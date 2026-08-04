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Diretta Live funerali Franco Baresi, a Milano l'ultimo saluto alla leggenda rossonera e della Nazionale

L'ultimo abbraccio al numero sei rossonero, leggenda e uomo di sani valori. Alle ore 11.00 si terranno i funerali di Baresi nella Basilica Sant’Ambrogio

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

La città di Milano si ferma per dare l’ultimo saluto a Franco Baresi, una delle figure più iconiche della storia del calcio italiano e del Milan. Nella Basilica di Sant’Ambrogio, alle ore 11, va in scena una cerimonia destinata a riunire il popolo rossonero e l’intero mondo del pallone, accorso per rendere omaggio a un campione che ha attraversato generazioni con il suo talento, la sua leadership e il suo attaccamento alla maglia. Migliaia di tifosi si sono raccolti fin dalle prime ore del mattino, mentre sono attesi ex compagni, allenatori, dirigenti, istituzioni e grandi protagonisti del calcio internazionale. Virgilio Sport seguirà in diretta la cerimonia con tutti gli aggiornamenti, le immagini, gli arrivi degli ospiti e i momenti più significativi dell’ultimo saluto a una leggenda destinata a restare per sempre nella memoria del calcio.

Cronaca in diretta

  1. Live
    09.40

    L’emozione cresce in piazza Sant’Ambrogio, già gremita di tifosi in attesa dell’ultimo saluto a Franco Baresi. Poco dopo le 9.00, davanti alla Basilica, un esponente della Curva Sud ha sventolato una gigantesca bandiera rossonera con la scritta “Baresi 6”, accolta da un lungo applauso dei presenti. Un tributo carico di significato al numero di maglia che il Milan ha ritirato per rendere eterno il ricordo del suo storico capitano, simbolo di un’intera epoca del calcio italiano.

    09:40
  2. Live
    09.33

    Franco Baresi è stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Bandiera del Milan, con la maglia rossonera ha disputato oltre 700 partite conquistando sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni/Champions League e numerosi altri trofei. Capitano per molti anni, ha scritto pagine indelebili anche con la Nazionale italiana, con cui si è laureato campione del mondo nel 1982 ed è stato protagonista fino alla finale di USA ‘94. Eleganza, carisma e senso della posizione lo hanno reso un’icona senza tempo.

    09:32
  4. Live
    09.31

    Milano si prepara all’ultimo saluto a Franco Baresi. Questa mattina alle 11 la Basilica di Sant’Ambrogio ospiterà i funerali della leggenda rossonera, mentre migliaia di tifosi sono attesi per rendere omaggio allo storico capitano del Milan



    09:31

  6. La città di Milano si ferma per dare l’ultimo saluto a Franco Baresi, una delle figure più iconiche della storia del calcio italiano e del Milan. Nella Basilica di Sant’Ambrogio, alle ore 11, va in scena una cerimonia destinata a riunire il popolo rossonero e l’intero mondo del pallone, accorso per rendere omaggio a un campione che ha attraversato generazioni con il suo talento, la sua leadership e il suo attaccamento alla maglia. Migliaia di tifosi si sono raccolti fin dalle prime ore del mattino, mentre sono attesi ex compagni, allenatori, dirigenti, istituzioni e grandi protagonisti del calcio internazionale. Virgilio Sport seguirà in diretta la cerimonia con tutti gli aggiornamenti, le immagini, gli arrivi degli ospiti e i momenti più significativi dell’ultimo saluto a una leggenda destinata a restare per sempre nella memoria del calcio.

Diretta Live funerali Franco Baresi, a Milano l'ultimo saluto alla leggenda rossonera e della Nazionale Fonte: Getty

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