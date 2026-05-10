Virgilio Sport
MOTO MOTOGP LIVE

GP Francia: capolavoro Martin e tripletta Aprilia, Bezzecchi 2°. Cade Bagnaia, disastro Ducati

Il racconto in diretta del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 10 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 27 di 27

Gara in corso

  1. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  2. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  3. Ai Ogura
    Trackhouse MotoGP Team

Cronaca in diretta

  1. Martin torna alla vittoria nella gara lunga dopo 588 giorni ma è apoteosi Aprilia per la prima, storica, tripletta in MotoGP della casa di Noale. Lo spagnolo vince ancora in rimonta, come già ieri, bruciando Bezzecchi che aveva condotto la gara per 24 giri. Bagnaia, partito in pole, scivola al 16esimo giro e spreca un'ottima chance per ottenere il podio. Gran rimonta anche di Ogura sull'Aprilia Trackhouse e primo podio in MotoGP per lui.

    14:48

  2. BANDIERA A SCACCHI! Martin trionfa a Le Mans davanti a Bezzecchi e Ogura. Tripletta Aprilia! Di Giannantonio chiude quarto dopo un gran sorpasso su Acosta, poi Quartararo, Bastianini, Fernandez, Aldeguer e Marini in top ten.

    14:45

  4. ULTIMO GIRO! Martin veleggia verso la seconda vittoria del weekend francese, Bezzecchi sembra poter gestire il rientro di Ogura. Dietro c'è la lotta apertissima per il quarto posto tra la KTM di Acosta e la Ducati di Di Giannantonio.

    14:43

  5. GIRO 26. Sette decimi di vantaggio per Martin, cinque quelli di Bezzecchi su Ogura. Dietro intanto Di Giannantonio le sta provando tutte per agguantare il quarto posto di Acosta.

    14:43

  6. GIRO 25. MARTIN DAVANTI! Sorpasso pulito dello spagnolo su Bez che ora deve guardarsi le spalle da Ogura, vicinissimo con l'Aprilia Trackhouse.

    14:41

  7. GIRO 24. Martin è ormai francobollato al compagno e sembra pronto all'attacco decisivo.

    14:39

  8. GIRO 23. Meno di tre decimi tra Bezzecchi e Martin, lo spagnolo sembra averne nettamente di più in questo finale. Sul podio intanto è salito Ogura portando un'altra Aprilia davanti.

    14:38

  10. GIRO 22. Solo mezzo secondo tra Bezzecchi e Martin, gara ufficialmente riaperta. Dietro intanto Ogura ha ripreso Acosta!

    14:36

  11. GIRO 21. Sette decimi e mezzo tra Bezzecchi e Martin, dietro intanto gran sorpasso di Ogura su Di Giannantonio e quarto posto per il giapponese che ora punta Acosta.

    14:35

  12. GIRO 20. Otto decimi di vantaggio per Bezzecchi che deve tenere a bada uno scatenato Martin in questo finale.

    14:33

  13. GIRO 19. Martin rosicchia mezzo secondo a Bezzecchi e infiamma la lotta per la vittoria. Tra i due piloti Aprilia ora c'è un secondo.

    14:32

  14. GIRO 18. MARTIN SECONDO! Sorpasso perfetto dello spagnolo su Acosta e gas aperto per andare a riprendere Bezzecchi.

    14:30

  16. GIRO 17. 1"3 di vantaggio per Bezzecchi su Acosta, ora alle prese con uno scatenato Martin alle sue spalle.

    14:29

  17. GIRO 16. BAGNAIA GIU'! Pecco perde l'anteriore in ingresso alla tre e scivola nella via di fuga. Gara finita per lui. Bezzecchi ne approfitta per portare a oltre un secondo il proprio vantaggio su Acosta.

    14:27

  18. GIRO 15. Calo vistoso di Bagnaia che finisce a otto decimi da Bezzecchi e viene recuperato da Acosta. Dietro intanto Martin si è portato a sei decimi dai due.

    14:26

  19. GIRO 14. Martin riduce a 1"1 il ritardo da Acosta che ora non sembra in grado di tenere la coda di Bagnaia.

    14:24

  20. GIRO 13. Non molla nulla il Bez che, anzi, aggiunge un altro decimo al proprio vantaggio su Bagnaia.

    14:23

  22. GIRO 12. Bezzecchi allunga nel secondo settore e torna ad avere sei decimi su Bagnaia e Acosta. Martin non riesce invece, per ora, a ricucire sui due.

    14:22

  23. GIRO 11. Scende di un decimo il vantaggio di Bezzecchi su uno scatenato Pecco, decisissimo a riprendere il connazionale il prima possibile.

    14:20

  24. GIRO 10. Invariato il vantaggio di Bezzecchi sui due inseguitori, Martin è invece a 1"7 dal terzo posto.

    14:18

  25. GIRO 9. Sei decimi tra Bezzecchi e la coppia Bagnaia-Acosta. Dietro intanto c'è Martin al quarto posto dopo il sorpasso su Di Giannantonio.

    14:17

  26. GIRO 8. Bagnaia si riporta a poco meno di sei decimi da Bezzecchi, con Acosta incollato al codone del pilota Ducati.

    14:16

  28. GIRO 7. Doppio sorpasso ai piedi del podio con Di Giannantonio e Martin che infilano un Quartararo in netta difficoltà, portandosi al quarto e quinto posto.

    14:14

  29. GIRO 6. Otto decimi di vantaggio per il Bez su Acosta, ormai nelle grinfie di Bagnaia che sembra prossimo all'attacco. Dietro gran lotta anche tra Quartararo e Di Giannantonio.

    14:12

  30. GIRO 5. Giro veloce di Bagnaia che sembra poter minacciare a breve il secondo posto di Acosta.

    14:10

  31. GIRO 4. Pecco infila Quartararo e si porta al terzo posto, subito dietro ad Acosta. Bezzecchi intanto allunga a cinque decimi il proprio vantaggio sullo spagnolo.

    14:09

  32. GIRO 3. Martin si libera di Ogura e si porta in sesta posizione, a caccia di Di Giannantonio. Davanti intanto i primi quattro si sono compattati.

    14:07

  34. GIRO 2. OUT ALEX MARQUEZ! Scivolata alla 10 per lo spagnolo che termina la propria gara nella ghiaia. Davanti intanto Acosta ha infilato Quartararo portandosi all'inseguimento di Bezzecchi.

    14:06

  35. GIRO 1. Bezzecchi passa per primo sul traguardo davanti a Quartararo, Acosta e Bagnaia.

    14:05

  36. PARTITI! Malissimo Bagnaia al via, alla prima curva Pecco si ritrova in quinta posizione. Davanti c'è Bezzecchi su Quartararo e Acosta.

    14:03

  37. Warm up lap in corso, mancano meno di due minuti al via della gara.

    14:00

  38. Saranno 27 i giri da percorrere oggi per un totale di 112,995 km. Sembra scongiurato il rischio pioggia al momento.

    13:24

  40. 108 punti per Bezzecchi in classifica generale, soli sei di vantaggio sul compagno di team Jorge Martin. Acosta è terzo con 72, uno di vantaggio sul Diggia, quarto.

    13:23

  41. Pole position per Pecco Bagnaia che non avrà Marc Marquez al proprio fianco dopo la caduta di ieri nella Sprint, vinta da Jorge Martin che oggi, come ieri, proverà la rimonta dalla terza fila. In prima fila ci sarà invece Bezzecchi di fianco Pecco, terzo dopo le qualifiche e terzo anche ieri nella gara corta. Avanza di una posizione anche Di Giannantonio, che lascia Acosta e il padrone di casa Fabio Quartararo in seconda fila con Mir..

    14:04

  42. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della gara di MotoGP del Gran Premio di Francia, si corre a Le Mans.

    13:20

  43. Benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Francia, quinta tappa del Mondiale MotoGP 2026.

    18:30

Non ci sarà Marc Marquez in prima fila nel Gran Premio di Francia della MotoGP, quinto appuntamento del Mondiale 2026. Lo spagnolo si è infortunato cadendo nella Sprint vinta da Martin su Bagnaia e Bezzecchi. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 108
2 Jorge Martin Aprilia 102
3 Pedro Acosta KTM 72
4 Fabio Di Giannantonio Ducati 71
5 Marc Marquez Ducati 57

Successo di tutto e di più nel sabato della MotoGP a Le Mans. A cominciare dal ritorno in pole position di Bagnaia al successo di Jorge Martin nella Sprint Race dopo una partenza eccezionale con doppio, triplo sorpasso alla prima curva e fuga per la vittoria davanti allo stesso Pecco e Bezzecchi. Ma la Ducati incassa il colpo del ko di Marc Marqeuz caduto rovinosamente a 2 giri della fine riportando la rottura del quinto metatarso del piede destro. Non sarà in pista nella gara francese e nemmeno settimana prossima a Barcellona.

Il Gran Premio di Francia si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 10 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica con tutti i piloti che guadagnano una posizione per effetto dell’assenza di Marc Marquez, quindi Diggia in prima fila:

  • 1. Francesco Bagnaia (Ducati)
  • 2. Marco Bezzecchi (Aprilia)
  • 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
  • 4. Pedro Acosta (KTM)
  • 5. Fabio Quartararo (Yamaha)
  • 6. Joan Mir (Honda)
  • 7. Jorge Martin (Aprilia)
  • 8. Ai Ogura (Aprilia)
  • 9. Alex Marquez (Ducati)
  • 10. Johann Zarco (Honda)
  • 11. Alex Rins (Yamaha)
  • 12. Raul Fernandez (Aprilia)
  • 13. Enea Bastianini (KTM)
  • 14. Luca Marini (Honda)
  • 15. Franco Morbidelli (Ducati)
  • 16. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)
  • 17. Diogo Moreira (Honda)
  • 18. Jack Miller (Yamaha)
  • 19. Fermin Aldeguer (Ducati)
  • 20. Brad Binder (KTM)
  • 21. Jonas Folger (KTM)
GP Francia: capolavoro Martin e tripletta Aprilia, Bezzecchi 2°. Cade Bagnaia, disastro Ducati Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  2. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  3. Ai Ogura
    Trackhouse MotoGP Team
  4. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  5. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  6. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  7. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  8. Raul Fernandez
    Trackhouse MotoGP Team
  9. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  10. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  11. Johann Zarco
    Honda LCR
  12. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  13. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  14. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  15. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  16. Jonas Folger
    Red Bull KTM Tech3
  17. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    RITIRATO
  18. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    RITIRATO
  19. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    RITIRATO
  20. Diogo Moreira
    Honda LCR
    RITIRATO
  21. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
French GP - Bugatti Circuit 10/05/2026
Bugatti Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Bugatti Circuit
  • Città: Le Mans
  • Nazione: Francia
  • Numero di giri: 27
  • Lunghezza giro: 4.19 KM
  • Lunghezza gara: 113 KM

Studio Bonardo

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio