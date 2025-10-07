Diretta Live Djokovic-Munar Masters 1000 Shangai ottavi: Nole archivia il primo set

Masters 1000 Shanghai
Ottavi di finale – Live dalle 12.30
|Djokovic (SRB)
|6
|0
|–
|Munar (SPA)
|3
|1
|–
Ultimo aggiornamento:
Inizio convincente di secondo set per lo spagnolo. Munar, infatti, lascia Djokovic a quindici, dopo tre punti consecutivi e comincia col piede giusto il parziale. Da valutare nel corso della partita però la condizione fisica del numero cinque al mondo col problema alla caviglia che non sembra ancora essere passato.
Prima di servizio vincente e ben indirizzata del serbo; Djokovic replica col diritto lungo linea che non lascia scampo allo spagnolo. In una situazione favorevole di punteggio, il numero cinque al mondo mette a referto un’altra prima al centro e vince il primo set nonostante il problema alla caviglia.
Larga l’esecuzione col diritto del tennista spagnolo, Djokovic però commette anche lui un errore banale, spedendo il passante contro la rete. In una situazione di equilibrio, Munar mette a segno il vincente col diritto; lo spagnolo approfitta di un’altra sbavatura dell’avversario e tiene la battuta senza rischiare più di tanto.
Diritto e contropiede micidiali del numero cinque al mondo che va sopra di due. Poi Djokovic si ripete con una bellissima la volèe in rovescio tagliata e tiene il servizio col diritto lungo linea. Turno di battuta a zero per il serbo.
Turno di battuta perfetto per Munar che lascia Djokovic a zero punti e accorcia nel punteggio, nonostante il break consolidato dal numero cinque al mondo nel game precedente.
Nole riparte con una volèe a rete ben eseguita, Munar in risposta incide, ma è ancora Djokovic ad andare a segno piazzando la prima di servizio. Poi molto bene la chiusura in contropiede del serbo che chiude il turno di battuta con una prima vincente e consolida il break di vantaggio.
Rientra in campo il serbo, vediamo in questo game come reagirà.
Massaggio profondo alla muscolatura, dietro al soleo insomma. La caviglia al momento non viene fasciata, la mimica di Djokovic non è rassicurante.
Asciugamano sulla fronte, scuote la testa Nole. Vediamo se sarà in grado di proseguire la partita, ma si tocca vistosamente la caviglia sinistra. Chiamato l’ausilio del fisioterapista.
Palla corta e intelligente di Nole; Munar prova a difendersi, ma è ancora Djokovic a cambiare ritmo e ad andare avanti di due punti. Lo spagnolo, in una situazione scomoda di punteggio, non punge col servizio ed è il numero cinque al mondo a procurarsi tre palle break grazie alla risposta profonda, le quali vengono prontamente cancellate dall’iberico (due buone soluzioni trovate con le prime e volèe col taglio esterno ben eseguita). Ai vantaggi, Munar sbaglia lo smash e Djokovic si prende il break.
Difende alla grande Djokovic e con lo slice firma il primo quindici del terzo game. Munar però non ci sta e con un passante fulminante in contropiede spiazza la retroguardia del serbo e firma il pareggio. Il numero cinque al mondo approfitta quindi di un errore in manovra dell’iberico, piazza l’ace (il primo della partita) e chiude il turno di battuta col diritto.
Turno di battuta preciso e importante per lo spagnolo che lascia Djokovic a quindici, dopo due vincenti consecutivi e tiene il turno di battuta. Poco margine di manovra, invece, per il tennista serbo.
Parte con una seconda il serbo e colpisce male il rovescio. Ma Djokovic si rifà prontamente mettendo a segno servizio e diritto nel campo dell’avversario. Poi il diritto in corsa in diagonale fulminante del numero cinque al mondo vale il sorpasso, prima di tenere il turno di battuta facendo valere i gradi al servizio.
Partita iniziata in questo momento. Turno di battuta per Nole Djokovic; Munar in risposta.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Nole e Munar. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
Tatticamente sarà un confronto tra resistenza e lucidità. Djokovic cercherà di controllare il ritmo con il dritto e il rovescio lungolinea, mentre Munar proverà a trascinarlo in uno scambio logorante, puntando sulla profondità e sulla consistenza da fondo. Il serbo parte favorito, ma se la condizione fisica dovesse tradirlo, Munar potrebbe trasformare la partita in una trappola.
Djokovic e Munar si sono incrociati una sola volta in carriera, al Roland Garros 2018, in un secondo turno dominato dal serbo con il punteggio di 7-6(1), 6-4, 6-4. Allora il maiorchino era un giovane emergente, alle prime esperienze sul grande palcoscenico. Oggi si presenta più maturo, con un tennis più solido e un approccio meno istintivo.
Dall’altra parte della rete ci sarà Jaume Munar, 28 anni, talento iberico formato alla scuola di Nadal e allenato per anni nell’Accademia di Manacor. A Shanghai ha superato Marton Fucsovics in rimonta e poi Flavio Cobolli, mostrando grande tenuta mentale e solidità da fondo campo. Il suo 2025 è la stagione della consacrazione: è tornato tra i top 40 ATP, e agli US Open ha raggiunto la seconda settimana, miglior risultato in carriera.
Il cammino di Novak Djokovic a Shanghai non è stato privo di insidie. L’esordio contro Yannick Hanfmann ha messo in luce una condizione atletica ancora da affinare: il caldo torrido e l’umidità hanno messo a dura prova anche un fenomeno come lui, costretto a lottare più del previsto. Djokovic, però, resta fedele al suo mantra: sopravvivere per dominare. Le vittorie arrivano anche quando il braccio non è perfetto, segno che la fame di successi è ancora intatta. Con il numero 5 del mondo che continua a inseguire il prossimo titolo Masters, la sensazione è che il serbo stia pian piano ritrovando la sua versione migliore.
Sul cemento cinese va in scena Novak Djokovic contro Jaume Munar, match che unisce carisma, esperienza e fame di riscatto. Da una parte il campione infinito, che continua a inseguire record e motivazioni. Dall’altra, lo spagnolo cresciuto all’ombra di Nadal, determinato a lasciare un segno e a scrollarsi di dosso l’etichetta di eterno incompiuto.
Con il tabellone che pare svuotarsi dei suoi giganti – Sinner si è ritirato, Alcaraz è fuori gioco – a Shanghai prende corpo un incontro che richiama antica memoria e presente contesa: Novak Djokovic contro Jaume Munar. Il serbo, reduce da una fatica tormentata contro Hanfmann, cerca consolazione e rivalsa; lo spagnolo, in grande stagione, vuole sfruttare ogni crepa per emergere e approdare ai quarti di finale.
