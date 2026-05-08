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LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 1 di oggi Nessebar-Burgas in DIRETTA, attesa per Milan e i velocisti

L’attesa è terminata, è finalmente tempo di Giro d’Italia: l'edizione numero 109 inizia da venerdì 8 e si conclude domenica 31 maggio, 21 tappe, tre giorni di riposo (sempre lunedì), 3466 chilometri e 48.700 metri di dislivello

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Giro d’Italia 2026 – Tappa 1

Tappa 1 – 147 km

La situazione alla partenza

184 corridori iscritto, al via ore 12:50, km 0: 13:00

Cronaca in diretta

  1. 13:30
    Qualche problema per Ciccone

    Alla partenza qualche problema per Ciccone, che chiede l’aito dei meccanici.

    13:31
  2. 13:00
    Partiti!

    I corridori transitati al km zero. Partita ufficialmente la tappa 1 del Giro 2026.

    13:30
  4. 12:50
    Red Bull Km

    Novità introdotta nel 2025 e confermata, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale.

    13:28
  5. Pre
    I favoriti

    La corsa prende il via da Nessebar, città patrimonio UNESCO sul Mar Nero come dicevamo, il cui centro storico sorge su una stretta penisola rocciosa. La prima Maglia Rosa di queta nuova edizione sarà assegnata a Burgas, al termine di una tappa veloce e prevalentemente pianeggiante che si snoda lungo la costa, prima di concludersi con un rettilineo leggermente in salita, ideale per velocisti. Come il nostro Milan.

    12:11
  6. Pre
    Alla partenza

    Tappa 1 – 147 km

    • Partenza: 13:50
    • KM 0: 14:00
    • Copertura: Rai e Eurosport on demand Raiplay, on demand Discovery+ e HBO Max
    11:53
  7. Pre
    Il percorso

    Tappa pianeggiante con saliscendi concentrati, nel circuito di questa prima frazione, in 147 km con i primi 70 senza scossoni più i 22 km di circuito che verrà percorso due volte circa a metà tappa. Il percorso segue la costa del Mar Nero e passa accanto all’arrivo una prima volta per dirigersi verso Sozopol dove si affronteranno due giri in un veloce circuito caratterizzato da qualche strappetti, in particolare quello di Cape Agalina che farà da GPM (due passaggi) e sarà utile ad assegnare la prima Maglia Azzurra. Si rientrerà quindi a Burgas sempre lungo la costa.

    11:52
  8. Pre
    Giro d'Italia, la tappa 1: partenza da Nessebar

    Saranno 184 i corridori iscritti alla corsa Rosa, suddivisi in 23 squadre, pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma: da Nessebar fino a Roma, sede del Grande Arrivo per il quarto anno consecutivo. Si parte dalla Bulgaria: si parte da Nessebar, cittadina patrimonio UNESCO, e si arriva a Burgas dopo 147 km veloci e tutti da vivere. Per il Giro si tratta della 16ª partenza dall’estero spalmate in 12 Paesi diversi, e la Bulgaria è il 22° Paese che ospita una tappa della Corsa Rosa. Sarà una giornata storica, che culminerà con una probabile volata sulle rive del Mar Nero e l’assegnazione della prima Maglia Rosa del Giro 109.

    11:51

  11. Buongiorno e benvenuti alla diretta live di questa nuova edizione della prima tappa del Giro d’Italia. Saranno 184 i corridori al via da Nessebar, in Bulgaria. Jonas Vingegaard, all’esordio nella Corsa Rosa, è il grande favorito al successo finale. Giulio Pellizzari, Derek Gee, Felix Gall e gli ex vincitori Egan Bernal (2021) e Jai Hindley (2022) sono i principali sfidanti. Jonathan Milan, a caccia della sua terza Maglia Ciclamino, insieme a Paul Magnier, Arnaud De Lie, Filippo Ganna, Giulio Ciccone, Christian Scaroni, Jasper Stuyven e Kaden Groves si candidano tra i protagonisti per le vittorie di tappa.

LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 1 di oggi Nessebar-Burgas in DIRETTA, attesa per Milan e i velocisti Fonte: Ufficio Stampa RCS Sport

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