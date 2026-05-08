Saranno 184 i corridori iscritti alla corsa Rosa, suddivisi in 23 squadre, pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma: da Nessebar fino a Roma, sede del Grande Arrivo per il quarto anno consecutivo. Si parte dalla Bulgaria: si parte da Nessebar, cittadina patrimonio UNESCO, e si arriva a Burgas dopo 147 km veloci e tutti da vivere. Per il Giro si tratta della 16ª partenza dall’estero spalmate in 12 Paesi diversi, e la Bulgaria è il 22° Paese che ospita una tappa della Corsa Rosa. Sarà una giornata storica, che culminerà con una probabile volata sulle rive del Mar Nero e l’assegnazione della prima Maglia Rosa del Giro 109.