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MOTO MOTO2 LIVE

Diretta live GP di Francia Moto2 a Le Mans

Il racconto in diretta del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 10 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 12:15

Cronaca in diretta

  1. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della gara di Moto2 del GP di Francia, si corre a Le Mans.

    11:46

La Moto2 torna in pista per il GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (59.5 pt.)
  2. Senna Agius (50 pt.)
  3. Izan Guevara (45 pt.)
  4. Celestino Vietti (43 pt.)
  5. Daniel Holgado (38 pt.)

Prima pole in carriera per lo spagnolo Izan Guevara, autore del nuovo record della pista a Le Mans. In prima fila con Guevara anche Holgado e Salac. Costretti alla rimonta i piloti italiani: 11° Vietti, 16° Arbolino, 28° Lunetta. Il Gran Premio di Francia si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 10 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Izan Guevara Boscoscuro 1:33.910
2 Daniel Holgado Kalex +0.086
3 Filip Salac Kalex +0.110
4 Barry Baltus Kalex +0.166
5 Manuel Gonzalez Kalex +0.166
6 Joe Roberts Kalex +0.180
7 David Alonso Kalex +0.229
8 Alonso Lopez Kalex +0.235
9 Celestino Vietti Boscoscuro +0.236
10 Collin Veijer Kalex +0.261
11 Senna Agius Kalex +0.283
12 Sergio Garcia Kalex +0.337
13 Daniel Muñoz Kalex +0.338
14 Ayumu Sasaki Kalex +0.423
15 Ivan Ortolà Kalex +0.512
16 Tony Arbolino Kalex +0.558
17 Aron Canet Boscoscuro +0.626
18 Zonta van der Goorbergh Kalex +0.665

Diretta live GP di Francia Moto2 a Le Mans Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  2. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
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  3. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  4. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
    Array
  5. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  6. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  7. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  8. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  9. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
    Array
  10. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  11. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  12. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  13. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
    Array
  14. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
    Array
  15. Ivan Ortola
    QJMOTOR - El Motorista - MSI
    Array
  16. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
    Array
  17. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  18. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
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  19. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  20. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
    Array
  21. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  22. Marcos Ramirez
    QJMOTOR - El Motorista - MSI
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  23. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
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  24. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  25. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  26. Jorge Navarro
    KLINT Racing Team
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  27. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
    Array
  28. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
    Array
French GP - Bugatti Circuit 10/05/2026
Bugatti Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Bugatti Circuit
  • Città: Le Mans
  • Nazione: Francia
  • Numero di giri: 22
  • Lunghezza giro: 4.19 KM
  • Lunghezza gara: 92.07 KM

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