nulla da perdere.
Buonissima la contro smorzata di Cobolli, Zverev mette la prima e pareggia i conti nel secondo game. Poi Sascha replica con servizio-diritto vincente, scappa via, lascia Flavio a quindici e consolida il break di vantaggio. Ben centrato il tedesco che è consapevole di avere una chance irripetibile.
Inizio complicato. Lungo il rovescio in diagonale di Flavio, l’azzurro commette poi doppio fallo. Sascha sbaglia la risposta sulla seconda di servizio del romano, ma Cobolli manda fuori dal campo l’inside-in e concede a Zverev due break, i quali vengono completamente sprecati dal tedesco. Ai vantaggi, Flavio gioca male la palla corta, Sascha accelera e conquista il primo game.
Ultimo atto del Roland Garros iniziato in questo momento. Zverev ha vinto il sorteggio e deciso di ricevere per primo; al servizio Flavio Cobolli.
Fanno in questo momento per l’ultima volta l’ingresso sul rettangolo di gioco del Philippe-Chatrier, Cobolli e Zverev. Qualche minuto di riscaldamento e la finale può iniziare.
La partita inizierà alle ore 15.30, questa l’indicazione ufficiale degli organizzatori del torneo.
Comunque vada, il Roland Garros 2026 avrà un vincitore alla prima gioia Major della carriera. Per Cobolli significherebbe entrare definitivamente nella storia del tennis italiano; per Zverev sarebbe il premio atteso da una vita sportiva. Sul rosso di Parigi, tra emozioni, pressione e ambizioni, è arrivato il momento della verità.
Dal punto di vista tecnico la sfida promette spettacolo. Zverev proverà a imporre la propria potenza al servizio e la solidità da fondo campo, mentre Cobolli cercherà di accelerare gli scambi e sfruttare la fiducia accumulata durante il torneo. Sarà anche una battaglia mentale tra l’esperienza del tedesco e la spensieratezza dell’azzurro, chiamato a gestire per la prima volta la pressione di una finale Slam.
I precedenti sorridono a Zverev, avanti 3-1 nel bilancio complessivo degli scontri diretti. Numeri che raccontano una certa superiorità del tedesco, ma che non bastano a definire una finale che si preannuncia equilibrata. Cobolli è cresciuto enormemente negli ultimi mesi e sulla terra rossa ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque grazie a ritmo, intensità e coraggio nei punti pesanti.
Dall’altra parte della rete ci sarà però un Alexander Zverev affamato come non mai. Il tedesco, da anni presenza fissa ai vertici del circuito mondiale, è ancora alla ricerca del primo Slam della sua carriera. Dopo diverse occasioni sfumate nei Major, il numero uno europeo vede a Parigi una chance enorme per cancellare definitivamente l’etichetta di campione incompiuto e coronare un percorso costruito con costanza e sacrificio.
Il percorso dell’italiano è stato caratterizzato da vittorie di grande prestigio e da una solidità sorprendente nei momenti decisivi. In semifinale non è sceso in campo a causa del forfait di Matteo Arnaldi, ma il cammino precedente aveva già confermato il suo livello. Cobolli arriva all’appuntamento con energie preziose e con l’entusiasmo di chi sente di poter realizzare qualcosa di speciale.
Per Cobolli è il torneo della consacrazione. Il romano ha stupito il circuito con una cavalcata straordinaria sulla terra parigina, dimostrando maturità, personalità e una crescita costante sotto il profilo tecnico e mentale. La finale del Roland Garros rappresenta il punto più alto della sua carriera, ma anche la possibilità di scrivere una pagina indimenticabile per il tennis azzurro.
Parigi è pronta a vivere una finale destinata a entrare nella storia. Sul Philippe-Chatrier si affrontano Flavio Cobolli e Sascha Zverev, protagonisti di un ultimo atto inedito che assegnerà il Roland Garros 2026 e, soprattutto, il primo titolo Slam della carriera a uno dei due contendenti. Un appuntamento che pochi avrebbero pronosticato alla vigilia e che invece mette di fronte il sogno italiano e la grande occasione del tedesco.
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