Virgilio Sport
ALTRI SPORT SPORT INVERNALI LIVE

Diretta Live Coppa del Mondo Sci Femminile, Discesa Val di Fassa: pazzesca Pirovano che balza in testa, Sofia Goggia delude

Nove azzurre al via nella prima delle due discese libere in Val di Fassa: il bronzo olimpico parte con il pettorale 15

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025/2026
Val di Fassa – venerdì 6 Marzo 2026

Il calendario della Coppa del Mondo di Sci femminile 2025/2026

Cronaca in diretta

  1. 12:04
    La classifica dopo le prime 15

    Dopo la discesa di Sofia Goggia, rivediamo la classifica aggiornata:

    1. Laura Pirovano 1:21.40
    2. Emma Aicher (+0.01)
    3. Breezy Johnson (+0.29)
    4. Kira Weidle-Winkelmann  (+0.32)
    5. Cornelia Hütter  (+0.34)
    6. Ilka Štuhec  (+0.41)
    7. Kajsa Vickhoff Lie  (+0.55)
    8. Elena Curtoni  (+0.73)
    9. Jacqueline Wiles  (+0.75)
    10. Sofia Goggia  (+0.90)
    12:05
  2. 12:02
    Goggia in ritardo di 90 centesimi

    Sofia chiude con 90 centesimi di ritardo rispetto a Pirovano: la sua posizione è al di sotto delle aspettative. Goggia occupa il decimo posto provvisorio.

    12:04
  4. 12:01
    Scende Goggia
    12:01
  5. 11:58
    La situazione prima di Sofia Goggia

    Ecco la situazione prima che sia Sofia Goggia a scendere (classifica provvisoria):

    1. Laura Pirovano 1’21″40
    2. Breezy Johnson +0″29
    3. Kira Weidle-Winkelmann  +0″32
    4. Cornelia Huetter +0″34
    5. Ilka Stuhec +0″41
    6. Elena Curtoni +0″73
    7. Marte Monsen +0″91
    8. Nicol Delago +0″95
    12:00
  6. 11:58
    Puchner male

    Puchner solo 13esima, risultato stupefacente.

    11:58
  7. 11:57
    Aicher seconda a un centesimo!

    Aicher è seconda ad un solo centesimo da Laura Pirovano che continua a essere lì, in testa.

    11:57
  8. 11:52
    Huetter non turba Pirovano

    Anche Huetter non si mostra a suo agio come Pirovano, nonostante una migliore velocità iniziale: finisce quarta. Tra poco la tedesca Emma Aicher, con l’11° pettorale. Goggia ha il numero 15.

    11:53
  10. 11:51
    Johnson non ce la fa, Pirovano in testa

    La campionessa olimpica Breezy Johnson è seconda a 0.29 da Pirovano, che ha preso il miglior tempo fino ad ora. L’austriaca Cornelia Huetter non fa meglio.

    11:52
  11. 11:47
    Pirovano balza in testa!

    Prestazione perfetta per Laura Pirovano, che scia in modo inappuntabile ad eccezione di una piccola indecisione nel primo tratto. Prima!

    11:48
  12. 11:46
    pirovano Fonte:Getty Images
    Tocca a Pirovano!
    11:46
  13. 11:45
    Weidle-Winkelmann al comando

    Si conferma in grande forma, la tedesca Weidle-Winkelmann che si porta al comando.

    11:46
  14. 11:43
    Delago chiude 4°

    Quarto tempo provvisorio per Nicol Delago, per ora la miglior azzurra è Curtoni ancora seconda.

    11:43
  16. 11:42
    Tocca a Nicol Delago

    Nicol Delago è pronta a scendere e a fare la sua discesa.

    11:42
  17. 11:39
    Miradoli deludente

    Miradoli finisce quarta a 0.54, deludendo le attese. In testa sempre Stuhec davanti alla nostra azzurra Curtoni.

    11:40
  18. 11:36
    Curtoni 2°

    Curtoni si piazza seconda con 32 centesimi di ritardo su Stuhen.

    11:37
  19. 11:35
    Al cancelletto Curtoni

    Pronta Curtoni, in cerca di riscatto dopo una Olimpiade deludente per l’azzurra: è proprio lei la prima a scendere in Val di Fassa, su la Volata.

    11:36
  20. 11:30
    SI PARTE!

    La slovena Ilka Stuhec fa il primo tempo: 1’21″81.

    11:33
  22. 11:26
    Sofia Goggia: "Da gestore le vibrazioni"

    Sofia Goggia cauta, alla vigilia: “Rispetto a gennaio la neve però è diversa. Temperature alte di giorno e fredde di notte portano ad avere un manto molto compatto, aggressivo, che fa vibrare molto gli sci — ha detto la sciatrice bergamasca —. È necessario sapersi adattare bene e in fretta: c’è da lavorare in vista delle gare, per me non è semplice gestire bene le vibrazioni senza spingere troppo”.

    11:27
  23. 11:26
    Scendono le apripista

    Incominciano le apripista: siamo vicini all’avvio della prima discesa.

    11:26
  24. 11:22
    La situazione

    Controlliamo la situazione, a poco dall’avvio, visto che si tratta di una discesa decisiva: nella classifica di specialità guida la statunitense (e infortunata) Lindsey Vonn con 400 punti, davanti alle tedesche Emma Aicher, seconda con 306, Kira Weidle-Winkelmann, terza con 256. Sofia Goggia è quarta con 240 punti, davanti a Laura Pirovano, quinta con 236.

    11:24
  25. 11:15
    Discesa libera, doppio appuntamento

    Domani, sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino, è in programma la seconda discesa libera consecutiva, mentre domenica ci sarà un superG. Grande attesa e qualche aspettativa in più sulle azzurre.

    11:19
  26. 11:03
    Il meteo

    Situazione meteo: a Passo San Pellegrino cielo velato e ci sono circa 5 gradi. La temperatura massima della giornata è prevista intorno alle 14, a 6 gradi. La neve è alta circa 60 cm, piuttosto dura. Sofia Goggia ottimista sulla neve e le possibilità di oggi.

    11:12
  28. 11:01
    Partenza alle 11:30

    La prima discesa femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 11.30

    11:11
  29. 11:00
    Le azzurre al via

    Queste le italiane in gara oggi:

    • Elena Curtoni (3);
    • Nicol Delago (6);
    • Laura Pirovano (8);
    • Sofia Goggia (15);
    • Nadia Delago (25);
    • Sara Thaler (35);
    • Roberta Melesi (39);
    • Sara Allemand (44);
    • Asja Zenere (51).
    11:11

  31. Attesa per Sofia Goggia in Val di Fassa. Non ci sarà Federica Brignone che ha concluso la stagione, dopo i due ori olimpici di Milano Cortina. Invece, Sofia Goggia, bronzo, partirà oggi con il pettorale numero 15. Laura Pirovano prova ad agguantare un risultato che equivale al podio.

Diretta Live Coppa del Mondo Sci Femminile, Discesa Val di Fassa: pazzesca Pirovano che balza in testa, Sofia Goggia delude Fonte: ANSA

Ford

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio