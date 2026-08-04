Diretta Live funerali Franco Baresi, a Milano l'ultimo saluto alla leggenda rossonera e della Nazionale

La città di Milano si ferma per dare l’ultimo saluto a Franco Baresi, una delle figure più iconiche della storia del calcio italiano e del Milan. Nella Basilica di Sant’Ambrogio, alle ore 11, va in scena una cerimonia destinata a riunire il popolo rossonero e l’intero mondo del pallone, accorso per rendere omaggio a un campione che ha attraversato generazioni con il suo talento, la sua leadership e il suo attaccamento alla maglia. Migliaia di tifosi si sono raccolti fin dalle prime ore del mattino, mentre sono attesi ex compagni, allenatori, dirigenti, istituzioni e grandi protagonisti del calcio internazionale. Virgilio Sport seguirà in diretta la cerimonia con tutti gli aggiornamenti, le immagini, gli arrivi degli ospiti e i momenti più significativi dell’ultimo saluto a una leggenda destinata a restare per sempre nella memoria del calcio.