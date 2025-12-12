Virgilio Sport
Diretta Live Coppa del Mondo Sci discesa libera femminile venerdì 12 dicembre: Goggia terza, Vonn si prende la scena

Tra le favorite della vittoria finale non può non mancare l'azzurra Sofia Goggia. Riflettori focalizzati anche su Vickhoff Lie e Vonn

Riassunto dell'evento

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
St.Moritz (Svizzera) – 12 dicembre 2025 – Live dalle 10.15

Ordine di partenza: 1.Ortlieb Nina (AUT), 2.Blanc Malorie (SUI), 3. Delago Nicol (ITA), 4. Weidle-Winkelmann Kira (GER); 5.Raedler Ariane (AUT), 6.Stuhec Ilka (SLO), 7. Ledecka Ester (CZE); 8.Lie Kajsa Vickhoff (NOR), 9.Flury Jasmine (SUI), 10.Pirovano Laura (ITA), 11. Johnson Breezy (USA), 12.Huetter Cornelia (AUT), 13.Aicher Emma (GER), 14.Puchner Mirjam (AUT), 15.Goggia Sofia (ITA), 16.Vonn Lindsey (USA), 17.Wiles Jacqueline (USA), 18.Gauche Laura (FRA), 19.Monsen Marte (NOR), 20.Delago Nadia (ITA), 22.Curtoni Elena (ITA), 25.Melesi Roberta (ITA), 42. Thaler Sara (ITA), 47.Bernardi Vicky (ITA), 49.Allemand Sara (ITA).

Cronaca in diretta

  1. Live
    Lindsey Vonn stratosferica

    Non smette di stupire, all’età di quarantuno anni, Lindsey Vonn. La Wonder woman statunitense, infatti, recupera addirittura diciannove centesimi ad Aicher nel lato intermedio della pista e va a fermare il crono a 1.29.63. Pazzesca!!!

    10:52
  2. Live
    Goggia seconda

    L’azzurra perde cinquantuno centesimi nel tratto iniziale, poi altri ventisei nel secondo intermedio. Sofia recupera quindi qualcosina nel tratto conclusivo e riesce a inserirsi al secondo posto. Incredibile Goggia che si è letteralmente mangiata la seconda parte della pista.

    10:48
  4. Live
    Puchner ruba lo scettro ad Aicher

    Velocissima la Puchner. L’austriaca, infatti, nel terzo intermedio guadagna circa 65 centesimi rispetto ad Aicher e chiude con uno strepitoso 1.30.79, prendendosi la leadership della classifica. Adesso, tocca a Sofia Goggia.

    10:46
  5. Live
    Aicher ribalta le gerarchie in vetta

    Emma Aicher è sicuramente il presente e futuro di questo sport. La tedesca, infatti, anche a St.Moritz dimostra tutto il suo valore. Emma parte subito forte, guadagnando circa undici centesimi nei primi due intermedi, nel tratto centrale perde qualcosina, ma riesce a recuperare nella parte finale e per un solo centesimo passa in testa.

    10:43
  6. Live
    Huetter, nuova primatista

    Pazzesca Cornelia! L’austriaca Huetter ha sciato alla grande, collegando benissimo tutte le curve, chiudendo con 1.31.05, balzando al comando.

    10:41
  7. Live
    Breezy lontanissima dal podio

    La statunitense Johnson Breezy è veloce nella parte iniziale, ma perde tantissimo nell’intermedio. Brava però a prendere una buona rampa, ma rimane comunque indietro rispetto alla coppia di testa e chiude con l’ottavo tempo.

    10:39
  8. Live
    Super Laura Pirovano

    Quindici centesimi di ritardo dalla tedesca nel tratto iniziale per Laura. Pirovano però è bravissima a recuperare nella parte centrale, recuperando addirittura mezzo secondo. Lolly chiude quindi con un ottimo 1.31.21 e eguaglia Weidle-Winkelmann in vetta.

    10:37
  10. Live
    Flury è nona

    Fatica e non poco Jasmine Flury. La svizzera, rientrata in gara dopo due anni, perde addirittura un secondo e quattro centesimi dalla testa della classifica. Adesso, tocca a Pirovano.

    10:35
  11. Live
    Vickhoff non ruggisce

    Poco incisiva anche Vickhoff nella parte iniziale. La norvegese, infatti, entra abbastanza bassa e non riesce quasi mai a prendere la velocità necessaria per impensierire il trono di Weidle-Winkelmann. Vickhoff chiude quindi al settimo posto, perdendo addirittura 0.50.

    10:32
  12. Live
    Peccato per Ledecka

    Si inizia a entrare nella parte clou della gara con Ester Ledecka. La ceca, dopo l’ottima prova a cronometro nella giornata di ieri, non riesce a replicare la performance, perdendo tantissimo nella parte intermedia, nonostante l’ottimo inizio. Ledecka chiude quindi con un ritardo di 0.62.

    10:30
  13. Live
    Male la slovena Stuhec

    Prima slovena in pista. Ilka Stuhec, però, non riesce più di tanto a rendere la sua giornata indimenticabile e deve accontentarsi di un modesto sesto posto.

    10:27
  14. Live
    Terza Raedler

    Leggera Raedler nel primo intervallo, ma recupera alla grande nel secondo parziale. L’austriaca perde qualcosina prima del salto finale e chiude al terzo posto.

    10:26
  16. Live
    Weidle-Winkelmann balza al comando

    Poco incisiva inizialmente anche Kira Weidle-Winkelmann. La tedesca però recupera tantissimo nella parte finale e si prende la leadership della classifica parziale con un vantaggio di diciannove centesimi sull’austriaca.

    10:24
  17. Live
    Nicol Delago è seconda

    L’azzurra è entrata un pò seduta in prossimità del salto. Poi però Nicol è bravissima a recuperare nella parte centrale del circuito e chiudere con 0.26 centesimi di ritardo dall’austriaca che continua a guidare la classifica parziale.

    10:21
  18. Live
    Male Blanc Malorie

    Lenta nella parte iniziale la svizzera Blanc Malorie, nell’intermedio, invece, riesce a recuperare qualche centesimo a Ortlieb, ma alla fine chiude con un ritardo di 0.28. Tocca a Nicol Delago.

    10:19
  19. Live
    Buona prova per Ortlieb

    Buona prova per l’austriaca che chiude con il tempo di 1.31.31. Difficilmente però riuscirà a entrare nelle prime dieci.

    10:16
  20. Live
    Partiti

    Gara, iniziata, in questo momento. In pista c’è Nina Ortlieb al rientro dopo il grave infortunio dell’anno scorso.

    10:15
  22. Pre
    Temperature ottime

    Giornata di sole splendente sulla valle di St.Moritz. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una bellissima gara.

    10:10
  23. Pre
    Tutto pronto

    Tutto pronto per la prima attesissima discesa libera a St.Mortiz. Alle 10.15, l’austriaca Ortlieb Nina darà il via alla gara.

    10:07
  24. Pre
    Il palmares a St.Moritz

    Ben otto le vittorie azzurre a St.Moritz. Classifica dominata da Sofia Goggia con tre successi. Due le affemerazioni di Karen Putzer; un titolo, invece, per Elena Curtoni, Federica Brignone e Isolde Kostner.

    10:05
  25. Pre
    I pettorali delle Azzurre

    Questi i pettorali ufficiali delle Azzurre: 3-Nicol Delago, 10-Laura Pirovano, 15-Sofia Goggia, 20-Nadia Delago, 22-Elena Curtoni, 25-Roberta Melesi, 42-Sara Thaler, 49-Sara Allemand.

    10:01
  26. Pre
    Un weekend che pesa già tantissimo

    St. Moritz non è solo un passaggio tecnico: è una tappa che può già orientare la stagione. Tre gare, tre occasioni per capire chi potrà davvero puntare alle grandi coppe e chi invece dovrà inseguire. Per l’Italia, la certezza è chiara: Sofia Goggia è di nuovo al centro della scena, pronta a trasformare la pista svizzera nella prima grande dichiarazione d’intenti dell’inverno.

    09:54
  28. Pre
    Prove rapide e colpi di scena

    La vigilia delle gare ha consegnato tempi interessanti: miglior crono per Johana Hählen, tallonata da Ester Ledecka e dalle italiane, segnale di un equilibrio che promette spettacolo. A rovinare il clima di festa è stata invece la caduta di Michelle Gisin, trasferita in ospedale dopo un impatto violento ma fortunatamente cosciente e in grado di muovere arti e gambe: un brivido che ha attraversato tutto il circuito.

    09:51
  29. Pre
    Le rivali: Vickhoff Lie e Vonn le più insidiose

    Il fine settimana porta in scena una concorrenza di livello. Kajsa Vickhoff Lie si presenta con una condizione brillante e la consueta aggressività che l’ha resa una delle discesiste più temibili. A prendersi spazio nelle previsioni è anche una leggenda vivente come Lindsey Vonn, ancora capace – a 41 anni – di muoversi stabilmente nei piani alti con esperienza, sensibilità e coraggio. In chiave outsider, attenzione alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann, sempre efficace su fondi filanti come quello svizzero.

    09:36
  30. Pre
    Goggia, aspettative alte e sensazioni positive

    Riflettori puntati su Sofia Goggia, attesissima al rientro nelle sue discipline dopo il lavoro di rodaggio in gigante. Le prove cronometrate hanno offerto indicazioni confortanti: l’azzurra è apparsa solida, centrata, sempre a contatto con le migliori e pronta a riaccendere la sfida per la Coppa di discesa. Nel gruppo italiano spiccano anche segnali incoraggianti da Laura Pirovano, competitiva sulle scorrevolezze della Engadina.

    09:35

  32. La Coppa del Mondo femminile entra nel vivo a St. Moritz, dove il weekend delle discipline veloci segna anche il debutto delle donne nel Gioco dei Podi 2025/26. La Corviglia, una delle piste più iconiche del circo bianco, torna a essere il palcoscenico perfetto per misurare ambizioni, forma e gerarchie in vista della lunga corsa verso la stagione olimpica.

Diretta Live Coppa del Mondo Sci discesa libera femminile venerdì 12 dicembre: Goggia terza, Vonn si prende la scena Fonte: Getty

