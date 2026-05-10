MOTO MOTO3 LIVE

Diretta live GP di Francia Moto3 a Le Mans

Il racconto in diretta del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 10 maggio 2026

Cronaca in diretta

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta della gara di Moto3 del GP di Francia e arrivederci al prossimo weekend per il GP di Catalogna.

    11:45

  2. KTM al comando nella classifica costruttori con 95 punti, Honda seconda con 72.

    11:41

  4. 115 punti in classifica per Maximo Quiles che guida con ben 46 punti di vantaggio su Fernandez. Carpe è terzo nel Mondiale a 62 lunghezze di distacco.

    11:40

  5. Il leader del Mondiale scatta benissimo al via, interpreta al meglio il tracciato bagnato e non molla più la testa della corsa sino al traguardo. Fernandez parte male ma risale e porta a casa il secondo posto. La storia del giorno è però quella di Matteo Bertelle che ottiene il secondo podio in carriera con una gara magistrale.

    11:41

  6. BANDIERA A SCACCHI! Quiles vince a Le Mans su Fernandez e Bertelle! Pratama chiude quarto davanti a Esteban, Pini, Cruces, Almansa, O'Shea e Danish.

    11:33

  7. ULTIMO GIRO! Bertelle vicinissimo al secondo podio in carriera dopo quello di Austin 2025!

    11:38

  8. GIRO 12. Due secondi tra Quiles e Fernandez, stesso distacco tra lo spagnolo e Bertelle. Pratama è quarto a oltre tre secondi dall'italiano.

    11:31

  10. GIRO 11. Quiles imprendibile, Bertelle si conferma il più veloce in pista ma, salvo errori di Fernandez, dovrà accontentarsi di un seppur ottimo terzo posto.

    11:30

  11. GIRO 10. Quiles viaggia verso la vittoria gestendo i due secondi di vantaggio su Fernandez. Bertelle si trova ora a meno di tre secondi ma deve compiere un miracolo per agguantare il secondo posto. Quarto sempre Pratama, poi Esteban e Pini.

    11:28

  12. GIRO 9. Bertelle mangia un altro secondo a Pitito Fernandez e torna decisamente in lizza per il secondo posto. Pratama si stacca e ora è a 1"8 dall'italiano.

    11:25

  13. GIRO 8. Bertelle rosicchia ancora decimi su Fernandez ma ora deve guardarsi le spalle da Pratama, deciso a riprenderlo per giocarsi il terzo posto. La pista intanto si sta asciugando a vista d'occhio.

    11:25

  14. GIRO 7. A metà gara Quiles comanda con oltre due secondi su Fernandez che ne ha poi oltre 4 su uno scatenato Bertelle, attualmente il più veloce in pista.

    11:22

  16. GIRO 6. Bertelle smarca il long lap e rimane terzo, dietro di lui c'è però un Pratama in palla che sta portando sotto anche Pini ed Esteban.

    11:20

  17. GIRO 5. Due secondi di vantaggio per Quiles su Fernandez. Brutte notizie per Bertelle che viene penalizzato con una long lap penalty per aver tagliato la variante alla 10.

    11:18

  18. GIRO 4. OUT MORELLI! L'argentino cade ed esce anche lui dalla lotta per il podio. Va a terra anche Carpe con Bertelle che ora è terzo!

    11:16

  19. GIRO 3. KELSO A TERRA! L'australiano scivola gettando alle ortiche un'ottima chance di lotta per il podio. Quiles intanto mette un secondo tra sé e Fernandez.

    11:15

  20. GIRO 2. Tre decimi di vantaggio per Quiles su Fernandez. Dietro cade O'Gorman che aveva guadagnato 11 posizioni nei primi giri. Bene anche Bertelle che è sesto.

    11:13

  22. GIRO 1. Quiles al comando davanti a Fernandez, risalito al secondo posto dopo i sorpassi su Kelso e Morelli. Quinto posto per Carpe, staccato dai primi quattro.

    11:10

  23. PARTITI! Benissimo Quiles al via, Fernandez invece viene risucchiao dal gruppo. Morelli è secondo davanti a Kelso. A terra subito Uriarte e Munoz.

    11:09

  24. E' comparso anche un timidissimo sole tra le nubi che coprono il circuito, ma nessuno sembra intenzionato a partire dai box con la gomma da asciutto.

    11:07

  25. Ci siamo, ha smesso di piovere e i piloti stanno effettuando il giro di ricognizione dopo che dli addetti dei vari team hanno lasciato la pit lane.

    11:06

  26. I piloti stanno effettuando dei giri di ricognizione con pit lane aperta per 10 minuti, avendo così modo e tempo per testare le proprie moto in condizioni full wet.

    10:51

  28. La gara si sarebbe dovuta disputare sulla distanza di 20 giri ma la pioggia che è arrivata in mattinata ha stravolto i piani della Race Direction. Gara ridotta dunque e partenza alle 11.05.

    10:50

  29. In pole position c'è lo spagnolo Adrian Fernandez, capace ieri di rifilare 140 millesimi al leader del Mondiale Maximo Quiles e 160 a Joel Kelso. In seconda fila ci saranno Morelli, Munoz e Pratama.

    10:48

  30. Il quinto appuntamento del Motomondiale 2026 si corre sul tracciato di Le Mans, dove i piloti dovranno percorrere 13 giri prima della bandiera a scacchi.

    10:49

  31. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della gara di Moto3 del GP di Francia 2026.

    10:45

La Moto3 torna in pista per il GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (90 pt.)
  2. Alvaro Carpe (53 pt.)
  3. Adrian Fernandez (49 pt.)
  4. Valentin Perrone (47 pt.)
  5. Marco Morelli (45 pt.)

Adrian Fernandez scatterà in pole position, davanti a tutti in Francia. In prima fila anche Quiles, attuale leader del Mondiale, e Kelso. Più indietro gli italiani: 9° Bertelle, 11° Pini dopo due cadute in qualifica, 22° Carraro. Il Gran Premio di Francia si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 10 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Adrian Fernandez Honda 1:40.044
2 Maximo Quiles KTM +0.140
3 Joel Kelso Honda +0.160
4 Marco Morelli KTM +0.216
5 David Muñoz KTM +0.236
6 Veda Pratama Honda +0.260
7 Brian Uriarte KTM +0.297
8 Alvaro Carpe KTM +0.375
9 Matteo Bertelle KTM +0.483
10 Eddie O’Shea Honda +0.639
11 Guido Pini Honda +0.712
12 Hakim Danish KTM +0.717
13 David Almansa KTM +0.831
14 Valentin Perrone KTM +0.922
15 Cornac Buchanan Honda +1.037
16 Jesus Rios Honda +1.060
17 Adrian Cruces KTM +1.101
18 Scott Ogden KTM +1.452

Posizioni

  1. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  2. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  3. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
  4. Veda Pratama
    Honda Team Asia
  5. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
  6. Guido Pini
    Leopard Racing
  7. Adrian Cruces
    CIP Green Power
  8. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  9. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
  10. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  11. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
  12. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  13. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  14. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
  15. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
  16. Zen Mitani
    Honda Team Asia
  17. Ruché Moodley
    CODE Motorsports
  18. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  19. Scott Ogden
    CIP Green Power
    RITIRATO
  20. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
  21. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
  22. Joel Kelso
    GRYD - Mlav Racing
    RITIRATO
  23. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    RITIRATO
  24. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
  25. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    RITIRATO
  26. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
    RITIRATO
French GP - Bugatti Circuit 10/05/2026
Bugatti Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:05
  • Circuito: Bugatti Circuit
  • Città: Le Mans
  • Nazione: Francia
  • Numero di giri: 13
  • Lunghezza giro: 4.19 KM
  • Lunghezza gara: 54.41 KM

