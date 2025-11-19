Diretta Live Coppa Davis Italia-Austria: Berrettini vince il primo set, break di Rodionov nel secondo

Coppa Davis quarti di finale – ITALIA-Austria
Campo Centrale Bologna
|Bologna, Coppa Davis, Quarti di finale
|ITALIA-Austria
|0-0
|1° sing
|Berrettini (ITA)-Rodionov (AUT)
|6-3; 2-4
|2° sing
|Cobolli (ITA)-Misolic (AUT)
|doppio
|–
Ultimo aggiornamento:
Troppo profondo lo slice di Matteo (0-15), ma rimedia prontamente con l’ace (15-15). Poi Berrettini spedisce fuori dal rettangolo di gioco il diritto (15-30) e anche in questo caso cancella l’errore con un passante micidiale che non lascia scampo all’austriaco (30-30). In una situazione di punteggio delicata, l’azzurro sbaglia la diagonale a rete e concede palla break a Rodionov, che prontamente finalizza con un’ottima risposta.
Lungo e impreciso il diritto di Rodionov (0-15), Matteo fa tutto bene, si apre il campo, ma non riesce a chiudere il punto col rovescio che termina in corridoio (15-15). In una situazione di equilibrio, Berrettini sbaglia il diritto, ma nel colpo successivo, anche l’austriaco si rivela falloso col passante (30-30). Poi Rodionov pizzica la riga di fondo con un diritto pesantissimo (40-30) e chiude il turno di battuta, approfittando di un’altra sbavatura di Matteo.
Passante stretto di Rodionov che mette la testa avanti (0-15), Berrettini rimedia con una traiettoria esterna pesante al servizio (15-15). Matteo poi è bravissimo a sorprendere la resistenza dell’avversario con un tocco morbido che mette fuori causa l’austriaco (30-15), prima di scappare via e tenere un prezioso turno di battuta a quindici.
Berrettini manda in rete il diritto (15-0), Rodionov, invece, trova una seconda al corpo e incidere col diritto (30-0). L’austriaco quindi scappa via, lascia l’azzurro a zero punti e tiene la battuta.
Ripartiti, ripristinato il problema tecnico alle luci. Matteo rema con intelligenza, sfiancando la resistenza Rodionov e conquistando il primo quindici del game (15-0). Poi l’austriaco spedisce fuori di pochissimo la diagonale (30-0), Berrettini mette la prima in campo (40-0) e tiene anche lui a zero il turno di battuta.
Partita al momento sospesa per un problema tecnico alla luci dietro la panchina della Nazionale austriaca.
Errore in manovra col rovescio per Berrettini (15-0), Rodionov, invece, mette una prima velenosa nel campo dell’azzurro (30-0); replicando subito dopo (40-0). Turno di battuta agevole per l’austriaco.
Risposta troppo profonda dell’austriaco (15-0), Matteo, invece, col diritto a tutto braccio colpisce il nastro che mette fuori gioco la pallina (15-15). Il romano delizia il pubblico di Bologna con diagonale impressionante che non lascia scampo all’avversario (30-15), ma subito dopo commette doppio fallo (30-30). Poi con un pò di fortuna (pallina che danza sul nastro e si spegne nel campo di Rodionov), Berrettini riesce a mettere la testa avanti; l’austriaco però non ci sta e prolunga le sorti del game. Ai vantaggi, Matteo alza il rendimento al servizio e vince il primo set!
Partenza fulminante dell’austriaco con due prime consecutive (30-0), ma Rodionov sbaglia il passante (30-15), merito anche della risposta dell’azzurro. Quindi nuova prima vincente di Rodionov che allunga, Berrettini però alza il rendimento in ricezione e con due diritti micidiali pareggia i conti (40-40). Ai vantaggi, il romano in contropiede si procura palla break, la quale viene prontamente finalizzata da The Hammer!!!!
Scambio micidiale tra i due con Rodionov che tiene alla grandissima il confronto, ma è Matteo a condizionare l’errore col diritto dell’avversario e andare avanti (15-0). Poi l’azzurro trova un buonissimo back-spin profondo chiuso con lo smash (30-0). Quindi il romano sbaglia la volèe a rete (30-15) e poco dopo spedisce il diritto contro la rete, permettendo all’austriaco di riequilibrare il punteggio (30-30). In una situazione complicata, Rodionov attacca il rovescio di Berrettini e si costruisce la prima palla break del quarto di finale, la quale viene cancellata con l’ace da The Hammer. Ai vantaggi, l’azzurro alza il rendimento al servizio e tiene un importante turno di battuta.
Lavora bene col back Rodionov che condiziona all’errore l’azzurro il quale spedisce il diritto in corridoio (15-0). Poi l’austriaco col Server-Volley accelera (30-0), trova un’altra ottima prima al servizio (40-0), tiene Matteo a zero e chiude il game.
Rodionov con il diritto sorprende Berrettini e mette la testa avanti (0-15); Matteo però rimedia grazie alla buona prima (15-15). Il romano, senza prendere troppi rischi, attende l’iniziativa dell’austriaco e col diritto a rete ribalta il parziale (30-15). In una situazione comoda di punteggio, Rodionov sbaglia la risposta (40-15), il romano ringrazia e tiene la battuta con la demivolèe.
Turno di battuta a zero per Rodionov che continua a tenere un rendimento altissimo, trovando anche in questo game un altro ace e lasciando l’azzurro fermo al palo. Inizio incoraggiante anche per il tennista austriaco.
Grandissima smorzata di Matteo, Rodionov però con un passante micidiale da fondo campo firma il pari quindici. Ma Berrettini non si scompone, accelera e col back, crea qualche grattacapo all’austriaco che stampa il diritto contro la rete. Tornato avanti, l’azzurro fa valere il servizio e tiene la battuta.
Punto complicato per l’austriaco, ma alla fine con la stop-volley in rovescio e riesce a prendersi il primo quindici del game. Poi Rodionov piazza l’ace, Matteo però risponde bene col back e dimezza lo svantaggio. Quindi Berrettini è impreciso col pallonetto e il tennista austriaco riesce a tenere facilmente il servizio.
Prima vincente di Matteo, l’azzurro replica con un’altra solidissima interna che vale il doppio vantaggio. L’ex finalista di Wimbledon piazza anche la terza consecutiva, lascia Rodionov a zero e tiene la battuta. Inizio fulminante di Berrettini.
Iniziata, in questo momento, la partita! Matteo ha vinto il sorteggio e ha deciso di servire per primo; l’austriaco Rodionov in risposta.
Berrettini e Rodionov sono pronti a sfidarsi, nel match valevole per il secondo quarto di finale della Coppa Davis 2025. Qualche minuto di riscaldamento e la prima partita di giornata può iniziare.
Inizia lo show a Bologna, giochi di luci ed effetti speciali sul campo centrale. Tra poco l’ingresso delle squadre, inni nazionali e la sfida tra Berrettini-Rodionov: azzurri che puntano a partire col piede giusto e indirizzare fin da subito lo scontro.
Chi alzerà la Coppa Davis 2025. Da una parte del tabellone il Belgio è già in semifinale e attende uno tra Italia o Austria. Nel lato baso, invece, la Spagna affronta la Repubblica Ceca; mentre Argentina-Germania promette spettacolo.
Tra pochi minuti, dopo gli inni Nazionali, toccherà a Matteo Berrettini aprire le danze a Bologna contro Rodionov (numero 177 del ranking ATP). The Hammer arriva da un momento complicato e avrà tantissima voglia di chiudere la stagione nel migliore dei modi.
Bologna si prepara alla prima grande notte della Final 8: Italia favorita, sì, ma non al punto da poterla definire una formalità. Servirà concentrazione, solidità e quella fame che negli ultimi due anni ha fatto la differenza. L’Austria spera nella sorpresa, gli azzurri invece vogliono lanciare un messaggio chiaro: il regno tricolore non è ancora finito. In mezzo al campo, sta cantando in questo momento Francesca Michielin.
A pesare, come sempre in Davis, potrebbe essere il doppio: se i singolari finiranno in equilibrio, l’incrocio finale diventerà la chiave del match. E allora l’esperienza, la chimica di squadra e il sostegno del pubblico potrebbero davvero spostare l’ago della bilancia.
A rendere ancora più chiaro il quadro ci ha pensato Filippo Volandri, che nel media day della Final-8 ha ribadito concetti semplici ma pesanti: «Siamo una squadra forte, in una Final 8 tra le più equilibrate di sempre. In Davis le motivazioni non mancano mai» ha spiegato il capitano, sottolineando come la spinta del gruppo sarà decisiva per colmare le assenze eccellenti. «L’energia del collettivo può fare la differenza anche quest’anno», il messaggio lanciato da Volandri, quasi a proteggere i suoi e a cementare un’unità che, negli ultimi due anni, ha costruito un ciclo vincente.
Per l’Italia, questi sono i convocati di Filippo Volandri: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Il capitano austriaco Jurgen Melzer, invece, punterà tutto su Misolic, Rodionov, Neumayer, Miedler ed Erler. Ecco le scelte dei due capitani.
Sul piano numerico l’Italia parte davanti: 5-1 nei confronti diretti in Davis e un potenziale complessivo superiore. Ma l’assenza dei due leader tecnici ribalta gerarchie e responsabilità. Saranno i “nuovi protagonisti” a dover reggere la pressione del ruolo, mentre gli austriaci potranno permettersi di aggredire ogni punto come fosse l’ultimo.
Di fronte ci sarà un’Austria che non ha nulla da perdere. La squadra di Melzer parte sfavorita – lo dicono precedenti, ranking e profondità di organico – ma potrà giocare a mente libera. Ed è proprio questo il pericolo più grande: un’avversaria libera psicologicamente e che sogna una semifinale che manca dal lontano 1990.
Una missione tutt’altro che semplice, soprattutto perché la vigilia ha portato due notizie pesanti: niente Jannik Sinner e niente Lorenzo Musetti. Le due punte del movimento non ci saranno e Volandri ha dovuto ridisegnare la squadra pescando ancora una volta da un gruppo solido, compatto, che in Davis ha già dimostrato di essere molto più della somma dei singoli. Dentro Lorenzo Sonego, dentro la voglia di confermarsi, dentro la consapevolezza che questa squadra sa soffrire, sa stringere i denti, sa vincere.
L’Italia, senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, si rimette la maglia della Coppa Davis e lo fa nel catino caldo di Bologna, tra una manciata di minuti gli azzurri apriranno la loro Final-8 sfidando l’Austria. Un quarto di finale che profuma di occasione da non fallire: dopo i trionfi del 2023 e 2024, la nazionale di Volandri punta a un clamoroso tris che entrerebbe nella storia del nuovo format.
