Giro d’Italia 2026 – Tappa 1
|Tappa 1 – 147 km
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La situazione alla partenza
184 corridori iscritto, al via ore 12:50, km 0: 13:00
Ultimo aggiornamento:
|Tappa 1 – 147 km
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La situazione alla partenza
184 corridori iscritto, al via ore 12:50, km 0: 13:00
Alla partenza qualche problema per Ciccone, che chiede l’aito dei meccanici.
I corridori transitati al km zero. Partita ufficialmente la tappa 1 del Giro 2026.
Novità introdotta nel 2025 e confermata, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale.
La corsa prende il via da Nessebar, città patrimonio UNESCO sul Mar Nero come dicevamo, il cui centro storico sorge su una stretta penisola rocciosa. La prima Maglia Rosa di queta nuova edizione sarà assegnata a Burgas, al termine di una tappa veloce e prevalentemente pianeggiante che si snoda lungo la costa, prima di concludersi con un rettilineo leggermente in salita, ideale per velocisti. Come il nostro Milan.
Tappa 1 – 147 km
Tappa pianeggiante con saliscendi concentrati, nel circuito di questa prima frazione, in 147 km con i primi 70 senza scossoni più i 22 km di circuito che verrà percorso due volte circa a metà tappa. Il percorso segue la costa del Mar Nero e passa accanto all’arrivo una prima volta per dirigersi verso Sozopol dove si affronteranno due giri in un veloce circuito caratterizzato da qualche strappetti, in particolare quello di Cape Agalina che farà da GPM (due passaggi) e sarà utile ad assegnare la prima Maglia Azzurra. Si rientrerà quindi a Burgas sempre lungo la costa.
Saranno 184 i corridori iscritti alla corsa Rosa, suddivisi in 23 squadre, pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma: da Nessebar fino a Roma, sede del Grande Arrivo per il quarto anno consecutivo. Si parte dalla Bulgaria: si parte da Nessebar, cittadina patrimonio UNESCO, e si arriva a Burgas dopo 147 km veloci e tutti da vivere. Per il Giro si tratta della 16ª partenza dall’estero spalmate in 12 Paesi diversi, e la Bulgaria è il 22° Paese che ospita una tappa della Corsa Rosa. Sarà una giornata storica, che culminerà con una probabile volata sulle rive del Mar Nero e l’assegnazione della prima Maglia Rosa del Giro 109.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live di questa nuova edizione della prima tappa del Giro d’Italia. Saranno 184 i corridori al via da Nessebar, in Bulgaria. Jonas Vingegaard, all’esordio nella Corsa Rosa, è il grande favorito al successo finale. Giulio Pellizzari, Derek Gee, Felix Gall e gli ex vincitori Egan Bernal (2021) e Jai Hindley (2022) sono i principali sfidanti. Jonathan Milan, a caccia della sua terza Maglia Ciclamino, insieme a Paul Magnier, Arnaud De Lie, Filippo Ganna, Giulio Ciccone, Christian Scaroni, Jasper Stuyven e Kaden Groves si candidano tra i protagonisti per le vittorie di tappa.
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