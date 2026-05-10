GP Francia: capolavoro Martin e tripletta Aprilia, Bezzecchi 2°. Cade Bagnaia, disastro Ducati

Cronaca in diretta

Pole position per Pecco Bagnaia che non avrà Marc Marquez al proprio fianco dopo la caduta di ieri nella Sprint, vinta da Jorge Martin che oggi, come ieri, proverà la rimonta dalla terza fila. In prima fila ci sarà invece Bezzecchi di fianco Pecco, terzo dopo le qualifiche e terzo anche ieri nella gara corta. Avanza di una posizione anche Di Giannantonio, che lascia Acosta e il padrone di casa Fabio Quartararo in seconda fila con Mir..

108 punti per Bezzecchi in classifica generale, soli sei di vantaggio sul compagno di team Jorge Martin. Acosta è terzo con 72, uno di vantaggio sul Diggia, quarto.

GIRO 3. Martin si libera di Ogura e si porta in sesta posizione, a caccia di Di Giannantonio. Davanti intanto i primi quattro si sono compattati.

GIRO 7. Doppio sorpasso ai piedi del podio con Di Giannantonio e Martin che infilano un Quartararo in netta difficoltà, portandosi al quarto e quinto posto.

GIRO 9. Sei decimi tra Bezzecchi e la coppia Bagnaia-Acosta. Dietro intanto c'è Martin al quarto posto dopo il sorpasso su Di Giannantonio.

GIRO 12. Bezzecchi allunga nel secondo settore e torna ad avere sei decimi su Bagnaia e Acosta. Martin non riesce invece, per ora, a ricucire sui due.

GIRO 15. Calo vistoso di Bagnaia che finisce a otto decimi da Bezzecchi e viene recuperato da Acosta. Dietro intanto Martin si è portato a sei decimi dai due.

GIRO 21. Sette decimi e mezzo tra Bezzecchi e Martin, dietro intanto gran sorpasso di Ogura su Di Giannantonio e quarto posto per il giapponese che ora punta Acosta.

GIRO 22. Solo mezzo secondo tra Bezzecchi e Martin, gara ufficialmente riaperta. Dietro intanto Ogura ha ripreso Acosta!

GIRO 23. Meno di tre decimi tra Bezzecchi e Martin, lo spagnolo sembra averne nettamente di più in questo finale. Sul podio intanto è salito Ogura portando un'altra Aprilia davanti.

GIRO 24. Martin è ormai francobollato al compagno e sembra pronto all'attacco decisivo.

BANDIERA A SCACCHI! Martin trionfa a Le Mans davanti a Bezzecchi e Ogura. Tripletta Aprilia! Di Giannantonio chiude quarto dopo un gran sorpasso su Acosta, poi Quartararo, Bastianini, Fernandez, Aldeguer e Marini in top ten.

Martin torna alla vittoria nella gara lunga dopo 588 giorni ma è apoteosi Aprilia per la prima, storica, tripletta in MotoGP della casa di Noale. Lo spagnolo vince ancora in rimonta, come già ieri, bruciando Bezzecchi che aveva condotto la gara per 24 giri. Bagnaia, partito in pole, scivola al 16esimo giro e spreca un'ottima chance per ottenere il podio. Gran rimonta anche di Ogura sull'Aprilia Trackhouse e primo podio in MotoGP per lui.

Non ci sarà Marc Marquez in prima fila nel Gran Premio di Francia della MotoGP, quinto appuntamento del Mondiale 2026. Lo spagnolo si è infortunato cadendo nella Sprint vinta da Martin su Bagnaia e Bezzecchi. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 108 2 Jorge Martin Aprilia 102 3 Pedro Acosta KTM 72 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 71 5 Marc Marquez Ducati 57

Successo di tutto e di più nel sabato della MotoGP a Le Mans. A cominciare dal ritorno in pole position di Bagnaia al successo di Jorge Martin nella Sprint Race dopo una partenza eccezionale con doppio, triplo sorpasso alla prima curva e fuga per la vittoria davanti allo stesso Pecco e Bezzecchi. Ma la Ducati incassa il colpo del ko di Marc Marqeuz caduto rovinosamente a 2 giri della fine riportando la rottura del quinto metatarso del piede destro. Non sarà in pista nella gara francese e nemmeno settimana prossima a Barcellona.

Il Gran Premio di Francia si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 10 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica con tutti i piloti che guadagnano una posizione per effetto dell’assenza di Marc Marquez, quindi Diggia in prima fila:

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Aprilia)

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

4. Pedro Acosta (KTM)

5. Fabio Quartararo (Yamaha)

6. Joan Mir (Honda)

7. Jorge Martin (Aprilia)

8. Ai Ogura (Aprilia)

9. Alex Marquez (Ducati)

10. Johann Zarco (Honda)

11. Alex Rins (Yamaha)

12. Raul Fernandez (Aprilia)

13. Enea Bastianini (KTM)

14. Luca Marini (Honda)

15. Franco Morbidelli (Ducati)

16. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

17. Diogo Moreira (Honda)

18. Jack Miller (Yamaha)

19. Fermin Aldeguer (Ducati)

20. Brad Binder (KTM)

21. Jonas Folger (KTM)