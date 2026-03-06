Coppa del Mondo Sci Alpino 2025/2026
Val di Fassa – venerdì 6 Marzo 2026
Il calendario della Coppa del Mondo di Sci femminile 2025/2026
Ultimo aggiornamento:
Coppa del Mondo Sci Alpino 2025/2026
Val di Fassa – venerdì 6 Marzo 2026
Il calendario della Coppa del Mondo di Sci femminile 2025/2026
Dopo la discesa di Sofia Goggia, rivediamo la classifica aggiornata:
Sofia chiude con 90 centesimi di ritardo rispetto a Pirovano: la sua posizione è al di sotto delle aspettative. Goggia occupa il decimo posto provvisorio.
Ecco la situazione prima che sia Sofia Goggia a scendere (classifica provvisoria):
Puchner solo 13esima, risultato stupefacente.
Aicher è seconda ad un solo centesimo da Laura Pirovano che continua a essere lì, in testa.
Anche Huetter non si mostra a suo agio come Pirovano, nonostante una migliore velocità iniziale: finisce quarta. Tra poco la tedesca Emma Aicher, con l’11° pettorale. Goggia ha il numero 15.
La campionessa olimpica Breezy Johnson è seconda a 0.29 da Pirovano, che ha preso il miglior tempo fino ad ora. L’austriaca Cornelia Huetter non fa meglio.
Prestazione perfetta per Laura Pirovano, che scia in modo inappuntabile ad eccezione di una piccola indecisione nel primo tratto. Prima!
Si conferma in grande forma, la tedesca Weidle-Winkelmann che si porta al comando.
Quarto tempo provvisorio per Nicol Delago, per ora la miglior azzurra è Curtoni ancora seconda.
Nicol Delago è pronta a scendere e a fare la sua discesa.
Miradoli finisce quarta a 0.54, deludendo le attese. In testa sempre Stuhec davanti alla nostra azzurra Curtoni.
Curtoni si piazza seconda con 32 centesimi di ritardo su Stuhen.
Pronta Curtoni, in cerca di riscatto dopo una Olimpiade deludente per l’azzurra: è proprio lei la prima a scendere in Val di Fassa, su la Volata.
La slovena Ilka Stuhec fa il primo tempo: 1’21″81.
Sofia Goggia cauta, alla vigilia: “Rispetto a gennaio la neve però è diversa. Temperature alte di giorno e fredde di notte portano ad avere un manto molto compatto, aggressivo, che fa vibrare molto gli sci — ha detto la sciatrice bergamasca —. È necessario sapersi adattare bene e in fretta: c’è da lavorare in vista delle gare, per me non è semplice gestire bene le vibrazioni senza spingere troppo”.
Incominciano le apripista: siamo vicini all’avvio della prima discesa.
Controlliamo la situazione, a poco dall’avvio, visto che si tratta di una discesa decisiva: nella classifica di specialità guida la statunitense (e infortunata) Lindsey Vonn con 400 punti, davanti alle tedesche Emma Aicher, seconda con 306, e Kira Weidle-Winkelmann, terza con 256. Sofia Goggia è quarta con 240 punti, davanti a Laura Pirovano, quinta con 236.
Domani, sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino, è in programma la seconda discesa libera consecutiva, mentre domenica ci sarà un superG. Grande attesa e qualche aspettativa in più sulle azzurre.
Situazione meteo: a Passo San Pellegrino cielo velato e ci sono circa 5 gradi. La temperatura massima della giornata è prevista intorno alle 14, a 6 gradi. La neve è alta circa 60 cm, piuttosto dura. Sofia Goggia ottimista sulla neve e le possibilità di oggi.
La prima discesa femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 11.30
Queste le italiane in gara oggi:
Attesa per Sofia Goggia in Val di Fassa. Non ci sarà Federica Brignone che ha concluso la stagione, dopo i due ori olimpici di Milano Cortina. Invece, Sofia Goggia, bronzo, partirà oggi con il pettorale numero 15. Laura Pirovano prova ad agguantare un risultato che equivale al podio.
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND