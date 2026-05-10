Diretta live GP di Francia Moto2 a Le Mans

La Moto2 torna in pista per il GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (59.5 pt.)
- Senna Agius (50 pt.)
- Izan Guevara (45 pt.)
- Celestino Vietti (43 pt.)
- Daniel Holgado (38 pt.)
Prima pole in carriera per lo spagnolo Izan Guevara, autore del nuovo record della pista a Le Mans. In prima fila con Guevara anche Holgado e Salac. Costretti alla rimonta i piloti italiani: 11° Vietti, 16° Arbolino, 28° Lunetta. Il Gran Premio di Francia si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 10 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|1:33.910
|2
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.086
|3
|Filip Salac
|Kalex
|+0.110
|4
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.166
|5
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.166
|6
|Joe Roberts
|Kalex
|+0.180
|7
|David Alonso
|Kalex
|+0.229
|8
|Alonso Lopez
|Kalex
|+0.235
|9
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.236
|10
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.261
|11
|Senna Agius
|Kalex
|+0.283
|12
|Sergio Garcia
|Kalex
|+0.337
|13
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+0.338
|14
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|+0.423
|15
|Ivan Ortolà
|Kalex
|+0.512
|16
|Tony Arbolino
|Kalex
|+0.558
|17
|Aron Canet
|Boscoscuro
|+0.626
|18
|Zonta van der Goorbergh
|Kalex
|+0.665