Diretta Live Coppa del Mondo Lillehammer Slalom Gigante: finale thrilling, Shiffrin e Aicher si giocano tutto nella seconda manche

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
LILLEHAMMER (NORVEGIA) – Mercoledì 25 Marzo 2026
ROUND 1 – ore 9.30
Ordine di partenza: 1.Robinson (NZL), 2.Stjernesund (NOR), 3.Hector (SWE), 4.Rast (SUI), 5.Scheib (AUT), 6.Moltzan (USA), 7.Shiffrin (USA), 8.Ljutic (CRO), 9.Colturi (ALB), 10.LARA DELLA MEA (ITA), 11.Richardson (CAN), 12.SOFIA GOGGIA (ITA), 13.O’Brien (USA), 14.Duerr (GER), 15.Grenier (CAN), 16.Aicher (GER), 17.Holdener (SUI), 18.Brunner (AUT), 19.ASJA ZENERE (ITA), 20.Holtmann (NOR), 21.Hurt (USA), 22.Astner (AUT), 23.Kasper (SUI), 24.Alphand (SWE). 25.LAURA PIROVANO (ITA), 26.ANNA TROCKER (ITA), 27.Weidle-Winkelmann (GER)