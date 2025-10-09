Shanghai, Djokovic è una furia: ribalta Bergs e approda in semifinale. Sabato c'è la sorpresa Vacherot

Masters 1000 Shanghai
Quarti di finale – Live dalle 12.30
|Djokovic (SRB)
|6
|7
|–
|Bergs (BEL)
|3
|5
|–
Ultimo aggiornamento:
Masters 1000 Shanghai
Quarti di finale – Live dalle 12.30
|Djokovic (SRB)
|6
|7
|–
|Bergs (BEL)
|3
|5
|–
Nole Djokovic non tradisce le attese: con una prestazione solida e controllata, il serbo piega Bergs in due set e vola direttamente in semifinale a Shanghai. Insomma un altro passo deciso verso il titolo, confermando ancora una volta perché resta tra i grandi del tennis mondiale. Ora, Djokovic attende il sorprendente Vacherot (appena entrato tra i primi 100 al mondo dopo la vittoria su Holger Rune), pronto a continuare la sua corsa verso il trofeo cinese, con la voglia di scrivere un altro capitolo della sua leggenda.
Game, set, match. Djokovic batte un confusionario Bergs e approda in semifinale a Shanghai dove attende la sorpresa Vacherot che ha eliminato poco prima Holger Rune. Immenso Nole!
Prima vincente di Bergs, poi sbavatura col diritto e nuova parità. Quindi Djokovic spedisce di pochissimo il diritto fuori dal campo, ma il tennista di Lommel commette il quarto doppio fallo della partita, forse nel momento peggiore. Sul pari trenta, Nole alza per ben quattro volte il lob e Bergs sbaglia clamorosamente al quarto tentativo, concedendo palla break al rivale che prontamente finalizza.
Mette in campo tutto Bergs e ha ragione. Djokovic comincia male, il belga si procura quindi due palle break giocando alla grandissima e alla prima occasione non perdona.
Bergs commette un’ingenuità con lo schiaffo al volo su un punti già fatto e Djokovic in risposta lo punisce. Poi il belga commette doppio fallo e concede due quindici di vantaggio al numero cinque al mondo. Zizou però non ci sta e dimezza con l’ace, ma rischia la seconda e commette un altro doppio fallo. Nole si procura quindi due occasioni di break che vengono prontamente finalizzate alla prima occasione con un passante pazzesco. Nel prossimo game, il serbo servirò per il match.
Rapido anche questo turno di battuta per Djokovic che lascia Bergs a zero punti.
Bergs inizia alla grande il settimo game con servizio-diritto vincente. Il tennista di Lommel poi col rovescio a due mani trova l’angolino giusto per battere la resistenza del serbo e andare avanti di due. Quindi Zizou pesca la prima al corpo e chiude il turno di battuta con l’ace.
Pochi scambi in questo secondo set ed è tutta manna dal cielo per Djokovic. Il numero cinque al mondo, infatti, tiene a zero Bergs e pareggia i conti.
Turno di battuta a zero per Bergs che continua a tenere un rendimento abbastanza notevole di prime in campo in questo secondo set.
Primo doppio fallo per Djokovic, ma rimedia prontamente bilanciando l’errore col quarto ace della sua partita. Il belga punge poi con la risposta, ma il numero cinque al mondo è bravo a mettere a segno la prima vincente. Quindi nuovo errore di Bergs, ma riesce comunque a firmare il pari quaranta con lo smash a rete. Ai vantaggi, Nole accelera e tiene la battuta.
Buonissimo anche il cambio di pallina per Bergs che anche in questo caso, come nel precedente game, lascia Djokovic a zero punti e torna a fare gara di testa.
Turno di battuta ordinario per il numero cinque al mondo che lascia Bergs a zero punti e pareggia i conti in questo inizio di secondo set.
Partenza in sordina per Bergs che rimedia prontamente con una buona soluzione col diritto. Djokovic spedisce quindi due passanti consecutivi contro la rete e Zizou con la prima vincente tiene la battuta.
Turno di battuta impeccabile! Djokovic, infatti, concede un solo quindici a Bergs e grazie a prima vincente, ace e un’ottima soluzione con la risposta, conquista il primo set. Impressionante Nole!!!
Turno di battuta complicatissimo per Bergs. Il belga sbaglia il diritto, poi commette anche due doppi falli consecutivi e concede tre set point al serbo. Il tennista di Lommel però non ci sta e con tre ace di fila, annulla tutte e tre le occasioni. Ai vantaggi, Djokovic buca la retroguardia dell’avversario col passante micidiale, ma manda poco dopo il rovescio lungo-linea in corridoio. Bergs, annulla quindi un’altra chance e col servizio riesce a tenere la battuta.
Bergs inizia fortissimo, Djokovic col servizio pareggia fin da subito i conti. Poi invenzione del belga che con un colpo di genio, palla smorzata sul lato scoperto del numero cinque al mondo effettua il sorpasso. Il serbo mette fuori il diritto in uscita dalla battuta e concede due palle del contro-break a Zizou. Djokovic però le annulla entrambe (due sbavature gravissime in manovra del tennista di Lommel) e ai vantaggi uno stremato Nole, dopo aver cancellato anche la terza chance al belga, si tiene un preziosissimo turno di battuta.
Buonissima variazione di Bergs che insiste col diritto e mette la testa avanti. Poi il belga trova un importante servizio-diritto, Djokovic accorcia approfittando di un errore dell’avversario; Nole si difende alla grande e con il back da fondo campo pareggia i conti. Sul pari trenta, Zizou spedisce la pallina contro la rete e concede al numero cinque al mondo la prima palla break della partita, che viene cancellata dal servizio vincente del belga. Ai vantaggi, due errori consecutivi abbastanza gravi di Zizou permettono a Djokovic di prendersi il break.
Primo turno di battuta a zero per Djokovic (nel gioco anche un ace) che fa valere la qualità al servizio. Poco margine di manovra, invece, per Bergs in questo game.
Partenza fulminante di Djokovic che passa col diritto, Bergs però esegue alla perfezione servizio-diritto. Nole inizia a manovrare e ha la meglio su uno scambio lungo e prolungato (15-30). Il belga non ci sta e trova due punti consecutivi al servizio, ma manda in corridoio il rovescio a due mani. Ai vantaggi, Zizou Bergs piazza l’ace e riesce a tenere egregiamente un prezioso turno di battuta.
Diritto vincente di Djokovic, ma poco dopo resta troppo fermo col rovescio e concede il pari quindici. Poi Bergs manda in corridoio il rovescio, il numero cinque al mondo ringrazia e col diritto lungo linea torna a respirare. Nole chiude il turno di battuta con il passante vincente.
Il rovescio di Nole si ferma sul nastro, Bergs carica bene la prima e va avanti di due. Poi Djokovic con tantissima precisione, scavalca in lob la retroguardia del belga e dimezza lo svantaggio. Ma Zizou è comunque bravo ad alzare il rendimento al servizio e tenere il turno di battuta.
Diritto vincente in avanzamento del tennista serbo che graffia il primo punto della partita; poi Djokovic manda il passante contro la rete e concede la parità all’avversario. Dall’altra parte Bergs alza il ritmo e con lo schiaffo al volo va avanti di un quindici, Nole però sistema tutto con la prima precisa e ben indirizzata. Sul pari trenta, Djokovic mette a segno altre due prime vincenti e tiene la battuta.
Iniziata, in questo momento, la sfida tra Nole Djokovic e Zizou Bergs. Il numero cinque al mondo comincerà il quarto di finale al servizio; in risposta il belga.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Bergs e Djokovic. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare. Chi vince affronta un sorprendente Vacherot che poco fa ha eliminato Holger Rune.
Sul cemento del Qizhong Stadium si attende una sfida intensa, fatta di ritmo, tattica e tanta personalità. Djokovic dovrà imporre i suoi tempi, mentre Bergs cercherà di rompere gli schemi con aggressività e coraggio.
Sarà il primo confronto ufficiale tra i due. Da una parte la leggenda che non smette di inseguire nuovi traguardi, dall’altra l’outsider che gioca senza pressioni, consapevole di non avere nulla da perdere. Djokovic parte favorito, ma in un torneo come Shanghai le sorprese non mancano mai.
Bergs, dal canto suo, è la grande rivelazione del torneo. Il 25enne di Lommel ha stupito tutti con un tennis coraggioso, eliminando nomi pesanti come Korda, Ruud, Cerundolo e Diallo. La sua freschezza atletica e la voglia di stupire hanno conquistato il pubblico cinese, che oggi lo spingerà contro uno dei più grandi di sempre.
Djokovic ha faticato nei turni precedenti, ma ha dimostrato ancora una volta di saper soffrire e reagire, insomma ennesima prova di un campione senza tempo. Dopo l’esordio vincente contro Cilik e Hanfmann, il 38enne di Belgrado ha piegato poi in tre set Jaume Munar con la solita lucidità e un bagaglio tecnico infinito. A Shanghai, dove ha già trionfato quattro volte, Novak sogna di tornare protagonista.
Atmosfera elettrica sul Centrale del Rolex Shanghai Masters, dove Novak Djokovic torna in campo per sfidare Zizou Bergs in un quarto di finale che promette scintille. Il serbo, oggi numero cinque del ranking ATP, vuole ritrovare continuità e fiducia dopo un periodo non semplice, mentre il belga si gode il momento più brillante della sua giovane carriera.
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND