GP Francia: capolavoro Martin e tripletta Aprilia, Bezzecchi 2°. Cade Bagnaia, disastro Ducati

Non ci sarà Marc Marquez in prima fila nel Gran Premio di Francia della MotoGP, quinto appuntamento del Mondiale 2026. Lo spagnolo si è infortunato cadendo nella Sprint vinta da Martin su Bagnaia e Bezzecchi. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|108
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|102
|3
|Pedro Acosta
|KTM
|72
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|71
|5
|Marc Marquez
|Ducati
|57
Successo di tutto e di più nel sabato della MotoGP a Le Mans. A cominciare dal ritorno in pole position di Bagnaia al successo di Jorge Martin nella Sprint Race dopo una partenza eccezionale con doppio, triplo sorpasso alla prima curva e fuga per la vittoria davanti allo stesso Pecco e Bezzecchi. Ma la Ducati incassa il colpo del ko di Marc Marqeuz caduto rovinosamente a 2 giri della fine riportando la rottura del quinto metatarso del piede destro. Non sarà in pista nella gara francese e nemmeno settimana prossima a Barcellona.
Il Gran Premio di Francia si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 10 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica con tutti i piloti che guadagnano una posizione per effetto dell’assenza di Marc Marquez, quindi Diggia in prima fila:
- 1. Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2. Marco Bezzecchi (Aprilia)
- 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
- 4. Pedro Acosta (KTM)
- 5. Fabio Quartararo (Yamaha)
- 6. Joan Mir (Honda)
- 7. Jorge Martin (Aprilia)
- 8. Ai Ogura (Aprilia)
- 9. Alex Marquez (Ducati)
- 10. Johann Zarco (Honda)
- 11. Alex Rins (Yamaha)
- 12. Raul Fernandez (Aprilia)
- 13. Enea Bastianini (KTM)
- 14. Luca Marini (Honda)
- 15. Franco Morbidelli (Ducati)
- 16. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)
- 17. Diogo Moreira (Honda)
- 18. Jack Miller (Yamaha)
- 19. Fermin Aldeguer (Ducati)
- 20. Brad Binder (KTM)
- 21. Jonas Folger (KTM)