Diretta live GP di Francia Moto3 a Le Mans

La Moto3 torna in pista per il GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (90 pt.)
- Alvaro Carpe (53 pt.)
- Adrian Fernandez (49 pt.)
- Valentin Perrone (47 pt.)
- Marco Morelli (45 pt.)
Adrian Fernandez scatterà in pole position, davanti a tutti in Francia. In prima fila anche Quiles, attuale leader del Mondiale, e Kelso. Più indietro gli italiani: 9° Bertelle, 11° Pini dopo due cadute in qualifica, 22° Carraro. Il Gran Premio di Francia si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 10 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Adrian Fernandez
|Honda
|1:40.044
|2
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.140
|3
|Joel Kelso
|Honda
|+0.160
|4
|Marco Morelli
|KTM
|+0.216
|5
|David Muñoz
|KTM
|+0.236
|6
|Veda Pratama
|Honda
|+0.260
|7
|Brian Uriarte
|KTM
|+0.297
|8
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.375
|9
|Matteo Bertelle
|KTM
|+0.483
|10
|Eddie O’Shea
|Honda
|+0.639
|11
|Guido Pini
|Honda
|+0.712
|12
|Hakim Danish
|KTM
|+0.717
|13
|David Almansa
|KTM
|+0.831
|14
|Valentin Perrone
|KTM
|+0.922
|15
|Cornac Buchanan
|Honda
|+1.037
|16
|Jesus Rios
|Honda
|+1.060
|17
|Adrian Cruces
|KTM
|+1.101
|18
|Scott Ogden
|KTM
|+1.452