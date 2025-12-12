Diretta Live Coppa del Mondo Sci discesa libera femminile venerdì 12 dicembre: Goggia terza, Vonn si prende la scena

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
St.Moritz (Svizzera) – 12 dicembre 2025 – Live dalle 10.15
Ordine di partenza: 1.Ortlieb Nina (AUT), 2.Blanc Malorie (SUI), 3. Delago Nicol (ITA), 4. Weidle-Winkelmann Kira (GER); 5.Raedler Ariane (AUT), 6.Stuhec Ilka (SLO), 7. Ledecka Ester (CZE); 8.Lie Kajsa Vickhoff (NOR), 9.Flury Jasmine (SUI), 10.Pirovano Laura (ITA), 11. Johnson Breezy (USA), 12.Huetter Cornelia (AUT), 13.Aicher Emma (GER), 14.Puchner Mirjam (AUT), 15.Goggia Sofia (ITA), 16.Vonn Lindsey (USA), 17.Wiles Jacqueline (USA), 18.Gauche Laura (FRA), 19.Monsen Marte (NOR), 20.Delago Nadia (ITA), 22.Curtoni Elena (ITA), 25.Melesi Roberta (ITA), 42. Thaler Sara (ITA), 47.Bernardi Vicky (ITA), 49.Allemand Sara (ITA).