Diretta Live Coppa del Mondo Lillehammer Slalom Gigante: finale thrilling, Shiffrin e Aicher si giocano tutto nella seconda manche

La statunitense è a un passo dal vincere la coppa, ma servirà una prova senza sbavature. La tedesca rimane in corsa, parterre di stelle nella squadra Azzurra

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Riassunto dell'evento

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
LILLEHAMMER (NORVEGIA) – Mercoledì 25 Marzo 2026

ROUND 1 – ore 9.30
Ordine di partenza: 1.Robinson (NZL), 2.Stjernesund (NOR), 3.Hector (SWE), 4.Rast (SUI), 5.Scheib (AUT), 6.Moltzan (USA), 7.Shiffrin (USA), 8.Ljutic (CRO), 9.Colturi (ALB), 10.LARA DELLA MEA (ITA), 11.Richardson (CAN), 12.SOFIA GOGGIA (ITA), 13.O’Brien (USA), 14.Duerr (GER), 15.Grenier (CAN), 16.Aicher (GER), 17.Holdener (SUI), 18.Brunner (AUT), 19.ASJA ZENERE (ITA), 20.Holtmann (NOR), 21.Hurt (USA), 22.Astner (AUT), 23.Kasper (SUI), 24.Alphand (SWE). 25.LAURA PIROVANO (ITA), 26.ANNA TROCKER (ITA), 27.Weidle-Winkelmann (GER)

    La seconda manche alle 12.30

    La seconda manche, decisiva per l’assegnazione di coppa e podio a Lillehammer, inizierà alle ore 12.30.

    10:18
    Conclusa la prima manche!

    Prima manche conclusa! Sarà un finale thrilling per l’assegnazione della Coppa del Mondo tra Shiffrin e Emma Aicher, la tedesca ci crede alla luce di un piazzamento traballante nel primo round dell’americana.

    Questa la classifica del primo round

    1. Grenier (1.07.90)
    2. Hector (+0.02)
    3. Aicher (+0.26)
    10:14
    Buona la prova di Weidle-Winkelmann

    Parte forte Weidle-Winkelmann. La tedesca, decima nella classifica generale ma con possibilità di crescita, perde mezzo secondo nel terzo intervallo e ferma il cronometro a 1.09.53.

    10:12
    Stupisce ancora Trocker

    Carattere da vendere per l’azzurrina Trocker. Anna recupera addirittura quindici centesimi nel primo intervallo, perde qualcosina dopo il dosso e si prende un ottimo dodicesimo posto.

    10:11
    Laura Pirovano è terzultima

    Fatica la campionessa del mondo di specialità Laura Pirovano. L’azzurra, infatti, chiude al 23esimo gradino.

    10:09
    Alphand non incide, Shiffrin fuori dalla zona punti

    Delude la svedese. Alphand fa registrare un ritardo di 1.44 dal primo posto e chiude in tredicesima posizione. Fuori dalla zona punti Shiffrin.

    10:07
    Benissimo Kasper

    Discesa formidabile per Kasper che si prende il nono miglior tempo, Shiffrin rischia grosso!

    10:06
    Gara tutto sommato positiva per Astner

    Gara dignitosa per l’austriaca. Astner perde tanto nel tratto intermedio e si deve accontentare del 17esimo gradino.

    10:05
    Hurt si mette davanti a Shiffrin

    Perde diversi centesimi nel primo tratto di gara, Hurt, però, alza il ritmo poco dopo il muro e si mette davanti alla Shiffrin. L’americana fa un favore a Emma Aicher.

    10:03
    Grande gara di Holtmann

    Quarto tempo per Mina Holtmann! Bravissima la norvegese, occhio, adesso, a Shiffrin che continua a perdere posizioni.

    10:02
    Zenere si prende l'undicesimo gradino

    Non infiamma la sua corsa Asja Zenere che si deve accontentare dell’undicesimo gradino, al momento è la nostra miglior azzurra!

    10:00
    Brunner complica il Mondiale di Shiffrin

    Peccato per l’austriaca visto l’errore. Brunner chiude comunque al quinto posto e mette undicesima Shiffrin.

    09:59
    Holdener, chiude al 17esimo posto

    Holdener, nonostante la sbavatura iniziale, non molla e porta a casa comunque la sua gara. La svizzera arriva al traguardo senza uno dei due bastoncini, 17esima posizione per lei.

    09:57
    Aicher è terza e mette pressione a Shiffrin

    Il momento della verità è arrivato! Parte forte Emma che guadagna tantissimo già nel primo intervallo, poi poco dopo il dosso Aicher perde diversi centesimi, ma è grandiosa a recuperare nel tratto conclusivo e si prende il terzo posto (+0.26), Shiffrin scivola al decimo gradino.

    09:55
    Grenier beffa Hector in vetta!

    Meravigliosa Grenier soprattutto nel primo settore. La canadese perde qualcosina nel tratto conclusivo, ma riesce a recuperare prima del traguardo e si prende il primo posto con un vantaggio di due centesimi.

    09:52
    Delude Duerr

    Deludente Duerr. La tedesca, infatti, sente la stanchezza del finale di stagione e chiude al tredicesimo gradino, dopo il 17esimo posto di ieri.

    09:51
    Benissimo O'Brien

    Tiene delle linee molto strette O’Brien, che con grinta e determinazione chiude al quarto posto con un ritardo di soli 0.80. La statunitense si andrà quindi a giocare il podio.

    09:49
    Manche discreta per Goggia

    Piccola sbavatura iniziale per Sofia, l’azzurra fatica anche nel secondo settore (+0.76), perde quindi altro terreno da Hector e chiude all’undicesimo posto dietro a Lara Della Mea.

    09:48
    Decima Richardson

    Dietro e non di poco nel settore due Richardson, la canadese non riesce quindi a cambiare ritmo, va lunga nell’ingresso dove ha sbagliato Lara Della Mea e chiude con un ritardo di 1.86 (decimo tempo). Tocca a Sofia!

    09:46
    Errore di Lara, azzurra nona!

    Errore che costa caro prima del muro per Lara Della Mea che compromette la sua gara. La friulana recupera qualcosina nel tratto finale ma è nona!

    09:45
    Bene Lara Colturi

    L’italo-albanese si comporta abbastanza bene, sciata pulita in quasi tutta la pista, ma senza acuti. Lara Colturi chiude al quinto posto con un ritardo di 1.26 rispetto a Hector.

    09:43
    Ljutic si prende il quarto posto

    Quarto posto per Zrinka Ljutic che riesce a scavalcare Shiffrin, nonostante, una gara non eccellente.

    09:42
    Delude Shiffrin, coppa a rischio?

    Perde diversi millesimi Shiffrin nel terzo tratto di gara, la statunitense, in lotta, per il trofeo deve accontentarsi del quinto posto (+1.53 il ritardo da Sara Hector).

    09:40
    Malissimo Moltzan

    Tanto indietro Moltzan. L’americana, infatti, non riesce mai a cambiare ritmo, sbaglia l’ingresso nel tratto del dosso e chiude con un ritardo clamoroso di 3.77.

    09:39
    Scheib, bene nella prima manche

    Guadagna qualcosina prima del dosso Scheib, l’austriaca poi nel tratto conclusivo perde circa trenta centesimi dalla svedese e si deve accontentare del secondo posto con un ritardo di 0.45. Buonissima prima manche!

    09:37
    Rast dietro a Hector

    Eccellente la prima manche di Rast, ma nella seconda parte di gara fa registrare un ritardo di 0.75 dalla svedese Sara Hector.

    09:36
    Hector si mette al comando!

    Parte bene Hector, la svedese guadagna addirittura cinquantatré millesimi rispetto ad Alice Robinson. Sara passa ampiamente in testa con 1.07.93.

    09:34
    Fatica Stjernesund

    Fluida Stjernesund soprattutto nel primo intervallo, la norvegese chiude tantissimo le curve, perdendo velocità nel tratto finale, ritardo di 0.18 da Robinson.

    09:33
    Qualche difficoltà per Robinson

    Prosegue il momento di difficoltà di Alice. Robison, infatti, fatica anche a Lillehammer e ferma il cronometro a 1.09.28.

    09:31
    Partite!

    Gara iniziata in questo momento! La prima a scendere dalla pista è la neozelandese Alice Robinson.

    09:29
    Last dance, manca sempre meno

    Tra pochi minuti inizierà l’ultima gara della stagione col primo round. Questa la classifica generale, sarà battaglia tra Shiffrin e Aicher.

    1. SHIFFRIN Mikaela USA 1386
    2. AICHER Emma GER 1301
    3. RAST Camille SUI 1009
    4. GOGGIA Sofia ITA 982
    5. MOLTZAN Paula USA 784
    6. ROBINSON Alice NZL 779
    7. PIROVANO Laura ITA 745
    8. SCHEIB Julia AUT 672
    9. HECTOR Sara SWE 642
    10. WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 640

     

    09:25
    Attesa e tensione: in palio la Coppa

    L’atmosfera è quella delle grandi occasioni. In palio c’è la Coppa del Mondo generale, il trofeo più ambito, quello che premia la completezza e la costanza nell’arco dell’intera stagione. Shiffrin è a un passo da un altro trionfo che arricchirebbe ulteriormente una carriera già leggendaria, ma l’ultimo atto è ancora tutto da vivere. Tra pochi minuti, a Lillehammer, si scriverà il finale.

    09:23
    Le italiane in gara

    Cinque le azzurre che prenderanno parte all’ultima gara della stagione. Tra queste ci sono Lara Della Mea e Sofia Goggia; ai nastri di partenza anche Asia Zenere, Laura Pirovano e Anna Trocker, campionessa Junior e pronta a incantare.  

    09:16
    Gigante da brividi: si decide tutto

    Il gigante di questa mattina sarà una resa dei conti senza appello. Shiffrin parte con i favori del pronostico, forte del vantaggio accumulato e di una condizione straordinaria, ma dovrà evitare errori su una pista che non ammette sbavature. Aicher, invece, proverà l’assalto con una gara all’attacco, cercando di mettere pressione sin dalla prima manche.

    09:04
    Aicher non molla: tutto aperto fino alla fine

    A tenere viva la corsa è Emma Aicher, protagonista di un podio prezioso che le consente di restare agganciata alla leader. Il distacco resta importante, ma non ancora incolmabile: la tedesca si giocherà il tutto per tutto nell’ultima gara, consapevole di non avere nulla da perdere. Servirà una prova perfetta per ribaltare i pronostici, ma la pressione sarà tutta sulle spalle di Shiffrin.

    08:56
    Dominio Shiffrin: numeri da leggenda

    Il successo nello slalom ha confermato, ancora una volta, la superiorità tecnica e mentale dell’americana. Una gara praticamente perfetta, scavando distacchi pesanti già nella prima manche e gestendo con lucidità nella seconda. La vittoria numero 110 non è solo un record, ma la fotografia di una stagione vissuta sempre al vertice, con una continuità che ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie.

    08:51

  45. C’è ancora una pagina da scrivere nella stagione di Mikaela Shiffrin. Dopo aver conquistato la storica vittoria numero centodieci in Coppa del Mondo, la fuoriclasse statunitense si presenta all’ultimo appuntamento con la possibilità di chiudere definitivamente i conti e mettere le mani sulla Coppa generale. Il teatro è ancora Lillehammer, dove tra pochi minuti andrà in scena il gigante decisivo.

